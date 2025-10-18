Doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Phú Thọ

Trong bức tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Phú Thọ, Nhật Bản luôn giữ vững vị thế là một trong những nhà đầu tư hàng đầu khi nhiều “ông lớn” như Toyota, Sumitomo liên tục mở rộng và tăng cường hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), tính lũy kế đến cuối tháng 9/2025, các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 891 dự án tại Phú Thọ với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 12,2 tỷ USD.

Trong đó, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại địa bàn tỉnh, với tổng vốn hơn 2 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất – lắp ráp ô tô, xe máy, cơ khí chính xác, chế tạo máy móc và thiết bị công nghiệp, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Toyota, Honda, Sumitomo, Hitachi Astemo, TOTO...

Không dừng lại ở đó, các doanh nghiệp Nhật Bản liên tục mở rộng quy mô đầu tư tại Phú Thọ.

Mới đây, Toyota Việt Nam đã đề xuất triển khai dự án mở rộng sản xuất tại phường Phúc Yên, tập trung phát triển các dòng xe điện hóa, bao gồm cả xe hybrid.

Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV), cho biết ở giai đoạn 1 (2026–2028), công ty sẽ xây dựng nhà xưởng mới với diện tích 35.000 m2, nâng công suất thêm 15.000 xe/năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD (tương đương 9.460 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4/2028.

Sang giai đoạn 2 (2028–2029), Toyota sẽ tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền lắp ráp và kiểm tra xe trên diện tích khoảng 40.000 m2, hướng tới mở rộng năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường xe xanh trong nước và khu vực.

Bên cạnh Toyota, một “ông lớn” khác của Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo cũng đang tăng tốc kế hoạch mở rộng đầu tư tại Phú Thọ. Cụ thể, Sumitomo đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ để nghiên cứu phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên – Yên Lạc II, định hướng trở thành tổ hợp khu công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, thu hút doanh nghiệp vệ tinh trong lĩnh vực linh kiện điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp phụ trợ.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương và tạo hàng chục nghìn việc làm ổn định. Chỉ tính riêng quý 3/2025, khối doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp gần 1.222 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chiếm gần 55% tổng thu ngân sách từ khối FDI.

Phú Thọ được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn nhờ vị trí địa chiến lược – nằm giáp Thủ đô Hà Nội, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Nội Bài và cảng biển Hải Phòng, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Cùng với đó là hạ tầng giao thông đồng bộ, các khu công nghiệp được quy hoạch hiện đại và quỹ đất sạch dồi dào, giúp Phú Thọ trở thành “điểm trung chuyển” lý tưởng trong chuỗi sản xuất – cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết tỉnh sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn giải pháp thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu công nghiệp trọng điểm, hướng tới xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế trong tương lai gần.