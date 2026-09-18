Điều chỉnh cách xác định phụ cấp cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Thay vì cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xác định phụ cấp theo vị trí việc làm, chức vụ quản lí tương ứng... nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính...

Quy định mới nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ…Ảnh: Như Nguyệt.

Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lí cơ sở giáo dục.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hợp nhất toàn bộ các quy định về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học để triển khai thực thi đồng bộ trong toàn quốc.

Từ đó, bãi bỏ hệ thống văn bản quy định hiện hành đã kéo dài hơn 20 năm nhiều lần sửa đổi, bổ sung, phân tán và chồng chéo.

CHUYỂN CÁCH XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC VỤ QUẢN LÝ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là chuyển từ cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lí tương ứng loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III.

Chẳng hạn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70 tùy hạng trường, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55. Đối với trung học cơ sở, hệ số hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25 đến 0,45.

Số liệu tại một số tỉnh thành được trích từ báo cáo đánh giá tác động chính sách.

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập hiện nay, dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở.

Theo báo cáo tác động, trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, ngân sách chi cho phụ cấp chức vụ đối với can bộ quản lý cơ sở giáo dục hàng tháng là khoảng 215,7 tỷ đồng (theo hệ số lương cơ bản từ ngày 01/7/2026 là 2.530.000 VNĐ). Sau sáp nhập, tính đến hết tháng 8/2026, con số này khoảng gần 193,8 tỷ đồng.

Cụ thể, hiệu trưởng trường trung học phổ thông hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45. Hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50; phó hiệu trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách tiếp cận này loại bỏ sự bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp. Quy định nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ…

Đồng thời, tiết kiệm kinh phí thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết phản ánh kiến nghị ở địa phương và cơ sở.

Về nguồn lực tài chính, do sau sắp xếp, sáp nhập thì số lượng người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu giảm mạnh… Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá không làm tăng tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền giao và có thể được cân đối trong dự toán ngân sách thường xuyên hằng năm.

BỔ SUNG CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÁC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG

Theo dự thảo, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục đặc thù.

Để cập nhật đồng bộ, bám sát quy định của Luật Nhà giáo 2025, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, dự thảo lần đầu quy định tương đối rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và “đơn vị tương đương”.

Quy định này căn cứ vào cấp quản lí, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh đây là điểm có ý nghĩa trong bối cảnh các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng ngày càng đa dạng về mô hình, cơ cấu tổ chức.

“Người đứng đầu cơ sở giáo dục được xem xét, quyết định hệ số phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương nhưng không được vượt quá mức phụ cấp tương ứng quy định tại Nghị định. Qua đó, chính sách có thể linh hoạt hơn đối với các cơ cấu tổ chức mới, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào danh mục chức danh được quy định từ trước”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đến báo chí.