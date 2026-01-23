Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Song Hoàng

23/01/2026, 16:26

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 23-1, tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore (phường Thuận Giao, TPHCM), Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người.

Thành phố đã có 34/130 đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 106 ngành, nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Trong năm 2025, ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố đã tổ chức tiếp nhận và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện; phối hợp tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người lao động; tổ chức tốt các hội thi, hội giảng…

Riêng trong học kỳ I năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố đã tuyển mới hơn 109.000 người học và có hơn 85.000 người tốt nghiệp.

Năm 2026 ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 20% trở lên và tỷ lệ học sinh, sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 28% trở lên.

Hội nghị cũng nghe tham luận của các đơn vị về kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực; công tác xây dựng và đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao; công tác hợp tác quốc tế, khả năng nhân rộng mô hình hợp tác quốc tế.

Hiện nay, tình trạng chung của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là gặp khó khăn trong tuyển sinh, triển khai đào tạo nghề chất lượng cao còn chậm.

Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương. Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Sinh viên, học sinh tốt nghiệp yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm, cũng như kỹ năng khởi nghiệp…

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

10:31, 23/01/2026

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Ứng dụng AI hướng tới mô hình giáo dục nghề nghiệp thông minh

10:05, 07/11/2025

Ứng dụng AI hướng tới mô hình giáo dục nghề nghiệp thông minh

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

08:53, 06/10/2025

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Từ khóa:

chất lượng đào tạo nghề cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho thanh niên giáo dục nghề nghiệp TPHCM Hội nghị tổng kết năm 2025 mục tiêu giáo dục nghề nghiệp 2026 Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Đọc thêm

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Khi chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” giảm nghèo ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng điểm thi tài năng - TSA thay cho điểm học lực tính từ học bạ, được xem là yếu tố tác động đến quyết định đăng ký dự thi của nhiều thí sinh...

TP. Hồ Chí Minh: Huy động 3.400 tỷ đồng lo Tết cho công nhân và đoàn viên Công đoàn

TP. Hồ Chí Minh: Huy động 3.400 tỷ đồng lo Tết cho công nhân và đoàn viên Công đoàn

Tổng nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động dự kiến khoảng hơn 3.400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của thành phố là hơn 400 tỷ đồng, còn lại là của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở...

Cách xác định mức tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026

Cách xác định mức tiền lương để đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026

Từ năm 2026, cách xác định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo quy định mới, liên quan trực tiếp đến mức tiền lương làm căn cứ đóng và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động…

Tổng giám đốc lĩnh án hơn 7 năm tù vì chiếm đoạt 38,9 tỷ đồng

Tổng giám đốc lĩnh án hơn 7 năm tù vì chiếm đoạt 38,9 tỷ đồng

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy