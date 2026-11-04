Thứ Tư, 04/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Doanh nghiệp Sóc Trăng: Nâng tầm quản trị số với chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI

T Tuấn Sơn

Doanh nghiệp Sóc Trăng không thiếu sản phẩm tốt hay đội ngũ lao động cần cù. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp địa phương, khoảng trống lớn nhất khi bước vào sân chơi mới nằm ở hệ thống quản trị nội bộ và năng lực của chính những người đứng đầu doanh nghiệp.

Sở hữu lợi thế về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Sóc Trăng đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TỪ LỢI THẾ SẢN XUẤT ĐẾN BÀI TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Những năm gần đây, sự xuất hiện của các mô hình tiên phong như cánh đồng thông minh ứng dụng mã QR hay việc đưa thiết bị bay vào canh tác đã góp phần tối ưu hóa đáng kể chi phí đầu vào cho ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, xét trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu lúa gạo và thủy sản, phương thức quản trị tại nhiều doanh nghiệp địa phương vẫn mang đậm dấu ấn truyền thống. Phần lớn doanh nghiệp phát triển dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và sự nhạy bén của thế hệ sáng lập, trong khi hệ thống quản trị chưa theo kịp yêu cầu mở rộng quy mô.

Nhận định về thực trạng này, ông Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng, cho biết:

“Thực tế là phần lớn doanh nghiệp Sóc Trăng xuất phát từ mô hình hộ gia đình hoặc SME. Khoảng trống lớn nhất nằm ở việc chúng ta thiếu một hệ thống quản trị nội bộ chuẩn hóa và sự minh bạch trong tài chính, dòng tiền. Khi quy mô còn nhỏ, cách quản lý ấy có thể trơn tru; nhưng khi bước sang không gian phát triển mới, nếu không tái cấu trúc lại bộ máy nhân sự và phân định rõ ràng các tầng quản lý, doanh nghiệp sẽ rất khó bứt phá.”

Ông Trần Khắc Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng.
Ông Trần Khắc Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng.

Theo ông Trần Khắc Tâm, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp địa phương khi bước vào sân chơi lớn không nằm ở chất lượng sản phẩm hay sự chăm chỉ của người lao động, mà ở độ trễ trong phương thức quản trị.

Khi không gian kinh tế của Sóc Trăng mở rộng, những yêu cầu ngày càng khắt khe về chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc đòi hỏi doanh nghiệp phải bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ trong toàn bộ quy trình vận hành. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị, hoạt động quản lý dòng tiền, kho bãi và chi phí logistics vẫn được thực hiện rời rạc, thiếu sự kết nối thông qua hệ thống dữ liệu thống nhất.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh hiện đại không đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo phải trực tiếp đi sâu vào từng vấn đề kỹ thuật. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy điều hành, chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang mô hình quản trị dựa trên hệ thống dữ liệu minh bạch.

Đề cập đến yêu cầu này, ông Trần Khắc Tâm cho biết: “Để doanh nghiệp Sóc Trăng tự tin vươn lên và giữ vững vị thế, điều cốt lõi là đội ngũ quản lý phải chủ động nâng cấp chính mình trước khi đòi hỏi hệ thống thay đổi. Các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần chú trọng việc học tập bài bản, trang bị tư duy quản trị kinh doanh hiện đại kết hợp với nhãn quan công nghệ. Khi nhà quản lý tự trang bị cho mình nền tảng vững chắc để tái cấu trúc tổ chức, chuẩn hóa quy trình và dẫn dắt văn hóa số, doanh nghiệp mới có đủ khả năng để biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường.”

Với tư duy lãnh đạo số, nhà quản lý có thể khai thác công cụ công nghệ và dữ liệu để kiểm soát chi phí vận hành, theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực và quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng, thay vì chủ yếu dựa vào phán đoán và kinh nghiệm cá nhân.

Các hệ thống công nghệ và công cụ quản trị tiên tiến cũng giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào phương thức điều hành ôm đồm, giải phóng người đứng đầu khỏi những công việc sự vụ để tập trung hơn vào hoạch định chiến lược, phát triển thị trường và mở rộng quy mô kinh doanh.

