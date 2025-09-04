Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn theo 3 tiêu chí

Theo quy định mới, việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba tiêu chí: mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ và mức độ tin cậy địa chất...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT quy định cụ thể về việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

Đây là một trong những Thông tư được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản cũng như Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này.

Theo đó, việc phân cấp được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba tiêu chí: mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ và mức độ tin cậy địa chất.

Cụ thể, mức độ hiệu quả kinh tế được phân làm 3 mức: có hiệu quả kinh tế, có tiềm năng hiệu quả kinh tế và chưa rõ hiệu quả kinh tế.

Mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ được phân làm 3 mức: đánh giá khả thi, đánh giá tiền khả thi và đánh giá khái quát.

Mức độ tin cậy địa chất có 4 mức: chắc chắn, tin cậy, dự tính và dự báo. Đối với mức dự báo được phân thành 2 phụ mức: suy đoán và phỏng đoán.

Tên cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn được xác định theo các ký hiệu chữ số tuần tự theo từng mức độ (mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ, mức độ tin cậy địa chất).

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn sẽ được tính toán riêng biệt cho từng loại khoáng sản, dựa trên sự hiện diện của chúng trong lòng đất.

Thông tư cũng chỉ rõ yêu cầu về việc xác định trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

Cụ thể, trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn sẽ được tính toán riêng biệt cho từng loại khoáng sản, dựa trên sự hiện diện của chúng trong lòng đất, không kể đến tổn thất phát sinh trong quá trình khai thác và chế biến. Đối với các mỏ khoáng sản tổng hợp, trữ lượng và tài nguyên sẽ được xác định bao gồm cả khoáng sản chính và các khoáng sản đi kèm.

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính theo đơn vị khối lượng hoặc thể tích tuỳ theo mục đích sử dụng.

Chất lượng khoáng sản rắn xác định ở trạng thái tự nhiên trong lòng đất, không tính đến nghèo hóa do quá trình khai thác; theo mục đích sử dụng và công nghệ chế biến có tính đến khả năng thu hồi và sử dụng tối đa các thành phần có ích đi kèm.

Thông tư cũng quy định phương pháp, khối lượng công tác thăm dò đối với từng loại khoáng sản (trắc địa, công trình thăm dò, lấy mẫu, nghiên cứu khí mỏ, đánh giá mức độ ô nhiễm và tác động môi trường).

Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết phương pháp, khối lượng thăm dò đối với các loại khoáng sản như vàng gốc, bauxit, than, đá carbonat, cát sỏi xây dựng, đá khối làm ốp lát; phương pháp, khối lượng thăm dò đánh giá trữ lượng nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên; quy định mẫu và nội dung đề án thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò bổ sung và báo cáo kết quả thăm dò.