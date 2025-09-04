Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Pháp lý

Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn theo 3 tiêu chí

Nhĩ Anh

04/09/2025, 14:37

Theo quy định mới, việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba tiêu chí: mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ và mức độ tin cậy địa chất...

Mức độ hiệu quả kinh tế khoáng sản được phân làm 3 mức: có hiệu quả kinh tế, có tiềm năng hiệu quả kinh tế và chưa rõ hiệu quả kinh tế.
Mức độ hiệu quả kinh tế khoáng sản được phân làm 3 mức: có hiệu quả kinh tế, có tiềm năng hiệu quả kinh tế và chưa rõ hiệu quả kinh tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT quy định cụ thể về việc phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

Đây là một trong những Thông tư được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản cũng như Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này.

Theo đó, việc phân cấp được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba tiêu chí: mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ và mức độ tin cậy địa chất.

Cụ thể, mức độ hiệu quả kinh tế được phân làm 3 mức: có hiệu quả kinh tế, có tiềm năng hiệu quả kinh tế và chưa rõ hiệu quả kinh tế.

Mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ được phân làm 3 mức: đánh giá khả thi, đánh giá tiền khả thi và đánh giá khái quát.

Mức độ tin cậy địa chất có 4 mức: chắc chắn, tin cậy, dự tính và dự báo. Đối với mức dự báo được phân thành 2 phụ mức: suy đoán và phỏng đoán.

Tên cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn được xác định theo các ký hiệu chữ số tuần tự theo từng mức độ (mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ, mức độ tin cậy địa chất).

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn sẽ được tính toán riêng biệt cho từng loại khoáng sản, dựa trên sự hiện diện của chúng trong lòng đất.
Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn sẽ được tính toán riêng biệt cho từng loại khoáng sản, dựa trên sự hiện diện của chúng trong lòng đất.

Thông tư cũng chỉ rõ yêu cầu về việc xác định trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

Cụ thể, trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn sẽ được tính toán riêng biệt cho từng loại khoáng sản, dựa trên sự hiện diện của chúng trong lòng đất, không kể đến tổn thất phát sinh trong quá trình khai thác và chế biến. Đối với các mỏ khoáng sản tổng hợp, trữ lượng và tài nguyên sẽ được xác định bao gồm cả khoáng sản chính và các khoáng sản đi kèm.

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính theo đơn vị khối lượng hoặc thể tích tuỳ theo mục đích sử dụng.

Chất lượng khoáng sản rắn xác định ở trạng thái tự nhiên trong lòng đất, không tính đến nghèo hóa do quá trình khai thác; theo mục đích sử dụng và công nghệ chế biến có tính đến khả năng thu hồi và sử dụng tối đa các thành phần có ích đi kèm.

Thông tư cũng quy định phương pháp, khối lượng công tác thăm dò đối với từng loại khoáng sản (trắc địa, công trình thăm dò, lấy mẫu, nghiên cứu khí mỏ, đánh giá mức độ ô nhiễm và tác động môi trường).

Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết phương pháp, khối lượng thăm dò đối với các loại khoáng sản như vàng gốc, bauxit, than, đá carbonat, cát sỏi xây dựng, đá khối làm ốp lát; phương pháp, khối lượng thăm dò đánh giá trữ lượng nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên; quy định mẫu và nội dung đề án thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò bổ sung và báo cáo kết quả thăm dò.

Điều phối liên ngành phát triển bền vững kinh tế biển

Điều phối liên ngành phát triển bền vững kinh tế biển

Các bộ, ngành, địa phương có biển chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong sử dụng không gian biển theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với các vấn đề mang tính liên ngành, liên bộ, liên địa phương, các bộ, ngành và địa phương có biển báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam để tổng hợp xử lý...

Bước chuyển trong tư duy bảo vệ môi trường

Bước chuyển trong tư duy bảo vệ môi trường

Kinh tế- xã hội- môi trường được xác định là 3 trụ cột của phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi tư duy về công tác quản lý môi trường theo hướng chủ động bảo vệ, quản lý và khai thác tài nguyên bền vững, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động, dẫn dắt phát triển xanh.

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Tín chỉ carbon rừng được tạo ra từ hoạt động trồng mới, tái trồng, phục hồi thảm thực vật và tăng cường quản lý rừng, đang mở ra một hướng đi tăng thu nhập lâu dài cho người dân trồng rừng. Đây không chỉ là công cụ tài chính mới, mà còn là giải pháp song hành cho quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là “tài sản xanh” trong cam kết Net Zero…

Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh

Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường là cần thiết để kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này cũng đáp ứng yêu cầu hội nhập, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh ngày càng được chú trọng, đề cao...

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

Ngày 29/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/NQ-CP về việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư tại vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là bước triển khai quan trọng trong cơ chế chi trả giảm phát thải, đồng thời khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu.

