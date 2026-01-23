Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người...

Sáng 23-1, tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore (phường Thuận Giao, TPHCM), Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người.

Thành phố đã có 34/130 đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 106 ngành, nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Trong năm 2025, ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố đã tổ chức tiếp nhận và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện; phối hợp tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người lao động; tổ chức tốt các hội thi, hội giảng…

Riêng trong học kỳ I năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố đã tuyển mới hơn 109.000 người học và có hơn 85.000 người tốt nghiệp.

Năm 2026 ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 20% trở lên và tỷ lệ học sinh, sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 28% trở lên.

Hội nghị cũng nghe tham luận của các đơn vị về kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực; công tác xây dựng và đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao; công tác hợp tác quốc tế, khả năng nhân rộng mô hình hợp tác quốc tế.

Hiện nay, tình trạng chung của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là gặp khó khăn trong tuyển sinh, triển khai đào tạo nghề chất lượng cao còn chậm.

Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương. Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Sinh viên, học sinh tốt nghiệp yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm, cũng như kỹ năng khởi nghiệp…