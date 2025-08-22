Dự kiến lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại Hà Nội

Do ngày 2/9 là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nên lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội dời lịch chi trả sang ngày làm việc tiếp theo, tức từ ngày 3/9/2025…

Thông tin về kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2025, đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày 2 hàng tháng.

Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì lịch chi trả sẽ được bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Đối với những người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trong kỳ chi trả tháng 9/2025, do ngày 2/9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/9.

Đối với việc chi trả bằng tiền mặt, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4/9.

Trong kỳ chi trả tháng 8/2025, toàn TP. Hà Nội đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 598.600 trường hợp, với tổng số tiền hơn 4.140 tỷ đồng. Trong đó, nhận qua tài khoản cá nhân với trên 595.200 người (tỷ lệ 99,42%); nhận tiền mặt tại các điểm chi trả hơn 3.400 người (tỷ lệ 0,58%).

Để công tác chi trả diễn ra thuận lợi, đảm bảo thông suốt quyền lợi của người thụ hưởng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người hưởng cần lưu ý một số thay đổi về hình thức nhận, nơi nhận, việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người đang hưởng lương hưu có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước, thì có văn bản gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực

Đối với giấy ủy quyền đã lập theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2026. Sau ngày 1/7/2026, người hưởng phải xác lập lại việc ủy quyền hoặc làm thủ tục chứng thực theo quy định kịp thời, để không bị gián đoạn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Hiện nay, mỗi tháng, toàn Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả cho khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Ngoài nhận qua tài khoản cá nhân, người hưởng có thể nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả).