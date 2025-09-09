Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Như Nguyệt

09/09/2025, 16:12

Tại dự thảo sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn quy trình lập quy hoạch, chỉ còn hai cấp là quy hoạch chung (bao gồm nội dung phân khu) và quy hoạch chi tiết gắn với dự án…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Sáng ngày 9/9/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để nghe báo cáo và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và văn bản hướng dẫn.

CẤP XÃ CÓ THỂ TỰ LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHI ĐỦ NĂNG LỰC

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết sửa đổi luật nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, làm rõ mối quan hệ với hệ thống quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Quy trình lập quy hoạch sẽ có thể rút ngắn, chỉ còn hai cấp là quy hoạch chung (bao gồm nội dung phân khu) và quy hoạch chi tiết gắn với dự án.

Các nhiệm vụ lập quy hoạch cũng được tinh giản, bỏ bớt thủ tục không cần thiết, chỉ giữ lại yêu cầu như "đầu bài" để tư vấn nghiên cứu. Việc này nhằm giảm độ trễ, rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Điểm mới quan trọng trong dự thảo Luật là phân cấp mạnh mẽ và linh hoạt. Theo đó, cấp xã có thể tự lập, phê duyệt quy hoạch khi đủ năng lực. Trường hợp vùng sâu, vùng xa chưa bảo đảm năng lực, cấp tỉnh sẽ trực tiếp hỗ trợ và quyết định.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết quy hoạch đô thị và nông thôn gồm đầy đủ chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế - xã hội, quy chuẩn xây dựng; nhờ đó, có thể thay thế cho nhiều quy hoạch khác, kể cả kế hoạch sử dụng đất.

"Đây là công cụ kỹ thuật, khoa học, gắn chặt với phân bổ không gian, xác định công trình, dự án cụ thể, không chỉ là những chỉ tiêu tăng trưởng chung chung", Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.

BA NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết về phân loại đô thị, mục tiêu đặt ra là đánh giá chất lượng quy hoạch, hạ tầng và mức độ phát triển đô thị; gắn với nhu cầu xem xét để chuyển từ xã thành phường hoặc tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống phân loại tập hợp nhiều tiêu chí và tiêu chuẩn, vừa là sản phẩm, vừa là đầu vào cho công tác quy hoạch.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề xuất 3 nhóm tiêu chí chính để đánh giá phân loại đô thị: Vai trò, vị trí và chức năng (chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, trung tâm tổng hợp hay chuyên ngành); mức độ đô thị hóa (quy mô dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ dân số đô thị - nông thôn); trình độ phát triển hạ tầng và không gian kiến trúc cảnh quan (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức quản lý phát triển).

Dựa trên 3 nhóm tiêu chí, hệ thống đô thị cả nước sẽ được phân thành 4 nhóm cơ bản: 

- Đô thị trung tâm cấp quốc gia (các thành phố trực thuộc Trung ương, có trình độ phát triển cao nhất, đóng vai trò đầu tàu, thậm chí vươn tầm khu vực); 

- Đô thị trung tâm cấp vùng (liên quan đến vai trò liên tỉnh, vùng); đô thị trung tâm cấp tỉnh; 

- Các đô thị cấp dưới, gắn với xã/phường chuyển lên.

Cho ý kiến về tiêu chí phân loại đô thị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần tiếp cận vấn đề này một cách đầy đủ, đồng bộ và mang tính định hướng rõ ràng, "phải đi trước, trở thành cơ sở để xây dựng quy hoạch đô thị và nông thôn, thay vì chỉ dựa vào quy hoạch có sẵn. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc sửa đổi luật phải hướng đến 3 mục tiêu lớn. Đó là bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất với hệ thống chính quyền địa phương hai cấp; kế thừa những thành quả đã có là hàng trăm đô thị đã hình thành, nhiều quy hoạch vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vẫn đang phát huy vai trò; định hướng phát triển hiện đại, xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới đô thị - nông thôn trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng nêu rõ mấu chốt là cần xác định rõ bản chất quy hoạch đô thị và nông thôn là quy hoạch quốc gia hay quy hoạch ngành, xác định rõ cơ sở khoa học và vị trí pháp lý.

Việc phân loại đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV không thể chỉ dựa vào quy mô dân số hay mật độ xây dựng mà cần bộ tiêu chí phản ánh chiều sâu chất lượng, từ bản sắc văn hóa - kiến trúc, thích ứng biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, chuyển đổi số, đến quy hoạch giao thông, không gian ngầm, các thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Bên cạnh đó, luật sửa đổi cũng phải định hình rõ các mô hình phát triển như đô thị nén, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, đô thị theo hướng tuyến giao thông (TOD), đô thị vệ tinh… để bảo đảm định hướng dài hạn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong một thành phố trực thuộc Trung ương vẫn có các khu vực nông thôn, vì vậy, quy hoạch đô thị không thể tách rời nông thôn. Do đó, Luật phải làm rõ mật độ, cơ cấu kinh tế, đất nông nghiệp, môi trường, hạ tầng và bản sắc kiến trúc nông thôn, đồng thời có mẫu thiết kế phù hợp cho từng vùng. Đây không chỉ là điều kiện để phát triển bền vững mà còn tạo quỹ đất cho quá trình đô thị hóa trong tương lai.

Quốc hội biểu quyết về việc chưa thông qua Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 9

11:34, 24/06/2025

Quốc hội biểu quyết về việc chưa thông qua Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 9

Gấp rút sửa 3 vấn đề lớn trong Luật Quy hoạch để phù hợp với mô hình bộ máy mới

15:32, 28/05/2025

Gấp rút sửa 3 vấn đề lớn trong Luật Quy hoạch để phù hợp với mô hình bộ máy mới

Tăng cường cơ chế thực thi, giám sát để quy hoạch không bị điều chỉnh tùy tiện, vì lợi ích cục bộ

19:54, 10/05/2025

Tăng cường cơ chế thực thi, giám sát để quy hoạch không bị điều chỉnh tùy tiện, vì lợi ích cục bộ

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn quy hoạch Sửa luật

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ pháp luật phải bảo đảm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thông thoáng để quản lý được, nhưng kiến tạo cho sự phát triển.

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8419/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên quan đến công tác tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh...

Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025, tổng mức vay của Chính phủ trong năm 2025 được nâng lên 815,238 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với kế hoạch năm 2024. Phần lớn nguồn vốn vay tiếp tục dành cho cân đối ngân sách trung ương, trong bối cảnh nhu cầu chi đầu tư công, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng tăng…

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thương hiệu Việt vẫn ở vị trí "vùng giữa" trên sàn thương mại điện tử

Kinh tế số

2

Masteri Rivera Danang - Tower A: Tầm nhìn khoáng đạt giữa trung tâm thành phố đáng sống

Bất động sản

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Tiêu điểm

4

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

Bất động sản

5

Quảng Trị hướng tới đô thị sân bay “bốn trong một”

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: