Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Huỳnh Dũng

19/05/2026, 19:29

UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường với định hướng hình thành trục không gian xanh, cảnh quan và động lực phát triển mới của Thủ đô trong dài hạn...

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha và triển khai trên địa bàn 16 xã, phường. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án được triển khai trên cơ sở nhiều nghị quyết, kết luận của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố Hà Nội từ cuối năm 2025 đến nay. Trong đó, Quốc hội đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 258/NQ-QH15; HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Hà Nội. Không gian này giữ vai trò trục xanh trung tâm, đồng thời là hành lang phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị hai bên sông Hồng.

Điểm đáng chú ý là quy mô của dự án vượt xa khái niệm một tuyến giao thông thông thường. Dự án được cấu trúc thành 5 nhóm dự án thành phần lớn.

Trong đó, nhóm hạ tầng giao thông gồm hai tuyến đại lộ cảnh quan chạy dọc hai bên sông Hồng. Tuyến Hữu Hồng có chiều dài khoảng 45,35 km, còn tuyến Tả Hồng dài khoảng 35 km.

Song hành với hệ thống giao thông là chuỗi công viên sinh thái ven sông với quy mô rất lớn, trải dài qua nhiều khu vực như Tráng Việt, Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên, Xuân Quan, Ô Diên, Liên Mạc, Hồng Hà và Lĩnh Nam. Tổng diện tích nhiều cụm công viên lên tới hàng trăm hecta, trong đó riêng cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt có diện tích hơn 1.100 ha.

Dự án đồng thời bao gồm các hạng mục kè và chỉnh trị lòng, bờ sông Hồng nhằm bảo đảm an toàn thoát lũ, ổn định dòng chảy và tạo quỹ đất phát triển đô thị ven sông. Hai dự án chỉnh trị lớn tại bờ tả và bờ hữu sông Hồng có tổng chiều dài kè hơn 64 km.

Một cấu phần quan trọng khác là các khu đô thị định cư và tái thiết đô thị tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Đây được xem là nền tảng để Hà Nội triển khai tái định cư quy mô lớn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời tái tổ chức lại không gian dân cư ven sông theo hướng hiện đại hơn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, dự án ảnh hưởng tới khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân trong phạm vi triển khai. Đây là một trong những dự án có quy mô tái định cư lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Thủ đô.

Để đáp ứng nhu cầu này, Thành phố dự kiến phát triển hàng loạt khu đô thị định cư quy mô lớn. Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên rộng khoảng 201 ha, dự kiến cung cấp từ 40.000-42.000 căn hộ; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha với khoảng 15.000-16.000 căn hộ. Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh quy mô khoảng 700 ha dự kiến đáp ứng khoảng 16.000-18.000 lô đất định cư. Tổng số căn hộ và lô đất tái định cư toàn dự án khoảng 79.000-85.000 căn.

Thành phố cho biết nguyên tắc triển khai là bảo đảm nơi ở mới “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, đồng thời ưu tiên đầu tư các khu tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.

Trong bối cảnh Hà Nội đang chịu áp lực lớn về dân số, hạ tầng và tốc độ đô thị hóa, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cho thấy định hướng mở rộng cấu trúc đô thị theo hướng đa trung tâm, thay vì tiếp tục dồn nén vào khu vực nội đô cũ.

Không chỉ mở thêm không gian giao thông và cảnh quan, dự án còn được kỳ vọng tạo ra hành lang phát triển kinh tế mới, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và hình thành các cực tăng trưởng mới dọc hai bên sông Hồng.

UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh dự án có ý nghĩa chiến lược đối với không gian đô thị, môi trường sinh thái và năng lực phát triển dài hạn của Thủ đô; đồng thời là bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

10:07, 19/05/2026

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn

15:31, 12/05/2026

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

10:12, 08/05/2026

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Từ khóa:

đầu tư Hà Nội hạ tầng - giao thông Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đọc thêm

Giải thưởng Rồng Vàng và tiêu chí FDI Việt Nam trong giai đoạn mới

Giải thưởng Rồng Vàng và tiêu chí FDI Việt Nam trong giai đoạn mới

Sau gần 40 năm đổi mới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất – xuất khẩu quan trọng của châu Á. Trong tiến trình đó, Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) do Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) thành lập và phát triển từ năm 2001, cho đến nay đã đóng vai trò như một công cụ “chính sách mềm” nhằm thực hiện các mục tiêu: tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp FDI; củng cố niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài; quảng bá môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời phản ánh định hướng chiến lược FDI của Việt Nam qua từng thời kỳ...

Giải pháp đột phá để cộng hưởng sức mạnh FDI và nội lực

Giải pháp đột phá để cộng hưởng sức mạnh FDI và nội lực

Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trích lược ý kiến phát biểu của TS.Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Diễn đàn “Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, chủ trì tổ chức mới đây.

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Ngày 19/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực phía Nam tại TP.HCM, qua đó hoàn thành chuỗi roadshow khởi động chương trình tại ba miền Bắc – Trung – Nam...

Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ

Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với vị trí chiến lược tại miền Trung, đã và đang trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) trong việc nâng tầm trải nghiệm hành khách, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không.

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

HSBC Việt Nam vừa thu xếp khoản tín dụng trị giá 800 tỷ đồng cho Nutifood nhằm tài trợ xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Thủ Thiêm, với sự bảo lãnh của Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Bất động sản

2

Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án

Bất động sản

3

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Bất động sản

4

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Nhà đầu tư

5

Bộ Xây dựng cắt giảm gần 4.000 tỷ đồng chi phí thủ tục hành chính

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy