Triển khai nhiều giải pháp cung cấp đủ sách giáo khoa

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Đây là chủ trương mới, có phạm vi triển khai lớn, đòi hỏi công tác cung ứng sách giáo khoa phải được chuẩn bị đồng bộ, chủ động, có dự báo và phương án dự phòng...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung kịp thời sách giáo khoa... Ảnh minh họa: VGP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong quá trình triển khai, Bộ đã chuẩn bị, chỉ đạo với yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8/2026.

Theo số liệu tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến hết ngày 14/9/2026, tổng nhu cầu sách giáo khoa được cập nhật là 245,94 triệu bản; kế hoạch in là 228,9 triệu bản và nhà xuất bản đã cung ứng đến các địa phương khoảng 236,60 triệu bản.

Chiều ngày 14/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp trực tuyến với Sở Giáo dục và Đào tạo của 34 tỉnh, thành phố để tiếp tục rà soát, chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa. Theo số liệu được các địa phương xác nhận đến 18 giờ ngày 14/9, còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay trong ngày 15/9. Ưu tiên những trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách; đặc biệt tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu và báo cáo trước 16 giờ ngày 15/9 để xử lý ngay những trường hợp còn thiếu, với mục tiêu bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập.

Đánh giá nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm học 2026 - 2027 có nhiều yếu tố mới tác động đồng thời, như: năm đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất; một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu.

Trong khi đó, thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng khá ngắn. Những yếu tố này khiến nhu cầu sách giáo khoa biến động lớn, phát sinh trong thời gian ngắn, trong khi quá trình sản xuất, in ấn và cung ứng cần thời gian chuẩn bị.

Về nguyên nhân chủ quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế. Việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Một số giải pháp khắc phục hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đủ nhanh và linh hoạt.

Công tác đăng ký, dự báo và phối hợp cung ứng tại một số địa phương cũng chưa thật sự chủ động. Việc cập nhật nhu cầu phát sinh, nhất là sau những thay đổi về tổ chức trường, lớp, chính sách hỗ trợ sách giáo khoa và nhu cầu mua thêm của học sinh, cha mẹ học sinh ở một số nơi chưa kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương. Bộ khẳng định đây là tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, chấn chỉnh và khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tiếp theo.

Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xử lý số sách giáo khoa còn thiếu đã được các địa phương xác nhận; chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chuyển sách giữa các địa bàn, tiếp tục in và cung ứng bổ sung theo nhu cầu thực tế, ưu tiên các địa phương, cơ sở giáo dục và học sinh còn thiếu sách.

Về lâu dài, Bộ sẽ rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sách giáo khoa theo hướng xác định đây là sản phẩm, dịch vụ công, mặt hàng thiết yếu đặc thù; quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu thống nhất; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế dự phòng, điều phối linh hoạt nhằm bảo đảm việc cung ứng sách giáo khoa chủ động, ổn định ngay từ đầu mỗi năm học…