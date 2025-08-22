Dự kiến lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại Hà Nội

Thông tin về kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng
9/2025, đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết theo quy định, cơ quan Bảo hiểm
xã hội trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài
khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày 2 hàng tháng.
Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì lịch
chi trả sẽ được bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày
lễ.
Đối với những người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt,
cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua
tài khoản cá nhân.
Trong kỳ chi trả tháng 9/2025, do ngày 2/9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc
khánh, nên cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội dự kiến chi trả cho người hưởng nhận
qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/9.
Đối với việc chi trả bằng tiền mặt, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện xây dựng
kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4/9.
Trong kỳ chi trả tháng
8/2025, toàn TP. Hà Nội đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn
598.600 trường hợp, với tổng số tiền hơn 4.140 tỷ đồng. Trong đó, nhận qua tài
khoản cá nhân với trên 595.200 người (tỷ lệ 99,42%); nhận tiền mặt tại
các điểm chi trả hơn 3.400 người (tỷ lệ 0,58%).
Để công tác chi trả
diễn ra thuận lợi, đảm bảo thông suốt quyền lợi của người thụ hưởng khi vận
hành chính quyền địa phương 2 cấp và đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội
năm 2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người hưởng cần lưu ý một số thay
đổi về hình thức nhận, nơi nhận, việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
xã hội.
Theo
đó,
người
đang hưởng lương hưu có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi
nhận do chuyển nơi cư trú trong nước, thì có văn bản gửi cơ quan Bảo hiểm xã
hội nơi đang chi trả.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thay đổi
hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải
quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý
do.
Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ
khác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì văn bản ủy quyền có hiệu
lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải
được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực
Đối với giấy ủy quyền đã lập theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm
2014, thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2026. Sau ngày
1/7/2026, người hưởng phải xác lập lại việc ủy quyền hoặc làm thủ tục chứng thực
theo quy định kịp thời, để không bị gián đoạn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội hàng tháng.
Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản
cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc
tổ chức dịch vụ được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền để thực hiện việc xác minh
thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Hiện nay, mỗi tháng, toàn Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện
chi trả cho khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng.
Ngoài nhận qua tài khoản cá nhân, người hưởng có thể nhận lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền
mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu,
cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả).