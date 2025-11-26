Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng một số mỏ vonfram, đồng và boxit

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 26/11/2025
Hằng Anh
26/11/2025, 07:00
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản một số mỏ vonfram, đồng và boxit tại các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai...
Ngày 24/11/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2581/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản tại các khu vực: vonfram Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên; mỏ đồng Tả Phời, tỉnh Lào Cai và mỏ bôxit Thọ Sơn và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cụ thể, theo Quyết định điều chỉnh danh mục các Dự án thăm dò, khai thác và Tọa độ khép góc Dự án thăm dò, khai thác quặng vonfram trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (khu vực Núi Pháo và liền kề) tại mục 3 Phụ lục II.8, mục 3 Phụ lục III.8 và mục 2 Phụ lục VI.8 kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.
Điều chỉnh danh mục Dự án khai thác và Tọa độ khép góc Dự án thăm dò, khai thác quặng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (mỏ đồng Tả Phời) tại mục 1 Phụ lục III.10 và mục 1 Phụ lục VI.10 kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.
Điều chỉnh danh mục Dự án khai thác và Dự án chế biến quặng bôxit trên địa bàn tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) tại mục 3 Phụ lục III.1 và mục 3 Phụ lục IV.1 kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.
Quyết định nêu rõ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Đồng Nai và Thái Nguyên chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.
Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực khoáng sản quy định tại Quyết định này và theo quy định của pháp luật.
