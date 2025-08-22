[Phóng sự ảnh] Các lực lượng tổng hợp luyện thành công diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất
Phương Thảo
22/08/2025, 10:22
20h tối ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia đã hợp luyện diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình…
Tham dự tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận
Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày
lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại
tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng.
Mặc dù đây là lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục
vụ nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và diễn ra vào buổi tối nhưng sự kiện
đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp
luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ
chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia
tương đối đầy đủ của các lực lượng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối
đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và công
an.
Dàn xe, pháo xuất hiện đều là những khí tài hiện đại. Trong
đó, Khối xe Tăng thiết giáp gồm các phương tiện thiết giáp bánh xích và bánh lốp.
Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong
đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Một số vũ khí do Việt Nam nghiên cứu
sản xuất như xe thiết giáp bộ binh XCB-01; XCB-02... cũng sẽ xuất hiện tại lễ
diễu binh A80.
Khoảng 21h40, màn diễu hành của các Khối Quần chúng và Khối
Văn hóa, thể thao qua đường Hùng Vương kết thúc buổi tổng hợp luyện lần 1. Khối
dừng lại trên đường, giao lưu và vẫy chào người dân. Trong lễ diễu binh, diễu
hành A80, có 13 khối quần chúng tham gia. Các khối này bao gồm đại diện của nhiều
tầng lớp nhân dân như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh
nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ và kiều bào.
Từ sự "viral" của sự kiện A50 tại TP.HCM dịp 30/4
- 1/5, không bất ngờ khi buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng 80 năm
Quốc khánh vào ngày 2/9 sắp tới cũng trở nên cực "hot" trên mạng xã hội.
Theo thống kê của Google Trends (Google Xu hướng), chỉ sau một đêm, chủ đề
"lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm" đã vào top tìm kiếm trên các
công cụ của Google. Trong đó, những từ khóa liên quan nổi bật là: lịch hợp luyện
A80, duyệt binh 2/9, lịch duyệt binh 2/9, trực tiếp hợp luyện diễu binh,...
Không chỉ trên các công cụ của Google (Google Search, Google
News, YouTube, YouTube Shorts,...), ngay từ tối qua, những khoảnh khắc đầy tự
hào do người dân trực tiếp quay lại cũng được lan tỏa mạnh trên Facebook,
Facebook Reels, TikTok,...
