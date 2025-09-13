Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao
Việt An
13/09/2025, 10:58
Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực tại Hà Nội đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...
Ngày 11/9, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với các trường đại học, cơ sở đào tạo dạy nghề trong nước.
Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Đình Thanh, Phó giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Hà Nội), cho biết chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố triển khai từ năm 2018.
Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 104 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhân là công nghiệp chủ lực, tạo ra việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp một phần quan trọng cho GRDP của thủ đô. Sản phẩm của những doanh nghiệp này có hàm lượng chất xám cao, có khả năng lan tỏa, dẫn dắt thị trường cũng như tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Cụ thể hơn, ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội (HAMI), cho biết hiện nay nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp còn thiếu kỹ năng thực hành, thiếu ngoại ngữ, chưa quen với dây chuyền sản xuất hiện đại. Doanh nghiệp phải đào tạo lại trước khi sử dụng. Đây chính là khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế được cần tháo gỡ.
Do đó, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực mong muốn có được nguồn nhân lực chuyên sâu, sẵn sàng tham gia ngay vào dây chuyền sản xuất, làm chủ công nghệ mới và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường lao động trong thời đại số.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phối hợp trực tiếp với các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình học và tham gia vào quá trình giảng dạy. Điều này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, mà còn giúp hình thành những chương trình “đào tạo theo đơn đặt hàng”, nơi nhà trường cung cấp chính xác những nhân lực có kỹ năng mà doanh nghiệp đang cần.
Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Lê Đức Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp, cho biết doanh nghiệp sử dụng rất nhiều nhân sự về cơ khí chế tạo, công nhân làm khuôn mẫu điện và tự động hóa, mỗi năm tuyển thêm khoảng 50-60 lao động có tay nghề. Do đó, doanh nghiệp mong muốn tiếp cận các trường đào tạo các ngành nghề này và sẵn sàng nhận sinh viên có chuyên môn vào làm việc.
Trước nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, thời gian qua, Trường cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội đã tích cực phối hợp doanh nghiệp, giúp các chương trình đào tạo sát với thực tế, đem lại hiệu quả cao. Nhiều ngành, nghề của trường có sinh viên được tuyển dụng trước khi ra trường, thậm chí, có những chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng, sinh viên được doanh nghiệp trả lương trong quá trình học tập và làm việc cho doanh nghiệp sau khi ra trường, với thu nhập cao, ổn định và cơ hội thăng tiến.
Trường đại học Công nghệ Đông Á cũng thiết lập liên kết chặt chẽ với nhiều tập đoàn, công ty lớn trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, điện tử, công nghệ sinh học, quản trị công nghiệp… Sự hợp tác này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo.
PGS.TS.Nguyễn Đức Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đông Á, cho biết hiện nhu cầu của sinh viên về các ngành công nghệ cao và kỹ thuật rất lớn. Nhà trường có 15.000 sinh viên thì có tới 10.000 em thuộc khối kỹ thuật, công nghệ.
Nhà trường tiếp cận đào tạo theo hướng "doanh nghiệp cần gì thì cố gắng sát nhất", sẵn sàng đầu tư máy móc, trang thiết bị, phòng lab để đào tạo.
Nhờ cách tiếp cận trên, Trường đại học Công nghệ Đông Á đến nay đã có 2 doanh nghiệp xây dựng phòng thực hành thí nghiệm tại trường, thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo cho giảng viên và sinh viên, sau đó được ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao đổi trực tiếp với các nhà trường và sinh viên để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, khả năng đào tạo, trình độ và tiến hành tuyển dụng trực tiếp với các sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu.
Thương mại điện tử đang thiếu nhân lực ở nhiều vị trí chủ chốt
07:06, 26/08/2025
VALOMA tiếp tục vai trò tiên phong dẫn dắt phát triển nhân lực ngành logistics
13:59, 28/07/2025
Hợp tác đào tạo nhân lực ngành đông y dược: Doanh nghiệp – Nhà trường cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
11:15, 29/06/2025
Đọc thêm
Xuất khẩu Ninh Bình đạt 16,52 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025
Hoạt động xuất khẩu của Ninh Bình ghi nhận kết quả tích cực trong 8 tháng năm 2025, với kim ngạch đạt trên 16,331 tỷ USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả quan trọng, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng 2 con số của toàn tỉnh.
Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam
Vietstock 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến, mà còn là diễn đàn chia sẻ tri thức, định hình xu hướng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, đột phá bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập…
Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu, công nghệ phòng sạch, các ngành công nghiệp nền tảng của Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền
“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...
Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam
Ngày 11/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: