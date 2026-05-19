TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI tới 60%

Hồng Vinh

19/05/2026, 13:49

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI lên đến 60%...

TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI, thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI lên đến 60% - Ảnh minh họa.

Với Kế hoạch triển khai chương trình AI giai đoạn 2020-2030, Thành phố không chỉ đặt mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả công việc mà còn hướng tới xây dựng một đô thị thông minh, an toàn và bền vững.

Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI tại TP. Hồ Chí Minh được UBND Thành phố phê duyệt nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 575/QĐ-UBND. Mục tiêu chính của chương trình là đạt tỷ lệ ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI lên đến 60%. Điều này không chỉ giúp cải thiện quản trị công mà còn đảm bảo an toàn thông tin trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển.

Để đạt được mục tiêu này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có sự phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để tổ chức truyền thông, giáo dục pháp luật về AI.

Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch là việc phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số, đặc biệt là mở rộng chất lượng phủ sóng 5G và nâng cao chất lượng kết nối băng rộng. Đây là nền tảng quan trọng để hỗ trợ các ứng dụng AI trong quản trị đô thị, giao thông, y tế và giáo dục.

Ngoài ra, Thành phố cũng chú trọng đến việc hình thành năng lực tính toán hiệu năng cao (HPC) để huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn, từ đó giải quyết các bài toán phức tạp trong nhiều lĩnh vực.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu chuẩn hóa, số hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu chuyên ngành. Việc phát triển kho dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu liên thông, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển công nghệ, TP. Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực AI. Thành phố khuyến khích các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia vào quá trình nghiên cứu và ứng dụng AI, từ đó tạo ra những giải pháp đột phá phục vụ cho công tác quản lý và điều hành. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng AI mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với những thách thức của kỷ nguyên số.

Với chương trình AI giai đoạn 2020-2030, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu khu vực, nơi mà công nghệ và con người cùng phát triển hài hòa.

Đồng thời, những bước đi chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ, Thành phố đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một đô thị thông minh, nơi mà trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững.

