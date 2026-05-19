Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Mai Nhi

19/05/2026, 11:22

Sau khi chốt phiên 18/5, dù các doanh nghiệp tăng giá vàng mua vào mạnh hơn giá bán ra khiến chênh lệch giá mua, bán vàng miếng thu hẹp từ 3 triệu đồng (cuối tuần trước) xuống 2,5 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao so với mức thông thường (1,5 đến 2 triệu đồng/lượng)...

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt nằm im

Trong phiên sáng nay (19/5), thị trường vàng miếng lại rơi vào trạng thái im ắng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn nằm trong xu thế giằng co trong suốt gần 1 tuần qua khi liên tục biến động tăng, giảm trong biên độ hẹp.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im trong phiên sáng. Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng vẫn giữ nguyên ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.

Trong suốt phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 161,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,8 triệu đồng/lượng.  Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (18/5).

Mức giá giao dịch 161,3 triệu – 163,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải, giữ nguyên so với giá chốt phiên 18/5.

Trong phiên sáng 19/5, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu phổ biến thu hẹp xuống ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với mức 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng, khoảng cách trên nới rộng thêm 200 nghìn đồng/lượng, lên 1,7 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Phú Quý, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 160,5 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 18/5.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn thường thấp hơn khoảng 600 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng so với khu vực phía Bắc.

Ngọc Thẩm cũng thương hiệu duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 18/5. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận 3 phiên đi ngang liên tiếp (17-19/5).

Trong khi đó, tại Mi Hồng, sau khi giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 18/5, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ vào phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, giá giao dịch vàng miếng SJC tăng lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng (mua - bán) so với phiên 18/5, niêm yết tại 161,5 triệu – 163,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 19/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên 18/5. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn. 

Tại TP. Hồ Chí Minh,  giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên xu hướng đi ngang trong hai phiên đầu tuần.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 153 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường.

Ngược lại, DOJI là doanh nghiệp duy nhất đặt giá vàng nhẫn ở mức bằng so với giá vàng miếng SJC, kéo theo giá mua, bán cao nhất thị trường.

Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 161,3 triệu – 163,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên trên không đổi trong suốt phiên sáng. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất ở ngưỡng 10,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng neo giá bán vàng nhẫn ở mức tương đương giá vàng miếng là 163,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua tại ba doanh nghiệp này thấp hơn  khoảng 500 nghìn đồng/lượng, ở mức 160,8 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên, không đổi so với phiên 18/5.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 19/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 160,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Phú Quý là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 160,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 19/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm gần 0,4% so với phiên 18/5, lùi xuống ngưỡng 4.548,5 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,61 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,81 triệu – 17,61 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

