Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chọn Trung Quốc làm “vùng tránh bão”

Chương Phượng

13/04/2026, 07:39

Trái ngược với đà suy giảm tại Mỹ, châu Phi và châu Âu, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc trong quý 1/2026 đã tăng tới 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam có xu hướng lựa chọn “láng giềng” như một “vùng tránh bão” trước những biến động của thị trường toàn cầu và xung đột Trung Đông.

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu và châu Phi suy giảm, Trung Quốc đã trở thành "vùng tránh bão" cho các doanh nghiệp Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc chiếm 22,1% thị phần xuất khẩu của Việt Nam, vượt qua Mỹ và Nhật Bản.

Các mặt hàng như cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, sắn và thủy sản đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, rau quả và thủy sản có mức tăng trưởng ấn tượng, với rau quả tăng 76,2% và thủy sản tăng gần 45%. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của thủy sản Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng trưởng dương của ngành.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào Trung Quốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do tính biến động cao của thị trường này. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng thích ứng với các quy định mới từ Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, Trung Quốc với quy mô dân số lớn và nhu cầu tiêu thụ cao đang trở thành điểm tựa quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, đồng thời tận dụng các ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-15-2026.htm

Năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ USD, nhưng cũng phải đối mặt với “làn sóng” kiện phòng vệ thương mại, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Trước áp lực này, doanh nghiệp buộc phải thay đổi tư duy, tăng cường liên kết và tái cấu trúc toàn diện để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với biến động thương mại toàn cầu.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Phát triển mạnh về quy mô, đa dạng ngành nghề và từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế, khu vực hợp tác xã đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và an sinh xã hội. Trước yêu cầu mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Hợp tác xã cần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

Để hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông lâm thủy sản vào năm 2030, đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam cần phải phát triển bền vững hơn, từng bước khẳng định vai trò trong xu hướng thương mại xanh và chuyển đổi số toàn cầu...

Trước đòi hỏi phát triển nông nghiệp quy mô lớn, bền vững, liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là chìa khóa nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thu nhập cho người dân. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là tái định vị vai trò hợp tác xã trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

