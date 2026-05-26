Doanh nghiệp Hải Phòng và Thái Nguyên kết nối giao thương đa ngành, mở rộng thị trường
Chu Khôi
26/05/2026, 11:25
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua thị trường suy giảm và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chương trình kết nối giao thương đang trở thành “điểm chạm” quan trọng để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng...
Mới đây, hơn 60 doanh nghiệp đến từ khu vực Tây Hải Phòng (Hải
Dương cũ) đã tham gia chương trình kết nối giao thương đa ngành tại Thái
Nguyên.
Sự kiện do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hải Phòng phối
hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN và Cộng đồng doanh nhân Xứ Trà tổ
chức, nhằm tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và mở rộng
cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai địa phương.
ĐẶC SẢN, OCOP THÁI NGUYÊN HÚT DOANH NGHIỆP TÂY HẢI PHÒNG
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Tây Hải
Phòng đã tham quan, làm việc và tìm hiểu nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu của
Thái Nguyên, như Công ty TNHH Nấm Phú Gia, HTX chè Hảo Đạt, Không gian Văn hóa
trà Tân Cương, HTX Hương Vân Trà, HTX làng nghề miến Việt Cường, HTX nông dược
Thiên Phúc, Công ty TNHH Khoa học sự sống, HTX mỳ Tâm Trà Thái và cửa hàng OCOP
tiêu biểu của HTX Phú Lộc.
Các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ nông sản,
trà, thực phẩm chế biến, đông trùng hạ thảo đến sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội hợp
tác về cung ứng nguyên liệu, bao bì, phân phối hàng hóa và kết nối hệ thống
siêu thị, cửa hàng.
Bên cạnh đó, đoàn cũng khảo sát các doanh nghiệp trong
lĩnh vực công nghiệp và xây dựng như Công ty cổ phần gỗ Phượng Anh, Công ty
TNHH thang máy và cơ khí Tân Lập, Tập đoàn Marphavet BMG cùng Khu du lịch sinh
thái Dũng Tân. Đây được xem là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong
lĩnh vực nội thất, cơ khí, vật liệu xây dựng, thuốc thú y, nông nghiệp và du lịch
sinh thái.
Đặc biệt, đoàn đã có buổi làm việc với Trạm dừng nghỉ Hải Đăng Thái
Nguyên trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhằm kết nối đưa các sản phẩm OCOP,
hàng tiêu dùng và thực phẩm địa phương vào hệ thống phân phối phục vụ du khách.
Điểm nhấn của chương trình là hai hội nghị giao thương với
sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp hai địa phương. Tại đây, các doanh nghiệp
trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mang theo hàng mẫu, catalogue để kết nối cung - cầu,
tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Các doanh nghiệp tham gia đến từ khu vực Tây Hải Phòng hoạt
động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất bao bì, logistics, vật liệu xây dựng,
năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao… đều kỳ vọng
tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Thái
Nguyên.
Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, cho biết giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 15%/năm trở lên; giá trị xuất khẩu tăng bình quân khoảng 10%/năm. Đồng thời, tỉnh hướng tới đưa doanh số thương mại điện tử B2C chiếm trên 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
TS Trần Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ
và vừa tỉnh Thái Nguyên, nhận định: việc các hiệp hội doanh nghiệp chủ động liên
kết vùng, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng chuỗi cung ứng đang trở thành
yêu cầu cấp thiết. Thái Nguyên hiện không chỉ là trung tâm công
nghiệp lớn của khu vực trung du miền núi phía Bắc mà còn đang hình thành hệ
sinh thái doanh nghiệp năng động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến,
chè, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, logistics, thương mại dịch vụ và chuyển
đổi số.
MỞ ĐƯỜNG CHO KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp ký kết
hợp tác ngay tại chương trình. Đơn cử, Hợp tác xã Việt Kiều
Trà đã ký hợp đồng tiêu thụ khoảng
10 tấn chè/năm với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng, đồng thời ký thêm một thỏa
thuận đại lý tiêu thụ khác với doanh thu dự kiến gần 1 tỷ đồng/năm.
Bà Huyền Thương, Giám đốc doanh nghiệp sản
xuất bao bì tại Thái Nguyên, cho biết tại chương trình kết nối này, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận cung cấp
bao bì cho đối tác với giá trị khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm.
"Chúng tôi hiện sở hữu hệ thống nhà máy
có công suất khoảng 2 triệu hộp/ngày, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bao bì cho
ngành công nghiệp, nông sản và xuất khẩu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng
các cơ sở sản xuất chè, nông sản và sản phẩm OCOP của Thái Nguyên trong việc
đóng gói, xây dựng thương hiệu và mở rộng xuất khẩu", bà Thương chia sẻ.
Bên cạnh câu chuyện kết nối thị trường truyền thống, chuyển
đổi số và thương mại điện tử cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Ông
Kiều Minh Hùng, Giám đốc miền Bắc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ VNetrip
thuộc Tập đoàn công nghệ EXCEDO, cho biết doanh nghiệp đang triển khai mô hình
“du lịch gắn với đặc sản vùng miền”, hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số,
truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ qua thương mại điện tử.
Theo doanh nghiệp này, nhiều cơ sở sản xuất hiện vẫn gặp
khó khăn trong bảo quản, đóng gói, xây dựng thương hiệu và bán hàng trực tuyến.
Trong khi đó, các sản phẩm đặc sản của Thái Nguyên, đặc biệt là chè, hoàn toàn
có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế nếu được hỗ trợ tốt về chuyển đổi số
và truy xuất nguồn gốc.
Ông Ngô Bá Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ nghệ
Kim hoàn Đá quý thành phố Hải Phòng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp
ASEAN, cho biết Thái Nguyên là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển với cộng đồng
doanh nghiệp năng động, đa dạng lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương
mại, dịch vụ. Đây là dư địa rất lớn để doanh nghiệp
Thái Nguyên và Hải Phòng tăng cường hợp tác đầu tư, kết nối giao thương trong
thời gian tới. Đặc biệt, hệ thống cao tốc ngày càng hoàn thiện giúp quãng đường
từ Hải Phòng đến Thái Nguyên chỉ còn hơn 2 giờ di chuyển, tạo thuận lợi lớn cho
vận chuyển hàng hóa và hợp tác đầu tư.
Đại diện đoàn doanh nghiệp Hải Phòng cũng bày tỏ mong muốn
hai bên sớm xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các hiệp hội doanh nghiệp,
tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối
đối tác, mở rộng tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành hệ sinh thái liên kết
đa ngành nghề, hướng tới phát triển bền vững lâu dài.
Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước
Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai cực đoan trong năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư nhằm tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới...
[Trực tiếp]: Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước

8h ngày 26/5/2026 tại Hải Phòng, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" tập trung thảo luận các định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quốc gia trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo và quá trình chuyển đổi số toàn diện...
Đà Nẵng công bố Chỉ dẫn địa lý "Tiên Phước" cho sản phẩm hạt tiêu

Sáng ngày 25/5, UBND xã Tiên Phước tổ chức lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Tiên phước" cho sản phẩm hạt tiêu, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Sở KH&CN Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng đông đảo bà con nông dân các xã trong khu vực địa lý được bảo hộ.
Doanh nghiệp tư nhân là động lực cốt lõi để đổi mới đất nước

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Sự thay đổi về mô hình phát triển hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính cân nhắc, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự đi lên của đất nước. Trong hành trình chuyển dịch đó, khu vực kinh tế tư nhân cùng đội ngũ doanh nhân Việt Nam được đặt vào vị trí trung tâm, giữ vai trò động lực cốt lõi để kiến tạo những giá trị mới...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: