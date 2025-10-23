Doanh nghiệp Trung Quốc bán mạnh USD vì lạc quan về tỷ giá nội tệ

Tâm lý lạc quan về đồng nhân dân tệ tăng lên sau khi đồng tiền này đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Các ngân hàng tại Trung Quốc ghi nhận hoạt động hỗ trợ khách hàng bán ngoại tệ sôi động nhất 5 năm, trong bối cảnh tâm lý lạc quan về triển vọng tăng giá của nhân dân tệ ngày càng lên cao.

Theo số liệu vừa được Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) công bố, trong tháng 9, các ngân hàng Trung Quốc đã hỗ trợ khách hàng bán ròng 51,8 tỷ USD - mức cao nhất trong một tháng kể từ tháng 12/2020. Nhóm khách hàng này bao gồm cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà đầu tư tài chính quốc tế.

Theo các nhà phân tích, dữ liệu cho thấy tâm lý lạc quan về đồng nhân dân tệ tăng lên sau khi đồng tiền này đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Việc các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh bán ngoại tệ có thể tiếp tục hỗ trợ nhân dân tệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang.

“Việc bán ròng ngoại tệ cho thấy dòng vốn chảy vào Trung Quốc đang gia tăng, từ đó hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Đồng thời, hoạt động chuyển đổi ngoại tệ sang nhân dân tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu càng thúc đẩy xu hướng này”, ông Khoon Goh, giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á tại ngân hàng ANZ, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Các số liệu mới công bố cho thấy hoạt động chuyển đổi ngoại tệ phục vụ thương mại hàng hóa tăng đột biến, trong bối cảnh xuất khẩu của Trung Quốc tháng 9 tăng mạnh. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong 6 tháng và vượt dự báo 6% của các nhà phân tích theo khảo sát của Reuters.

Hoạt động chuyển đổi ngoại tệ của doanh nghiệp xuất khẩu đã phần nào bù đắp dòng vốn rút khỏi thị trường chứng khoán. Theo một báo cáo khác của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), trong tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu nội địa Trung Quốc.

Các nhà phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg tháng trước dự báo rằng nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục tăng lên mức 7 nhân dân tệ đổi 1 USD, các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc có thể chuyển đổi hàng trăm tỷ USD sang đồng nội tệ. Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/10), tỷ giá nhân dân tệ giao dịch tại thị trường đại lục dao động quanh mức 7,12 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Trong tháng 10, PBOC thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày của nhân dân tệ ở mức cao nhất trong vòng gần một năm. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các đe dọa áp thuế quan đối với Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang.

“Với việc PBOC ủng hộ đồng nội tệ mạnh và nâng tỷ giá tham chiếu, hoạt động chuyển đổi ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tiếp tục tăng trong phần còn lại của năm nay, qua đó đẩy đồng nhân dân tệ tăng giá”, ông Khoon nhận định.

Theo số liệu của SAFE, tính đến cuối tháng 9, tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng 0,5% so với tháng trước, tương đương khoảng 16,5 tỷ USD, lên mức 3,34 nghìn tỷ USD. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2015, khi dự trữ đạt 3,44 nghìn tỷ USD.

“Điều này phản ánh khả năng của Trung Quốc trong việc ứng phó với áp lực kinh tế toàn cầu. Mức dự trữ cao nhất kể từ cuối năm 2015 cho thấy khả năng hấp thụ và đối phó với các cú sốc bên ngoài”, ông Guan Tao, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng đầu tư BOCI trực thuộc Bank of China, nhận định.