Dù vậy, tái cấu trúc tổ chức và đưa tư duy quản trị mới vào doanh nghiệp không phải quá trình dễ dàng. Sự chuyển đổi đòi hỏi bản lĩnh của người đứng đầu trong việc quản trị thay đổi, kiên trì dẫn dắt đội ngũ và từng bước xây dựng văn hóa số. Qua đó, nhân sự chủ chốt có thể làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và chuyển hóa những cải tiến trong quản trị thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

HỌC ĐỂ DẪN DẮT CHUYỂN ĐỔI

Chủ động nâng cao kiến thức quản trị một cách bài bản, gắn với thực tiễn số hóa và kinh doanh hiện đại đang trở thành nhu cầu thiết thực của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành (CEO) và các cấp quản lý chủ chốt tại địa phương.

Để giải quyết những bài toán về vận hành và mở rộng thị trường trong giai đoạn mới, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và dịch vụ hậu cần (logistics) có xu hướng tìm kiếm các chương trình đào tạo chuyên sâu, kết hợp nền tảng quản trị kinh doanh với tư duy công nghệ hiện đại.

Một ví dụ là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI (SEMBA in AI) do Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, triển khai. Chương trình tập trung vào các bài toán cốt lõi của doanh nghiệp như quản trị tài chính, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu lớn và ra quyết định chiến lược ở cấp cao.

Chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ), có hiệu lực đến năm 2035, đồng thời kết hợp nguồn tài liệu học tập được tuyển chọn từ các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.

* Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại:

https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/semba/

Đọc bài theo từ khoá

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Doanh nghiệp Nhà nước trong chuyển hóa nguồn lực công thành năng lực phát triển quốc gia

Doanh nghiệp Nhà nước trong chuyển hóa nguồn lực công thành năng lực phát triển quốc gia

Việt Nam bước vào giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định là tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp trên 55%, năng suất lao động tăng khoảng 8,5%/năm. Điều đó đòi hỏi nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn, khoa học - công nghệ trở thành động lực trực tiếp và sức mạnh của từng chủ thể được chuyển thành sức mạnh của toàn bộ nền kinh tế.

Hệ sinh thái doanh nghiệp – vùng nguyên liệu sạch ở Hải Phòng

Hệ sinh thái doanh nghiệp – vùng nguyên liệu sạch ở Hải Phòng

Gắn kết vùng nguyên liệu với doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp đầu chuỗi, kênh phân phối và thị trường tiêu thụ... là định hướng chung được Chính phủ xác định. Mô hình liên kết này đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, doanh nghiệp.

MBA cho nhà quản lý Tam Kỳ - Chu Lai: Gỡ bài toán khoảng cách và thời gian

MBA cho nhà quản lý Tam Kỳ - Chu Lai: Gỡ bài toán khoảng cách và thời gian

Nhu cầu nâng cao năng lực quản trị đang gia tăng trong đội ngũ nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và cán bộ tại khu vực Tam Kỳ – Chu Lai. Tuy nhiên, áp lực công việc, khoảng cách địa lý và những lo ngại về thời gian, chi phí khiến không ít người vẫn trì hoãn kế hoạch học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động Đối thoại Kết nối Doanh nhân Doanh nghiệp

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

VnEconomy Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

Chuyển đổi xanh ngành lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi giảm phát thải, nâng cao chất lượng hạt gạo mà còn phải bảo đảm sinh kế và phân chia lợi ích công bằng. Dự án GORICE hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, đồng thời trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tham gia, hưởng lợi bình đẳng.

AI Điểm tin

VnE TV
Mô hình lúa – rươi - cáy tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. Ảnh: Bảo Vân

VnEconomy Hệ sinh thái doanh nghiệp – vùng nguyên liệu sạch ở Hải Phòng

Gắn kết vùng nguyên liệu với doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp đầu chuỗi, kênh phân phối và thị trường tiêu thụ... là định hướng chung được Chính phủ xác định. Mô hình liên kết này đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, doanh nghiệp.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

61 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy