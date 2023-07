Doanh nghiệp công nghệ Anh tìm kiếm cơ hội hợp tác công nghệ số tại Việt Nam

Ngày 3/7/2023, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp công nghệ Anh.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Anh, nhất là sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Tuần lễ Công nghệ London và Hội thảo Công nghệ Việt Nam- Vương quốc Anh vào giữa tháng 6/2023, Đoàn doanh nghiệp công nghệ Anh sang Việt Nam mong muốn giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của các doanh nghiệp Anh; tìm hiểu thêm về chủ trương chuyển đổi số của Việt Nam.

Cùng với đó trao đổi về các cơ hội hợp tác tiềm năng công nghệ trong các lĩnh vực: chuyển đổi số, chuyển đổi khoa học đời sống và sức khoẻ, đô thị thông minh, giáo dục, dịch vụ tài chính, chính phủ số.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia của Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung vào các vấn đề gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối chia sẻ, đảm bảo an toàn dữ liệu.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các doanh nghiệp Anh hợp tác với các đối tác Việt Nam về các nội dung liên quan; chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn về chính sách và quy định quản lý dữ liệu, đặc biệt là về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về phát triển công nghiệp công nghệ số, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, như Viettel, FPT, VNPT, CMC… đang ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ số Make In Việt Nam, như thiết bị mạng 5G, các nền tảng số phát triển chuyển đổi số. Với lực lượng hơn 70.000 doanh nghiệp công nghệ số có năng lực công nghệ và tài chính cùng hơn 1,4 triệu nhân lực công nghệ, Việt Nam có tiềm lực và thị trường để các doanh nghiệp công nghiệp Anh mở rộng đầu tư phát triển.

Ông Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác toàn diện, song phương về đào tạo nhân lực công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và cùng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số.

Hiện nay, Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang kinh doanh ở nước ngoài hoặc đi ra nước ngoài. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Tuần lễ số quốc tế vào tháng 10/2023; Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam trong Quý 3/2023. Bộ Thông tin và Truyền thông mời các doanh nghiệp Anh tham gia các chương trình thúc đẩy doanh nghiệp của Bộ để cùng triển khai hợp tác các dự án chuyển đổi số toàn cầu.

Về phía đoàn doanh nghiệp Anh, bà Philomena Chen, Trưởng đoàn doanh nghiệp Anh Northern Powerhouse thuộc Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh, cho biết Việt Nam và Vương quốc Anh còn nhiều tiềm năng hợp tác số. Hai bên có thể trao đổi những kinh nghiệm, tri thức, nghiên cứu và phát triển số, trang bị kỹ năng số cho người dân. Đặc biệt, Việt Nam cũng là trung tâm của khu vực ASEAN với tiềm lực phát triển công nghệ số lớn nên Vương quốc Anh mong muốn, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ Anh tham gia vào thị trường Việt Nam.

Trong đoàn doanh nghiệp công nghệ Anh bao gồm 11 doanh nghiệp công nghệ cao đến từ miền Bắc nước Anh hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ tài chính, công nghệ y tế, công nghệ giáo dục và thương mại điện tử.

Tiêu biểu như công ty Albeego về đô thị thông minh; các công ty North Star Projects; Pagoda Project, Ucargo Pacific Logistics chuyên về logistics và thương mại điện tử; Expo Stars Interactive; Salford School of Arts, Media and Creative Technology, Đại học Salford chuyên về giáo dục và đào tạo; TPP (The Phoenix Partnership) về công nghệ y tế; Precision21 Limited (đo lường), Wootzano (chế tạo robot).

Đại diện các doanh nghiệp Anh đã chia sẻ về kế hoạch, định hướng đầu tư trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; logistics; thương mại điện tử. Các doanh nghiệp Anh mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số...