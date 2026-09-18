Chủ Nhật, 20/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Điều chỉnh cách xác định phụ cấp cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Đ Đỗ Như

Thay vì cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xác định phụ cấp theo vị trí việc làm, chức vụ quản lí tương ứng... nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính...

Quy định mới nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ…Ảnh: Như Nguyệt.
Quy định mới nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ…Ảnh: Như Nguyệt.

Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lí cơ sở giáo dục.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hợp nhất toàn bộ các quy định về phụ cấp chức vụ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học để triển khai thực thi đồng bộ trong toàn quốc. 

Từ đó, bãi bỏ hệ thống văn bản quy định hiện hành đã kéo dài hơn 20 năm nhiều lần sửa đổi, bổ sung, phân tán và chồng chéo.

CHUYỂN CÁCH XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC VỤ QUẢN LÝ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là chuyển từ cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lí tương ứng loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III.

Chẳng hạn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70 tùy hạng trường, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55. Đối với trung học cơ sở, hệ số hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25 đến 0,45.

Số liệu tại một số tỉnh thành được trích từ báo cáo đánh giá tác động chính sách.
Số liệu tại một số tỉnh thành được trích từ báo cáo đánh giá tác động chính sách.

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập hiện nay, dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở.

Theo báo cáo tác động, trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, ngân sách chi cho phụ cấp chức vụ đối với can bộ quản lý cơ sở giáo dục hàng tháng là khoảng 215,7 tỷ đồng (theo hệ số lương cơ bản từ ngày 01/7/2026 là 2.530.000 VNĐ). Sau sáp nhập, tính đến hết tháng 8/2026, con số này khoảng gần 193,8 tỷ đồng.

Cụ thể, hiệu trưởng trường trung học phổ thông hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45. Hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50; phó hiệu trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách tiếp cận này loại bỏ sự bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp. Quy định nhằm cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ…

Đồng thời, tiết kiệm kinh phí thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết phản ánh kiến nghị ở địa phương và cơ sở.

Về nguồn lực tài chính, do sau sắp xếp, sáp nhập thì số lượng người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu giảm mạnh… Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá không làm tăng tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền giao và có thể được cân đối trong dự toán ngân sách thường xuyên hằng năm.

BỔ SUNG CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÁC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐƯƠNG

Theo dự thảo, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục đặc thù.

Để cập nhật đồng bộ, bám sát quy định của Luật Nhà giáo 2025, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, dự thảo lần đầu quy định tương đối rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và “đơn vị tương đương”.

Quy định này căn cứ vào cấp quản lí, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh đây là điểm có ý nghĩa trong bối cảnh các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng ngày càng đa dạng về mô hình, cơ cấu tổ chức.

“Người đứng đầu cơ sở giáo dục được xem xét, quyết định hệ số phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương nhưng không được vượt quá mức phụ cấp tương ứng quy định tại Nghị định. Qua đó, chính sách có thể linh hoạt hơn đối với các cơ cấu tổ chức mới, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào danh mục chức danh được quy định từ trước”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đến báo chí.

Về điều khoản chuyển tiếp, dự thảo quy định trường hợp được điều động, biệt phái hoặc thay đổi vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mà mức phụ cấp mới thấp hơn thì được bảo lưu mức phụ cấp cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc đến khi có quyết định bổ nhiệm mới, miễn nhiệm.

Nếu mức mới cao hơn, được hưởng mức phụ cấp mới từ tháng tiếp theo thời điểm quyết định có hiệu lực.

Đối với trường hợp thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân hoặc thay đổi vị trí việc làm theo nguyện vọng, mức phụ cấp cũ được bảo lưu tối đa 6 tháng.

Trường hợp cơ sở giáo dục chưa bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc, người được giao phụ trách hoặc giao quyền được hưởng mức phụ cấp của hiệu trưởng, giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Cơ chế này nhằm hạn chế tác động giảm thu nhập đột ngột đối với cán bộ quản lí trong quá trình sắp xếp, điều động và kiện toàn tổ chức.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

hiệu trưởng VnEconomy phụ cấp VnEconomy sáp nhập trường học VnEconomy vị trí việc làm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến 7h ngày 19/9, thiên tai đã làm 3 người thiệt mạng tại Phú Thọ, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lũ trên nhiều tuyến sông lớn đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, vượt báo động 3.

Đà Nẵng: Hành trình chuyển đổi số tại các xã vùng cao

Đà Nẵng: Hành trình chuyển đổi số tại các xã vùng cao

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, Đà Nẵng đã và đang triển khai những mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là khu vực miền núi phía Tây.

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy