TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

Thi Nguyễn

19/05/2026, 19:29

TP. Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” phục vụ năm học 2026 - 2027, đồng thời khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - công trình đầu tiên của đợt thi đua cao điểm...

Các đại biểu tham gia Lễ phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Sáng 19/5/2026, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027, đồng thời khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (công trình đầu tiên thuộc đợt thi đua cao điểm).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô giáo dục Thành phố tăng lên hơn 2,5 triệu học sinh và 3.400 cơ sở giáo dục. Áp lực về trường lớp, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh, khu dân cư và khu công nghiệp, tiếp tục là thách thức lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Trước nhu cầu cấp bách đó, Thành phố triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học trước năm học 2026 – 2027. Sau 50 ngày đầu tiên, nhiều công trình đã đẩy nhanh tiến độ, thi công ngày đêm, đạt và vượt các mốc thời gian đề ra.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục phát huy tiến độ đã đạt được trong giai đoạn đầu của chiến dịch; Các đơn vị bám sát công trường, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh và không để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, nguồn vật liệu và giải ngân vốn. Việc tổ chức thi công cần bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tiến độ và phân công rõ trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân liên quan.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành sau tháng 9/2026, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương xây dựng cam kết tiến độ cụ thể, đồng thời nỗ lực rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới và các giai đoạn tiếp theo.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, công trình đầu tiên của đợt thi đua cao điểm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” phục vụ năm học 2026 - 2027 đã đi được khoảng 1/3 chặng đường.

Với sự tham gia của các cấp, ngành và địa phương, đến nay Thành phố đã hoàn thành 233 phòng học mới. Trong số này, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là một trong những công trình được đưa vào sử dụng đúng dịp phát động chiến dịch cao điểm.

Nhiều địa phương đã chủ động bám sát tiến độ, thường xuyên cập nhật tình hình triển khai và thúc đẩy thực hiện các dự án trường học. Phường Bình Hưng Hòa được xem là một trong những địa phương tiêu biểu khi có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao nhưng vẫn tập trung tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công và tạo sự đồng thuận từ người dân. Những yếu tố này góp phần giúp công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa hoàn thành đúng kế hoạch.

“Chiến dịch thi đua không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trường lớp trước mắt mà còn tạo điều kiện để ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh quy mô học sinh tiếp tục gia tăng, việc bổ sung cơ sở vật chất được xem là yêu cầu quan trọng đối với hệ thống giáo dục Thành phố”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ đêm 18/5 đến chiều 19/5, mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy sản tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Trong bối cảnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng...

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Việc xây dựng cơ chế bảo hiểm chuyên biệt cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực vận tải biển theo hướng đồng bộ, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Đây là yêu cầu của Bộ Y tế để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ thất thoát nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, đặc biệt là fentanyl và thuốc chứa fentanyl nói riêng vào mục đích bất hợp pháp...

