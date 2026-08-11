Giải quyết chính sách cho hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục chịu sự tác động của việc sắp xếp...

Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc giải quyết chính sách phải gắn với sắp xếp các cơ sở giáo dục. Ảnh: Thu Hằng.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn chính thức giải quyết chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI KẾ HOẠCH CỦA NĂM HỌC MỚI

Bộ Nội vụ nêu rõ, việc giải quyết chính sách phải gắn với sắp xếp các cơ sở giáo dục, trên cơ sở rà soát bố trí đủ giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, bán trú, giáo dục hòa nhập, thư viện, thiết bị, y tế học đường, chuyển đổi số và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

Đồng thời, phải được tổ chức phù hợp với kế hoạch năm học 2026-2027, bảo đảm không làm gián đoạn việc quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, sau khi thực hiện bố trí các viên chức lãnh đạo, quản lý hiện có tại các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục mới, các địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng đã được quy định theo thẩm quyền, trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục mới, nhưng có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ (trước sắp xếp), hoặc được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo, hoặc vị trí việc làm khác (không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý), thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng theo quy định.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, sau khi thực hiện bố trí các nhân sự hỗ trợ giáo dục hiện có tại các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp), vào các vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục mới, các địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP theo thẩm quyền, trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế.

Về thời điểm giải quyết nghỉ việc, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ quy định tại Nghị quyết 37/2026/NQ-CP để xác định các đối tượng nghỉ việc ngay. Thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9/2026, và hoàn thành việc chi trả chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng này muộn nhất là ngày 30/11/2026.

Đối với các nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm mới theo quy định, trường hợp không đáp ứng theo quy định (kể cả trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng), thì địa phương xác định thời điểm nghỉ việc để giải quyết chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

BÀN GIAO NGUYÊN TRẠNG HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CƠ SỞ MỚI SAU SẮP XẾP

Bên cạnh giải quyết chính sách đối với người lao động, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn việc quản lý, bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Theo đó, toàn bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) phải được thống kê, bàn giao nguyên trạng cho cơ sở giáo dục mới hình thành sau sắp xếp, hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

Tài liệu của cơ sở giáo dục nào phải được quản lý theo phông lưu trữ của cơ sở giáo dục đó, bảo đảm nguyên tắc tập trung, không phân tán phông lưu trữ. Thực hiện việc đóng phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức kể từ ngày kết thúc hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với những công việc chưa giải quyết xong, cơ sở giáo dục cũ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp để quản lý.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục, cá nhân không được chiếm giữ, hủy trái phép tài liệu; không làm hỏng, thất lạc tài liệu, bảo đảm an toàn tài liệu trong quá trình bàn giao, quản lý và sử dụng.

Đối với tài liệu giấy và tài liệu trên vật mang tin khác, cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) có trách nhiệm thống kê, phân loại, đóng gói, niêm phong, xác nhận khối lượng toàn bộ hồ sơ, tài liệu (bao gồm cả hồ sơ cán bộ, viên chức, tài liệu tài chính, tài sản, hồ sơ chuyên môn dạy và học), bàn giao cho cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên tiếp nhận, quản lý tập trung, hoặc tạm thời bảo quản tại chỗ.

Đối với tài liệu số và cơ sở dữ liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xác định đầy đủ phạm vi hồ sơ, tài liệu số và dữ liệu theo tài khoản, mã định danh hoặc tiêu chí quản lý dữ liệu tương ứng. Đồng thời, thực hiện sao lưu, trích xuất và bảo toàn dữ liệu để phục vụ việc bàn giao.

Hồ sơ, tài liệu số phải được bàn giao cùng dữ liệu mô tả, thông tin quản lý và các thông tin cần thiết để bảo đảm khả năng truy cập, quản lý, khai thác, sử dụng.

Thực hiện bàn giao, tích hợp dữ liệu bảo đảm tính đầy đủ, toàn vẹn, xác thực của dữ liệu sang tài khoản của cơ sở giáo dục mới để việc tiếp nhận, xử lý công việc được liên tục, không bị gián đoạn.

Đối với hồ sơ, tài liệu chứa bí mật nhà nước, việc quản lý, bàn giao được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu phải được lập thành biên bản bàn giao; kèm theo mục lục hồ sơ, tài liệu chi tiết. Biên bản bàn giao phải ghi rõ tên phông/khối tài liệu, thời gian tài liệu, số lượng hồ sơ/tập/hộp/bó/gói/thùng, dung lượng dữ liệu, tình trạng xử lý nghiệp vụ và phải có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của đại diện bên giao, bên nhận.

Đối với học bạ số, hồ sơ học sinh, dữ liệu tuyển sinh, dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, và các hệ thống thông tin chuyên ngành, việc bàn giao phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, liên tục, đồng bộ và không làm gián đoạn việc khai thác, sử dụng.