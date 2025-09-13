Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực tại Hà Nội đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Ngày 11/9, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực với các trường đại học, cơ sở đào tạo dạy nghề trong nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Đình Thanh, Phó giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Hà Nội), cho biết chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố triển khai từ năm 2018.

Ông Vương Đình Thanh, Phó giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Hà Nội) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt An.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 104 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhân là công nghiệp chủ lực, tạo ra việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp một phần quan trọng cho GRDP của thủ đô. Sản phẩm của những doanh nghiệp này có hàm lượng chất xám cao, có khả năng lan tỏa, dẫn dắt thị trường cũng như tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cụ thể hơn, ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội (HAMI), cho biết hiện nay nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp còn thiếu kỹ năng thực hành, thiếu ngoại ngữ, chưa quen với dây chuyền sản xuất hiện đại. Doanh nghiệp phải đào tạo lại trước khi sử dụng. Đây chính là khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế được cần tháo gỡ.

Do đó, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực mong muốn có được nguồn nhân lực chuyên sâu, sẵn sàng tham gia ngay vào dây chuyền sản xuất, làm chủ công nghệ mới và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường lao động trong thời đại số.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phối hợp trực tiếp với các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình học và tham gia vào quá trình giảng dạy. Điều này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, mà còn giúp hình thành những chương trình “đào tạo theo đơn đặt hàng”, nơi nhà trường cung cấp chính xác những nhân lực có kỹ năng mà doanh nghiệp đang cần.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Lê Đức Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp, cho biết doanh nghiệp sử dụng rất nhiều nhân sự về cơ khí chế tạo, công nhân làm khuôn mẫu điện và tự động hóa, mỗi năm tuyển thêm khoảng 50-60 lao động có tay nghề. Do đó, doanh nghiệp mong muốn tiếp cận các trường đào tạo các ngành nghề này và sẵn sàng nhận sinh viên có chuyên môn vào làm việc.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp Lê Đức Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt An.

Trước nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, thời gian qua, Trường cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội đã tích cực phối hợp doanh nghiệp, giúp các chương trình đào tạo sát với thực tế, đem lại hiệu quả cao. Nhiều ngành, nghề của trường có sinh viên được tuyển dụng trước khi ra trường, thậm chí, có những chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng, sinh viên được doanh nghiệp trả lương trong quá trình học tập và làm việc cho doanh nghiệp sau khi ra trường, với thu nhập cao, ổn định và cơ hội thăng tiến.

Trường đại học Công nghệ Đông Á cũng thiết lập liên kết chặt chẽ với nhiều tập đoàn, công ty lớn trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, điện tử, công nghệ sinh học, quản trị công nghiệp… Sự hợp tác này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo.

PGS.TS.Nguyễn Đức Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đông Á, cho biết hiện nhu cầu của sinh viên về các ngành công nghệ cao và kỹ thuật rất lớn. Nhà trường có 15.000 sinh viên thì có tới 10.000 em thuộc khối kỹ thuật, công nghệ.

Nhà trường tiếp cận đào tạo theo hướng "doanh nghiệp cần gì thì cố gắng sát nhất", sẵn sàng đầu tư máy móc, trang thiết bị, phòng lab để đào tạo.

Nhờ cách tiếp cận trên, Trường đại học Công nghệ Đông Á đến nay đã có 2 doanh nghiệp xây dựng phòng thực hành thí nghiệm tại trường, thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo cho giảng viên và sinh viên, sau đó được ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao đổi trực tiếp với các nhà trường và sinh viên để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, khả năng đào tạo, trình độ và tiến hành tuyển dụng trực tiếp với các sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu.