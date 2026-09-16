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Australia chia sẻ kinh nghiệm vận hành chính quyền địa phương hai cấp

C Chu Khôi

Diễn đàn Việt Nam - Australia tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và hiệu quả khu vực công, nhằm đáp ứng các yêu cầu thực thi chính sách trong bối cảnh Việt Nam triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Đại sứ quán Australia cung cấp.
Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Đại sứ quán Australia cung cấp.

Ngày 16/9/2026, tại Học viện Chính trị Khu vực III, thành phố Đà Nẵng, gần 300 nhà hoạch định chính sách, cán bộ, nhà nghiên cứu và lãnh đạo địa phương đã tham dự Diễn đàn Việt Nam - Australia, nhằm tập trung trao đổi về năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động khu vực công trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ công và ra quyết định dựa trên bằng chứng. Đại diện Ủy ban Dịch vụ Công Australia và Cơ quan Dịch vụ Australia giới thiệu kinh nghiệm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả thực thi, phát triển văn hóa tổ chức và năng lực hoạt động của chính phủ.

Một nội dung được tập trung thảo luận là cách các cơ quan nhà nước xây dựng kỹ năng, năng lực và phẩm chất lãnh đạo để cung cấp dịch vụ công hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân và duy trì niềm tin của công chúng trong quá trình cải cách thể chế, tổ chức bộ máy.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đại sứ quán Australia cung cấp.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đại sứ quán Australia cung cấp.

Bà Naomi Cook, Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết Australia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lực lãnh đạo và tăng cường kết nối thể chế, qua đó hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của khu vực công.

Theo bà Naomi Cook, cải cách khu vực công là một quá trình liên tục, trong đó kỳ vọng của người dân, công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi. Vì vậy, Australia cũng tiếp tục học hỏi cùng các đối tác trong quá trình này.

Diễn đàn là sáng kiến trọng tâm của Trung tâm Việt-Úc (VAC), được triển khai với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ năm 2023, diễn đàn trở thành không gian trao đổi giữa các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách hai nước về những giải pháp thực tiễn đối với các thách thức quản trị chung.

Hoạt động này đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, tập trung vào các lĩnh vực như lãnh đạo khu vực công, quản trị và tăng cường năng lực thể chế.

Trung tâm Việt-Úc hướng tới thúc đẩy phát triển năng lực lãnh đạo, đối thoại chính sách và hợp tác thể chế, kết nối chuyên môn của hai nước nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức chính sách công hiện nay và trong tương lai.

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