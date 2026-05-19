Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường với định hướng hình thành trục không gian xanh, cảnh quan và động lực phát triển mới của Thủ đô trong dài hạn...

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha và triển khai trên địa bàn 16 xã, phường. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án được triển khai trên cơ sở nhiều nghị quyết, kết luận của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố Hà Nội từ cuối năm 2025 đến nay. Trong đó, Quốc hội đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 258/NQ-QH15; HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Hà Nội. Không gian này giữ vai trò trục xanh trung tâm, đồng thời là hành lang phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị hai bên sông Hồng.

Điểm đáng chú ý là quy mô của dự án vượt xa khái niệm một tuyến giao thông thông thường. Dự án được cấu trúc thành 5 nhóm dự án thành phần lớn.

Trong đó, nhóm hạ tầng giao thông gồm hai tuyến đại lộ cảnh quan chạy dọc hai bên sông Hồng. Tuyến Hữu Hồng có chiều dài khoảng 45,35 km, còn tuyến Tả Hồng dài khoảng 35 km.

Song hành với hệ thống giao thông là chuỗi công viên sinh thái ven sông với quy mô rất lớn, trải dài qua nhiều khu vực như Tráng Việt, Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên, Xuân Quan, Ô Diên, Liên Mạc, Hồng Hà và Lĩnh Nam. Tổng diện tích nhiều cụm công viên lên tới hàng trăm hecta, trong đó riêng cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt có diện tích hơn 1.100 ha.

Dự án đồng thời bao gồm các hạng mục kè và chỉnh trị lòng, bờ sông Hồng nhằm bảo đảm an toàn thoát lũ, ổn định dòng chảy và tạo quỹ đất phát triển đô thị ven sông. Hai dự án chỉnh trị lớn tại bờ tả và bờ hữu sông Hồng có tổng chiều dài kè hơn 64 km.

Một cấu phần quan trọng khác là các khu đô thị định cư và tái thiết đô thị tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Đây được xem là nền tảng để Hà Nội triển khai tái định cư quy mô lớn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời tái tổ chức lại không gian dân cư ven sông theo hướng hiện đại hơn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án ảnh hưởng tới khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân trong phạm vi triển khai. Đây là một trong những dự án có quy mô tái định cư lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Thủ đô.

Để đáp ứng nhu cầu này, Thành phố dự kiến phát triển hàng loạt khu đô thị định cư quy mô lớn. Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên rộng khoảng 201 ha, dự kiến cung cấp từ 40.000-42.000 căn hộ; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha với khoảng 15.000-16.000 căn hộ. Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh quy mô khoảng 700 ha dự kiến đáp ứng khoảng 16.000-18.000 lô đất định cư. Tổng số căn hộ và lô đất tái định cư toàn dự án khoảng 79.000-85.000 căn.

Thành phố cho biết nguyên tắc triển khai là bảo đảm nơi ở mới “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, đồng thời ưu tiên đầu tư các khu tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

Trong bối cảnh Hà Nội đang chịu áp lực lớn về dân số, hạ tầng và tốc độ đô thị hóa, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cho thấy định hướng mở rộng cấu trúc đô thị theo hướng đa trung tâm, thay vì tiếp tục dồn nén vào khu vực nội đô cũ.

Không chỉ mở thêm không gian giao thông và cảnh quan, dự án còn được kỳ vọng tạo ra hành lang phát triển kinh tế mới, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và hình thành các cực tăng trưởng mới dọc hai bên sông Hồng.

UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh dự án có ý nghĩa chiến lược đối với không gian đô thị, môi trường sinh thái và năng lực phát triển dài hạn của Thủ đô; đồng thời là bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.