Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia để phù hợp với bối cảnh mới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Đỗ Như
14/10/2025, 16:01
Tiếp tục Phiên họp thứ 50, sáng 14/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Theo tờ trình của Chính phủ, lần này việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể có nhiều nội dung trọng tâm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, và ứng phó với bối cảnh quốc tế biến động. Mục tiêu cốt lõi là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.
Về mục tiêu phát triển đến năm 2030, tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021-2030, đặc biệt giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Tầm nhìn đến năm 2050, GDP bình quân đầu người đặt mục tiêu khoảng 38.000 USD.
Các điều chỉnh tập trung vào việc tổ chức không gian phát triển, đặc biệt là khai thác hiệu quả không gian mới do sắp xếp đơn vị hành chính mang lại. Các phương án phân vùng qua từng thời kỳ và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, cả nước được phân thành 6 vùng.
Tốc độ tăng trưởng Vùng (GRDP) giai đoạn 2026-2030 được điều chỉnh, cụ thể: Vùng Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu với mục tiêu khoảng 11%/năm; Vùng Bắc Trung Bộ: khoảng 10-10,5%/năm; Vùng Đông Nam Bộ: khoảng 10%/năm; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: khoảng 9,5 - 10,0%/năm; Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: khoảng 9-10%/năm; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: khoảng 9,0-9,5%/năm.
Đáng chú ý, Quy hoạch bổ sung Vùng động lực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh). Vùng này được định hướng trở thành trung tâm về công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô và phụ trợ của cả nước, đồng thời phát triển nhanh các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số.
Trong khi đó, Vùng Đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển hàng đầu, đóng vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước.
Quy hoạch tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn như công nghiệp điện tử, công nghệ số, ô tô, đường sắt, đóng tàu.
Đồng thời, ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, rô-bôt và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp số, thông minh, xanh, tuần hoàn.
Về hạ tầng kỹ thuật, Chính phủ kiến nghị đẩy nhanh xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối quốc tế, và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Trong lĩnh vực năng lượng, ưu tiên khai thác năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch, và triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.
Về hạ tầng thông tin, tập trung phát triển hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng cáp quang tốc độ cao phủ sóng toàn quốc, mạng 5G, 6G, và đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và các trung tâm dữ liệu vùng…
Thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài nhấn mạnh một số vấn đề cần làm rõ. Cụ thể, về điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội, mặc dù giữ nguyên 06 vùng nhưng cơ cấu, phạm vi có thay đổi lớn do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).
Do vậy, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ làm rõ tác động của việc thay đổi này đến định hướng và tính liên kết nội tại của từng vùng; đồng thời đánh giá tác động của việc tách tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Giang ra khỏi các vùng truyền thống.
Về định hướng phát triển, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tính toán chỉ tiêu tăng trưởng hợp lý hơn để đạt mục tiêu chung hai con số, cân nhắc tăng chỉ tiêu cho vùng Đông Nam Bộ lên khoảng 11%/năm, tương tự như vùng Đồng bằng sông Hồng, để phát huy vai trò hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM…
13:22, 16/09/2025
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam...
Sáng ngày 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Với những kết quả kinh tế tích cực đạt được trong 9 tháng qua, thành phố Hà Nội đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8- 8,5% cho cả năm 2025, qua đó tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030....
Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của đô thị đặc biệt này...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: