Hướng giải quyết chính sách cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng khi sắp xếp trường học

Theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được bố trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mới (sau sắp xếp), thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn mới về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp.

Trước đó, hồi tháng 8, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục và việc chỉnh lý, quản lý bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, theo đề nghị của một số địa phương, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, làm rõ việc giải quyết chế độ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương cần bám sát các nguyên tắc giải quyết chính sách quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Việc bố trí, sắp xếp giáo viên phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phù hợp với phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục của từng địa phương.

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên, trường hợp viên chức giáo dục giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các trường hợp chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, và có nguyện vọng nghỉ việc theo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thì địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

Nhóm này bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ sở giáo dục. Ngoài ra, còn có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp thuộc diện chưa thực hiện tinh giản biên chế theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bao gồm những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Đối với các trường hợp viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục (cũ) đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mới (sau sắp xếp), thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế do chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Như vậy, việc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thuộc diện được xem xét tinh giản hay không phụ thuộc vào phương án sắp xếp, tình trạng bố trí việc làm sau sắp xếp và nguyện vọng của viên chức. Đồng thời, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất chính sách, bảo đảm quyền lợi của viên chức giáo dục trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học.