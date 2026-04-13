Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chọn Trung Quốc làm “vùng tránh bão”
Chương Phượng
13/04/2026, 07:39
Trái ngược với đà suy giảm tại Mỹ, châu Phi và châu Âu, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc trong quý 1/2026 đã tăng tới 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam có xu hướng lựa chọn “láng giềng” như một “vùng tránh bão” trước những biến động của thị trường toàn cầu và xung đột Trung Đông.
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu và
châu Phi suy giảm, Trung Quốc đã trở thành "vùng tránh bão" cho các
doanh nghiệp Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu tăng 37,6% so với cùng kỳ năm
trước. Trung Quốc chiếm 22,1% thị phần xuất khẩu của Việt Nam, vượt qua Mỹ và
Nhật Bản.
Các mặt hàng như cà phê, cao
su, gạo, rau quả, hạt điều, sắn và thủy sản đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ
tại thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, rau quả và thủy sản có mức tăng trưởng ấn
tượng, với rau quả tăng 76,2% và thủy sản tăng gần 45%. Trung Quốc hiện là thị
trường tiêu thụ lớn nhất của thủy sản Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong
việc duy trì đà tăng trưởng dương của ngành.
Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn
vào Trung Quốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do tính biến động cao của thị trường
này. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng thích ứng với các quy định mới từ Lệnh
280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, để đảm bảo
hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp phải
đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm
ngặt.
Trong bối cảnh thị trường
toàn cầu biến động, Trung Quốc với quy mô dân số lớn và nhu cầu tiêu thụ cao
đang trở thành điểm tựa quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để
đảm bảo tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường và
sản phẩm, đồng thời tận dụng các ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do
(FTA).
Năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ USD, nhưng cũng phải đối mặt với "làn sóng" kiện phòng vệ thương mại, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Trước áp lực này, doanh nghiệp buộc phải thay đổi tư duy, tăng cường liên kết và tái cấu trúc toàn diện để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với biến động thương mại toàn cầu.
Hợp tác xã vươn tầm: Động lực mới cho tăng trưởng xanh và liên kết chuỗi giá trị
Phát triển mạnh về quy mô, đa dạng ngành nghề và từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế, khu vực hợp tác xã đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và an sinh xã hội. Trước yêu cầu mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Hợp tác xã cần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.
Nâng tầm nông sản Việt bằng nội lực xanh và số, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD vào năm 2030
Để hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông lâm thủy sản vào năm 2030, đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam cần phải phát triển bền vững hơn, từng bước khẳng định vai trò trong xu hướng thương mại xanh và chuyển đổi số toàn cầu...
Liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp: Chìa khóa xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững
Trước đòi hỏi phát triển nông nghiệp quy mô lớn, bền vững, liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là chìa khóa nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thu nhập cho người dân. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là tái định vị vai trò hợp tác xã trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: