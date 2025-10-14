Thứ Ba, 14/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia để phù hợp với bối cảnh mới

Đỗ Như

14/10/2025, 16:01

Tiếp tục Phiên họp thứ 50, sáng 14/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, lần này việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể có nhiều nội dung trọng tâm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, và ứng phó với bối cảnh quốc tế biến động. Mục tiêu cốt lõi là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.

Về mục tiêu phát triển đến năm 2030, tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021-2030, đặc biệt giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Tầm nhìn đến năm 2050, GDP bình quân đầu người đặt mục tiêu khoảng 38.000 USD.

Các điều chỉnh tập trung vào việc tổ chức không gian phát triển, đặc biệt là khai thác hiệu quả không gian mới do sắp xếp đơn vị hành chính mang lại. Các phương án phân vùng qua từng thời kỳ và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, cả nước được phân thành 6 vùng.

Tốc độ tăng trưởng Vùng (GRDP) giai đoạn 2026-2030 được điều chỉnh, cụ thể: Vùng Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu với mục tiêu khoảng 11%/năm; Vùng Bắc Trung Bộ: khoảng 10-10,5%/năm; Vùng Đông Nam Bộ: khoảng 10%/năm; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: khoảng 9,5 - 10,0%/năm; Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: khoảng 9-10%/năm; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: khoảng 9,0-9,5%/năm.

Đáng chú ý, Quy hoạch bổ sung Vùng động lực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh). Vùng này được định hướng trở thành trung tâm về công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô và phụ trợ của cả nước, đồng thời phát triển nhanh các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số.

Trong khi đó, Vùng Đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển hàng đầu, đóng vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

Quy hoạch tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn như công nghiệp điện tử, công nghệ số, ô tô, đường sắt, đóng tàu.

Đồng thời, ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, rô-bôt và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp số, thông minh, xanh, tuần hoàn.

Về hạ tầng kỹ thuật, Chính phủ kiến nghị đẩy nhanh xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối quốc tế, và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực năng lượng, ưu tiên khai thác năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch, và triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2.

Về hạ tầng thông tin, tập trung phát triển hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng cáp quang tốc độ cao phủ sóng toàn quốc, mạng 5G, 6G, và đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và các trung tâm dữ liệu vùng…

Thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài nhấn mạnh một số vấn đề cần làm rõ. Cụ thể, về điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội, mặc dù giữ nguyên 06 vùng nhưng cơ cấu, phạm vi có thay đổi lớn do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

Do vậy, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ làm rõ tác động của việc thay đổi này đến định hướng và tính liên kết nội tại của từng vùng; đồng thời đánh giá tác động của việc tách tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Giang ra khỏi các vùng truyền thống.

Về định hướng phát triển, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tính toán chỉ tiêu tăng trưởng hợp lý hơn để đạt mục tiêu chung hai con số, cân nhắc tăng chỉ tiêu cho vùng Đông Nam Bộ lên khoảng 11%/năm, tương tự như vùng Đồng bằng sông Hồng, để phát huy vai trò hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM…

Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

13:22, 16/09/2025

Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

16:12, 09/09/2025

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Quốc hội biểu quyết về việc chưa thông qua Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 9

11:34, 24/06/2025

Quốc hội biểu quyết về việc chưa thông qua Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 9

Quy hoạch tổng thể quốc gia

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I

Sáng ngày 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Với những kết quả kinh tế tích cực đạt được trong 9 tháng qua, thành phố Hà Nội đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8- 8,5% cho cả năm 2025, qua đó tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030....

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của đô thị đặc biệt này...

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

