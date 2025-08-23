Doanh nghiệp hiến kế gỡ hai "điểm nghẽn" lớn nhất của du lịch Thanh Hóa

Tối 22/8, tại Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm tham vấn hoàn thiện sản phẩm du lịch với chủ đề “Hương sắc bốn mùa”, thu hút hơn 60 đại biểu là đại diện các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ trong cả nước tham gia. Trước đó, đoàn đã có chuyến khảo sát nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong hai ngày 21 – 22/8.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng và phát triển du lịch Thanh Hóa, hướng tới mục tiêu đưa ngành này trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến, hiện tỉnh tập trung phát triển ba loại hình du lịch chính gồm: du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng. Những năm qua, Thanh Hóa đã đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, từ hệ thống đường bộ, tuyến đường Hồ Chí Minh, đường sắt đến cảng hàng không, qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư lớn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến trao đổi thông tin tại buổi toạ đàm

Nhờ vậy, nhiều điểm đến của Thanh Hóa đã tạo được thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước, như Khu di tích Lam Kinh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, biển Sầm Sơn, Hải Tiến... Tuy nhiên, hoạt động du lịch địa phương vẫn gặp hai hạn chế lớn: tính mùa vụ và lượng khách quốc tế còn khiêm tốn. Hiện, khoảng 70% du khách đến Thanh Hóa để nghỉ dưỡng biển, trong khi khách quốc tế mới chiếm 5%.

Để khắc phục, Thanh Hóa chú trọng đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương trong cả nước, qua đó hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút dòng khách quốc tế, đặc biệt đến với vùng sinh thái Pù Luông.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhận định, Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng, lượng khách nội địa đông, nhưng để phát triển bền vững và thu hút khách quốc tế thì cần sự thay đổi phù hợp với bối cảnh mới.

Cùng quan điểm, Viện trưởng Viện Kinh tế du lịch Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, để Pù Luông và Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn với khách châu Âu, châu Mỹ, tỉnh cần có chiến lược tổng thể, chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như kiến trúc của các khu nghỉ dưỡng nhằm giữ gìn tài nguyên thiên nhiên. Ông cũng gợi ý Thanh Hóa nên xây dựng trung tâm thông tin du khách, bổ sung bảng chỉ dẫn, thống nhất giá dịch vụ để nâng cao chất lượng phục vụ.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu định hướng thảo luận tại tọa đàm.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Trà Mi – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thiên niên kỷ (TNK Travel) cho rằng, phát triển du lịch bền vững không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn môi trường, mà còn cần giữ gìn văn hóa bản địa và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Bà Trà Mi đề xuất Thanh Hóa nên khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, trở thành một phần của sản phẩm để vừa tạo sinh kế ổn định, vừa lan tỏa giá trị văn hóa, đặc biệt tại các điểm du lịch cộng đồng như Pù Luông.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành phát biểu thảo luận

Một số chuyên gia du lịch nhấn mạnh việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản phẩm bốn mùa, bởi đây là yếu tố then chốt để tạo ấn tượng tốt cho du khách. Đồng thời kiến nghị tỉnh nên tăng cường liên kết vùng, kết nối tour với các tỉnh lân cận và các trọng điểm du lịch phía Bắc để hình thành tuyến du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú. Ngoài ra, cần khai thác mạnh mẽ nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm để tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách quốc tế.

Tiếp thu ý kiến tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến cho biết, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh.

Mục tiêu là đưa “Hương sắc bốn mùa” trở thành thương hiệu hấp dẫn, khẳng định vị thế du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.