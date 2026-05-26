Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Doanh nghiệp Hải Phòng và Thái Nguyên kết nối giao thương đa ngành, mở rộng thị trường

Chu Khôi

26/05/2026, 11:25

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua thị trường suy giảm và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chương trình kết nối giao thương đang trở thành “điểm chạm” quan trọng để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng...

Hợp tác xã chè Hảo Đạt - Thái Nguyên nhìn từ trên cao.
Hợp tác xã chè Hảo Đạt - Thái Nguyên nhìn từ trên cao.

Mới đây, hơn 60 doanh nghiệp đến từ khu vực Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) đã tham gia chương trình kết nối giao thương đa ngành tại Thái Nguyên.

Sự kiện do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN và Cộng đồng doanh nhân Xứ Trà tổ chức, nhằm tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai địa phương.

ĐẶC SẢN, OCOP THÁI NGUYÊN HÚT DOANH NGHIỆP TÂY HẢI PHÒNG

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Tây Hải Phòng đã tham quan, làm việc và tìm hiểu nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu của Thái Nguyên, như Công ty TNHH Nấm Phú Gia, HTX chè Hảo Đạt, Không gian Văn hóa trà Tân Cương, HTX Hương Vân Trà, HTX làng nghề miến Việt Cường, HTX nông dược Thiên Phúc, Công ty TNHH Khoa học sự sống, HTX mỳ Tâm Trà Thái và cửa hàng OCOP tiêu biểu của HTX Phú Lộc.

Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ nông sản, trà, thực phẩm chế biến, đông trùng hạ thảo đến sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội hợp tác về cung ứng nguyên liệu, bao bì, phân phối hàng hóa và kết nối hệ thống siêu thị, cửa hàng.

TS Trần Đức Hạnh,  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên chia sẻ tại sự kiện.
TS Trần Đức Hạnh,  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, đoàn cũng khảo sát các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng như Công ty cổ phần gỗ Phượng Anh, Công ty TNHH thang máy và cơ khí Tân Lập, Tập đoàn Marphavet BMG cùng Khu du lịch sinh thái Dũng Tân. Đây được xem là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực nội thất, cơ khí, vật liệu xây dựng, thuốc thú y, nông nghiệp và du lịch sinh thái.

Đặc biệt, đoàn đã có buổi làm việc với Trạm dừng nghỉ Hải Đăng Thái Nguyên trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhằm kết nối đưa các sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng và thực phẩm địa phương vào hệ thống phân phối phục vụ du khách.

Điểm nhấn của chương trình là hai hội nghị giao thương với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp hai địa phương. Tại đây, các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mang theo hàng mẫu, catalogue để kết nối cung - cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các doanh nghiệp Tây Hải Phòng kết nối giao thương tại Thái Nguyên.
Các doanh nghiệp Tây Hải Phòng kết nối giao thương tại Thái Nguyên.

Các doanh nghiệp tham gia đến từ khu vực Tây Hải Phòng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất bao bì, logistics, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao… đều kỳ vọng tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Thái Nguyên.

Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, cho biết giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 15%/năm trở lên; giá trị xuất khẩu tăng bình quân khoảng 10%/năm. Đồng thời, tỉnh hướng tới đưa doanh số thương mại điện tử B2C chiếm trên 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

TS Trần Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, nhận định: việc các hiệp hội doanh nghiệp chủ động liên kết vùng, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng chuỗi cung ứng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Thái Nguyên hiện không chỉ là trung tâm công nghiệp lớn của khu vực trung du miền núi phía Bắc mà còn đang hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp năng động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chè, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, logistics, thương mại dịch vụ và chuyển đổi số.

MỞ ĐƯỜNG CHO KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp ký kết hợp tác ngay tại chương trình. Đơn cử, Hợp tác xã Việt Kiều Trà đã ký hợp đồng tiêu thụ khoảng 10 tấn chè/năm với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng, đồng thời ký thêm một thỏa thuận đại lý tiêu thụ khác với doanh thu dự kiến gần 1 tỷ đồng/năm. 

Bà Huyền Thương, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất bao bì tại Thái Nguyên, cho biết tại chương trình kết nối này, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận cung cấp bao bì cho đối tác với giá trị khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm.

