Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Điều kiện để được nghỉ hưu sớm vì sức khỏe kém

Nhật Dương

22/08/2025, 10:14

Người bị suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ 5 - 10 tuổi, nếu thuộc một trong các trường hợp được pháp luật cho phép...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gửi phản ánh đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một người lao động (tại tỉnh Phú Thọ) sinh năm 1975, đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm, trong đó có 12 năm là nhân viên bán xăng dầu trực tiếp tại doanh nghiệp xăng dầu tư nhân. Người lao động hỏi về việc muốn xin nghỉ chế độ hưu trí sớm vì lý do sức khỏe, thì các trình tự, thủ tục thực hiện ra sao.

Phản hồi về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động bị suy giảm khả năng lao động khi nghỉ việc, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Về tuổi nghỉ hưu, theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy tuổi nghỉ hưu năm 2025 trong điều kiện lao động bình thường của lao động nam là 61 tuổi 3 tháng, của lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng.

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; bản chính hoặc bản sao văn bản xác định việc chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc văn bản chấm dứt làm việc.

Cùng với đó là biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa, hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng có thể hiện kết luận của Hội đồng giám định y khoa, ghi rõ tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động.

Tại khoản 5 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm xem xét, giới thiệu người lao động thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 65 của Luật này đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

Về trình tự giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 20 ngày, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người đề nghị hưởng lương hưu, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết, thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các quy định của pháp luật về điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động, trình tự, thủ tục hưởng lương hưu để người lao động nắm được và đối chiếu, xác định quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Dự kiến lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại Hà Nội

Dự kiến lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại Hà Nội

Cập nhật căn cước công dân kết hợp chi trả lương hưu qua tài khoản

Cập nhật căn cước công dân kết hợp chi trả lương hưu qua tài khoản

Chi trả lương hưu không bị gián đoạn khi vận hành bộ máy mới

Chi trả lương hưu không bị gián đoạn khi vận hành bộ máy mới

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội dân sinh lao động lương hưu nghỉ hưu sớm suy giảm khả năng lao động Vneconomy

Đọc thêm

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…

Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80

Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80

Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: