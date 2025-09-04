Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn theo 3 tiêu chí
Nhĩ Anh
04/09/2025, 14:37
Theo quy định mới, việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba tiêu chí: mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ và mức độ tin cậy địa chất...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số
40/2025/TT-BNNMT quy định cụ thể về việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên
khoáng sản rắn.
Đây là một trong những Thông tư được Bộ Nông nghiệp và Môi
trường ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản cũng như
Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật này.
Theo đó, việc phân cấp được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba
tiêu chí: mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ
và mức độ tin cậy địa chất.
Cụ thể, mức độ hiệu quả kinh tế được phân làm 3 mức: có hiệu
quả kinh tế, có tiềm năng hiệu quả kinh tế và chưa rõ hiệu quả kinh tế.
Mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ được phân làm
3 mức: đánh giá khả thi, đánh giá tiền khả thi và đánh giá khái quát.
Mức độ tin cậy địa chất có 4 mức: chắc chắn, tin cậy, dự
tính và dự báo. Đối với mức dự báo được phân thành 2 phụ mức: suy đoán và phỏng
đoán.
Tên cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn được xác
định theo các ký hiệu chữ số tuần tự theo từng mức độ (mức độ hiệu quả kinh tế,
mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ, mức độ tin cậy địa chất).
Thông tư cũng chỉ rõ yêu cầu về việc xác định trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
Cụ thể, trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn sẽ được tính toán riêng biệt cho từng loại khoáng sản, dựa trên sự hiện diện của chúng trong lòng đất, không kể đến tổn thất phát sinh trong quá trình khai thác và chế biến. Đối với các mỏ khoáng sản tổng hợp, trữ lượng và tài nguyên sẽ được xác định bao gồm cả khoáng sản chính và các khoáng sản đi kèm.
Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính theo đơn vị khối
lượng hoặc thể tích tuỳ theo mục đích sử dụng.
Chất lượng khoáng sản rắn xác định ở trạng thái tự nhiên
trong lòng đất, không tính đến nghèo hóa do quá trình khai thác; theo mục đích
sử dụng và công nghệ chế biến có tính đến khả năng thu hồi và sử dụng tối đa
các thành phần có ích đi kèm.
Thông tư cũng quy định phương pháp, khối lượng công tác thăm
dò đối với từng loại khoáng sản (trắc địa, công trình thăm dò, lấy mẫu, nghiên
cứu khí mỏ, đánh giá mức độ ô nhiễm và tác động môi trường).
Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết phương pháp, khối lượng
thăm dò đối với các loại khoáng sản như vàng gốc, bauxit, than, đá carbonat,
cát sỏi xây dựng, đá khối làm ốp lát; phương pháp, khối lượng thăm dò đánh giá
trữ lượng nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên; quy định mẫu và nội
dung đề án thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò bổ sung và báo cáo kết quả thăm dò.
Cơ chế đặc thù về khoáng sản chỉ áp dụng cho công trình đặc biệt
09:15, 04/09/2025
Quy định mới về khai thác, tận thu, thu hồi khoáng sản và đóng cửa mỏ
11:20, 12/08/2025
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp luật về khoáng sản và đất đai
Điều phối liên ngành phát triển bền vững kinh tế biển
Các bộ, ngành, địa phương có biển chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong sử dụng không gian biển theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với các vấn đề mang tính liên ngành, liên bộ, liên địa phương, các bộ, ngành và địa phương có biển báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam để tổng hợp xử lý...
Bước chuyển trong tư duy bảo vệ môi trường
Kinh tế- xã hội- môi trường được xác định là 3 trụ cột của phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi tư duy về công tác quản lý môi trường theo hướng chủ động bảo vệ, quản lý và khai thác tài nguyên bền vững, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động, dẫn dắt phát triển xanh.
Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng
Tín chỉ carbon rừng được tạo ra từ hoạt động trồng mới, tái trồng, phục hồi thảm thực vật và tăng cường quản lý rừng, đang mở ra một hướng đi tăng thu nhập lâu dài cho người dân trồng rừng. Đây không chỉ là công cụ tài chính mới, mà còn là giải pháp song hành cho quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là “tài sản xanh” trong cam kết Net Zero…
Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh
Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường là cần thiết để kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này cũng đáp ứng yêu cầu hội nhập, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh ngày càng được chú trọng, đề cao...
1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA
Ngày 29/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/NQ-CP về việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư tại vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là bước triển khai quan trọng trong cơ chế chi trả giảm phát thải, đồng thời khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: