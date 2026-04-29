Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ

Thông tin được báo cáo tại Họp báo thường kỳ ngày 29/4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin được báo cáo tại Họp báo thường kỳ ngày 29/4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

XUẤT KHẨU CÔNG NGHỆ SỐ ĐẠT 20,3 TRIỆU USD

Tính đến tháng 4/2026, Việt Nam hiện có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,8%; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65%; tổng số tên miền quốc gia ".vn" đạt 690.436, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch triển khai mạng 5G đến năm 2030; tiếp tục xử lý vùng lõm sóng, tăng cường quản lý SIM rác, SIM không chính chủ.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, doanh thu tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt 20,296 triệu USD, tăng 39,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 44.491 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 8.228 tỷ đồng. Cả nước hiện có khoảng 80.052 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

Bộ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với KFabless nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

Doanh thu bưu chính tháng 4/2026 đạt 7.900 tỷ đồng; sản lượng bưu gửi đạt 480 triệu bưu gửi. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tháng 4 tiếp nhận 13.802 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 20.009 đơn và cấp 6.356 văn bằng bảo hộ. Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, có 39 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được thẩm định; duy trì 51 chuẩn đo lường quốc gia và triển khai 222 cuộc đánh giá chuyên môn.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, doanh thu tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt 20,296 triệu USD, tăng 39,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 44.491 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 8.228 tỷ đồng. Cả nước hiện có khoảng 80.052 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

Trong tháng, Việt Nam có 2.761 bài công bố quốc tế, tập trung ở các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, khoa học máy tính, toán học, y học, môi trường và nông nghiệp. Đây là những lĩnh vực gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hiện có 589 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai, trong đó 190 nhiệm vụ đã được ứng dụng vào thực tiễn. Bộ đã cấp 101 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 59 giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ và 10 mã ISSN. Tổng kinh phí cấp và thanh toán cho các nhiệm vụ đạt trên 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn của quốc gia, ngành và địa phương; đồng thời hoàn thiện Đề án khai thác, sử dụng hiệu quả không gian vũ trụ quốc gia.

Đây sẽ là cơ sở để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng tạo bứt phá như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ không gian.

Bộ cũng đang soạn thảo Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý tài chính, tăng quyền chủ động cho tổ chức chủ trì, tạo thuận lợi hơn cho đội ngũ trí thức và nhà khoa học, gắn nghiên cứu với yêu cầu thị trường và thực tiễn phát triển.

TRONG THÁNG 5, BỘ XÂY DỰNG CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG

Bên cạnh đó, cả nước hiện có 30 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao; 13 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao; 1 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao còn hiệu lực. Hiện cả nước có 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang được đầu tư, vận hành và phát triển.

Trong tháng 4/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 46,1%; trong đó khối Bộ đạt 67,85%, khối tỉnh đạt 18,87%. Tổng số giao dịch qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia - NDXP đạt 4,369 tỷ lượt; riêng từ đầu năm đến ngày 18/4 đạt 356,9 triệu giao dịch, bình quân khoảng 3,6 triệu giao dịch/ngày.

Cả nước đã cấp 29,498 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 42,63% dân số trưởng thành. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy giao dịch số, thương mại điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển AI trong các lĩnh vực thiết yếu; cập nhật Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Trong tháng 5/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhất là xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược, cơ chế Nhà nước đặt hàng, mua sản phẩm đầu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và hoàn thiện các dự án luật quan trọng.