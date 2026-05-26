Doanh nghiệp Hải Phòng và Thái Nguyên kết nối giao thương đa ngành, mở rộng thị trường

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua thị trường suy giảm và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chương trình kết nối giao thương đang trở thành “điểm chạm” quan trọng để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng...

Mới đây, hơn 60 doanh nghiệp đến từ khu vực Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) đã tham gia chương trình kết nối giao thương đa ngành tại Thái Nguyên.

Sự kiện do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN và Cộng đồng doanh nhân Xứ Trà tổ chức, nhằm tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai địa phương.

ĐẶC SẢN, OCOP THÁI NGUYÊN HÚT DOANH NGHIỆP TÂY HẢI PHÒNG

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Tây Hải Phòng đã tham quan, làm việc và tìm hiểu nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu của Thái Nguyên, như Công ty TNHH Nấm Phú Gia, HTX chè Hảo Đạt, Không gian Văn hóa trà Tân Cương, HTX Hương Vân Trà, HTX làng nghề miến Việt Cường, HTX nông dược Thiên Phúc, Công ty TNHH Khoa học sự sống, HTX mỳ Tâm Trà Thái và cửa hàng OCOP tiêu biểu của HTX Phú Lộc.

Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ nông sản, trà, thực phẩm chế biến, đông trùng hạ thảo đến sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội hợp tác về cung ứng nguyên liệu, bao bì, phân phối hàng hóa và kết nối hệ thống siêu thị, cửa hàng.

TS Trần Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, đoàn cũng khảo sát các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng như Công ty cổ phần gỗ Phượng Anh, Công ty TNHH thang máy và cơ khí Tân Lập, Tập đoàn Marphavet BMG cùng Khu du lịch sinh thái Dũng Tân. Đây được xem là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực nội thất, cơ khí, vật liệu xây dựng, thuốc thú y, nông nghiệp và du lịch sinh thái.

Đặc biệt, đoàn đã có buổi làm việc với Trạm dừng nghỉ Hải Đăng Thái Nguyên trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhằm kết nối đưa các sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng và thực phẩm địa phương vào hệ thống phân phối phục vụ du khách.

Điểm nhấn của chương trình là hai hội nghị giao thương với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp hai địa phương. Tại đây, các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mang theo hàng mẫu, catalogue để kết nối cung - cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các doanh nghiệp Tây Hải Phòng kết nối giao thương tại Thái Nguyên.

Các doanh nghiệp tham gia đến từ khu vực Tây Hải Phòng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất bao bì, logistics, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao… đều kỳ vọng tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Thái Nguyên.

Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, cho biết giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 15%/năm trở lên; giá trị xuất khẩu tăng bình quân khoảng 10%/năm. Đồng thời, tỉnh hướng tới đưa doanh số thương mại điện tử B2C chiếm trên 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

TS Trần Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, nhận định: việc các hiệp hội doanh nghiệp chủ động liên kết vùng, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng chuỗi cung ứng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Thái Nguyên hiện không chỉ là trung tâm công nghiệp lớn của khu vực trung du miền núi phía Bắc mà còn đang hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp năng động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chè, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, logistics, thương mại dịch vụ và chuyển đổi số.

MỞ ĐƯỜNG CHO KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp ký kết hợp tác ngay tại chương trình. Đơn cử, Hợp tác xã Việt Kiều Trà đã ký hợp đồng tiêu thụ khoảng 10 tấn chè/năm với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng, đồng thời ký thêm một thỏa thuận đại lý tiêu thụ khác với doanh thu dự kiến gần 1 tỷ đồng/năm.

Bà Huyền Thương, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất bao bì tại Thái Nguyên, cho biết tại chương trình kết nối này, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận cung cấp bao bì cho đối tác với giá trị khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm.

"Chúng tôi hiện sở hữu hệ thống nhà máy có công suất khoảng 2 triệu hộp/ngày, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bao bì cho ngành công nghiệp, nông sản và xuất khẩu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các cơ sở sản xuất chè, nông sản và sản phẩm OCOP của Thái Nguyên trong việc đóng gói, xây dựng thương hiệu và mở rộng xuất khẩu", bà Thương chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện kết nối thị trường truyền thống, chuyển đổi số và thương mại điện tử cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Ông Kiều Minh Hùng, Giám đốc miền Bắc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VNetrip thuộc Tập đoàn công nghệ EXCEDO, cho biết doanh nghiệp đang triển khai mô hình “du lịch gắn với đặc sản vùng miền”, hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ qua thương mại điện tử.

Theo doanh nghiệp này, nhiều cơ sở sản xuất hiện vẫn gặp khó khăn trong bảo quản, đóng gói, xây dựng thương hiệu và bán hàng trực tuyến. Trong khi đó, các sản phẩm đặc sản của Thái Nguyên, đặc biệt là chè, hoàn toàn có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế nếu được hỗ trợ tốt về chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc.

Ông Ngô Bá Đức: "Dư địa rất lớn để doanh nghiệp Thái Nguyên và Hải Phòng tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối giao thương".

Ông Ngô Bá Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN, cho biết Thái Nguyên là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển với cộng đồng doanh nghiệp năng động, đa dạng lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ. Đây là dư địa rất lớn để doanh nghiệp Thái Nguyên và Hải Phòng tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối giao thương trong thời gian tới. Đặc biệt, hệ thống cao tốc ngày càng hoàn thiện giúp quãng đường từ Hải Phòng đến Thái Nguyên chỉ còn hơn 2 giờ di chuyển, tạo thuận lợi lớn cho vận chuyển hàng hóa và hợp tác đầu tư.

Đại diện đoàn doanh nghiệp Hải Phòng cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các hiệp hội doanh nghiệp, tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành hệ sinh thái liên kết đa ngành nghề, hướng tới phát triển bền vững lâu dài.