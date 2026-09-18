Điều chỉnh cách xác định phụ cấp cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
ĐĐỗ Như
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Thay vì cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xác định phụ cấp theo vị trí việc làm, chức vụ quản lí tương ứng... nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính...
Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Nghị định
quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lí cơ sở giáo dục.
Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hợp nhất toàn bộ các
quy định về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ
thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học để triển
khai thực thi đồng bộ trong toàn quốc.
Từ đó, bãi bỏ hệ thống văn bản quy định
hiện hành đã kéo dài hơn 20 năm nhiều lần sửa đổi, bổ sung, phân tán và chồng
chéo.
CHUYỂN CÁCH XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC VỤ
QUẢN LÝ
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là chuyển từ cách
xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí
việc làm, chức vụ quản lí tương ứng loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở
giáo dục.
Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều
mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I,
II, III.
Chẳng hạn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được hưởng
hệ số từ 0,45 đến 0,70 tùy hạng trường, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55. Đối với
trung học cơ sở, hệ số hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25
đến 0,45.
Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục mầm
non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập hiện nay,
dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các
cơ sở.
Theo báo cáo tác động, trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, ngân sách chi cho phụ cấp chức vụ đối với can bộ quản lý cơ sở giáo dục hàng tháng là khoảng 215,7 tỷ đồng (theo hệ số lương cơ bản từ ngày 01/7/2026 là 2.530.000 VNĐ). Sau sáp nhập, tính đến hết tháng 8/2026, con số này khoảng gần 193,8 tỷ đồng.
Cụ thể, hiệu trưởng trường trung học phổ thông hưởng hệ số
0,70, phó hiệu trưởng 0,55. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hưởng 0,55, phó
hiệu trưởng 0,45. Hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50; phó hiệu
trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách tiếp cận này loại bỏ sự bất
cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp. Quy định nhằm cắt
giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải
thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số
phụ cấp chức vụ…
Đồng thời, tiết kiệm kinh phí thực hiện thủ tục hành chính,
giải quyết phản ánh kiến nghị ở địa phương và cơ sở.
Về nguồn lực tài chính, do sau sắp xếp, sáp nhập thì số lượng
người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu giảm mạnh… Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đánh giá không làm tăng tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường
xuyên đã được cấp có thẩm quyền giao và có thể được cân đối trong dự toán ngân
sách thường xuyên hằng năm.
BỔ SUNG CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÁC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG
Theo dự thảo, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với
cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp
đến giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục đặc thù.
Để cập nhật đồng bộ, bám sát quy định của Luật Nhà giáo
2025, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, dự thảo
lần đầu quy định tương đối rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và
“đơn vị tương đương”.
Quy định này căn cứ vào cấp quản lí, vị trí, chức năng, nhiệm
vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh đây là điểm có ý nghĩa
trong bối cảnh các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở
giáo dục nghề nghiệp nói riêng ngày càng đa dạng về mô hình, cơ cấu tổ chức.
“Người đứng đầu cơ sở giáo dục được xem xét, quyết định hệ số
phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương nhưng không được vượt quá mức phụ
cấp tương ứng quy định tại Nghị định. Qua đó, chính sách có thể linh hoạt hơn đối
với các cơ cấu tổ chức mới, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào danh mục chức
danh được quy định từ trước”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đến báo chí.
Về điều khoản chuyển tiếp, dự thảo quy định trường hợp được điều
động, biệt phái hoặc thay đổi vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
mà mức phụ cấp mới thấp hơn thì được bảo lưu mức phụ cấp cũ đến hết thời hạn bổ
nhiệm hoặc đến khi có quyết định bổ nhiệm mới, miễn nhiệm.
Nếu mức mới cao hơn, được hưởng mức phụ cấp mới từ tháng tiếp
theo thời điểm quyết định có hiệu lực.
Đối với trường hợp thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân hoặc
thay đổi vị trí việc làm theo nguyện vọng, mức phụ cấp cũ được bảo lưu tối đa 6
tháng.
Trường hợp cơ sở giáo dục chưa bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc,
người được giao phụ trách hoặc giao quyền được hưởng mức phụ cấp của hiệu trưởng,
giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.
Cơ chế này nhằm hạn chế tác động giảm thu nhập đột ngột đối
với cán bộ quản lí trong quá trình sắp xếp, điều động và kiện toàn tổ chức.
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