"Chúng tôi hiện sở hữu hệ thống nhà máy có công suất khoảng 2 triệu hộp/ngày, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bao bì cho ngành công nghiệp, nông sản và xuất khẩu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các cơ sở sản xuất chè, nông sản và sản phẩm OCOP của Thái Nguyên trong việc đóng gói, xây dựng thương hiệu và mở rộng xuất khẩu", bà Thương chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện kết nối thị trường truyền thống, chuyển đổi số và thương mại điện tử cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Ông Kiều Minh Hùng, Giám đốc miền Bắc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VNetrip thuộc Tập đoàn công nghệ EXCEDO, cho biết doanh nghiệp đang triển khai mô hình “du lịch gắn với đặc sản vùng miền”, hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ qua thương mại điện tử.

Theo doanh nghiệp này, nhiều cơ sở sản xuất hiện vẫn gặp khó khăn trong bảo quản, đóng gói, xây dựng thương hiệu và bán hàng trực tuyến. Trong khi đó, các sản phẩm đặc sản của Thái Nguyên, đặc biệt là chè, hoàn toàn có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế nếu được hỗ trợ tốt về chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc.

Ông Ngô Bá Đức:
Ông Ngô Bá Đức: "Dư địa rất lớn để doanh nghiệp Thái Nguyên và Hải Phòng tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối giao thương".

Ông Ngô Bá Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN, cho biết Thái Nguyên là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển với cộng đồng doanh nghiệp năng động, đa dạng lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ. Đây là dư địa rất lớn để doanh nghiệp Thái Nguyên và Hải Phòng tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối giao thương trong thời gian tới. Đặc biệt, hệ thống cao tốc ngày càng hoàn thiện giúp quãng đường từ Hải Phòng đến Thái Nguyên chỉ còn hơn 2 giờ di chuyển, tạo thuận lợi lớn cho vận chuyển hàng hóa và hợp tác đầu tư.

Đại diện đoàn doanh nghiệp Hải Phòng cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các hiệp hội doanh nghiệp, tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành hệ sinh thái liên kết đa ngành nghề, hướng tới phát triển bền vững lâu dài.

Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, hỗ trợ hoạt động giao thương xuyên biên giới

08:32, 01/05/2026

Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, hỗ trợ hoạt động giao thương xuyên biên giới

QR xuyên biên giới kết nối giao thương Việt Nam với Trung Quốc

15:54, 02/12/2025

QR xuyên biên giới kết nối giao thương Việt Nam với Trung Quốc

Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước

07:50, 26/05/2026

Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước

Từ khóa:

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên công nghệ hiện đại Thái Nguyên doanh nghiệp Tây Hải Phòng du lịch gắn với đặc sản vùng miền hợp tác đầu tư Thái Nguyên kết nối giao thương Thái Nguyên sản phẩm OCOP Thái Nguyên Thương mại điện tử B2C

Đọc thêm

Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng

Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai cực đoan trong năm 2026

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai cực đoan trong năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư nhằm tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới...

[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...

Đà Nẵng công bố Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu

Đà Nẵng công bố Chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu

Sáng ngày 25/5, UBND xã Tiên Phước tổ chức lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Tiên phước” cho sản phẩm hạt tiêu, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Sở KH&CN Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng đông đảo bà con nông dân các xã trong khu vực địa lý được bảo hộ.

Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước

Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Sự thay đổi về mô hình phát triển hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính cân nhắc, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự đi lên của đất nước. Trong hành trình chuyển dịch đó, khu vực kinh tế tư nhân cùng đội ngũ doanh nhân Việt Nam được đặt vào vị trí trung tâm, giữ vai trò động lực cốt lõi để kiến tạo những giá trị mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Thế giới

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huawei đề xuất nguyên lý phát triển chip mới để Trung Quốc vượt "vòng vây công nghệ"

Kinh tế số

2

Trung Quốc siết giao dịch chứng khoán xuyên biên giới, nhà đầu tư gấp rút tìm kênh thay thế

Thế giới

3

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Chứng khoán

4

Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Dân sinh

5

TP. Hồ Chí Minh cấp phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy