Điều kiện để được nghỉ hưu sớm vì sức khỏe kém

Người bị suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ 5 - 10 tuổi, nếu thuộc một trong các trường hợp được pháp luật cho phép...

Gửi phản ánh đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một người lao động (tại tỉnh Phú Thọ) sinh năm 1975, đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm, trong đó có 12 năm là nhân viên bán xăng dầu trực tiếp tại doanh nghiệp xăng dầu tư nhân. Người lao động hỏi về việc muốn xin nghỉ chế độ hưu trí sớm vì lý do sức khỏe, thì các trình tự, thủ tục thực hiện ra sao.

Phản hồi về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động bị suy giảm khả năng lao động khi nghỉ việc, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Về tuổi nghỉ hưu, theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy tuổi nghỉ hưu năm 2025 trong điều kiện lao động bình thường của lao động nam là 61 tuổi 3 tháng, của lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng.

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; bản chính hoặc bản sao văn bản xác định việc chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc văn bản chấm dứt làm việc.

Cùng với đó là biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa, hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng có thể hiện kết luận của Hội đồng giám định y khoa, ghi rõ tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động.

Tại khoản 5 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm xem xét, giới thiệu người lao động thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 65 của Luật này đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

Về trình tự giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 20 ngày, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người đề nghị hưởng lương hưu, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết, thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các quy định của pháp luật về điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động, trình tự, thủ tục hưởng lương hưu để người lao động nắm được và đối chiếu, xác định quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn và giải đáp cụ thể.