Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao
Mai Nhi
19/05/2026, 11:22
Sau khi chốt phiên 18/5, dù các doanh nghiệp tăng giá vàng mua vào mạnh hơn giá bán ra khiến chênh lệch giá mua, bán vàng miếng thu hẹp từ 3 triệu đồng (cuối tuần trước) xuống 2,5 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao so với mức thông thường (1,5 đến 2 triệu đồng/lượng)...
Trong phiên sáng nay (19/5),
thị trường vàng miếng lại rơi vào trạng thái im ắng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫnnằm trong xu thế giằng cotrong suốt gần
1 tuần qua khi liên tục biến động tăng, giảm trong biên độ hẹp.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại
các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im trong phiên sáng. Mở cửa phiên, giá bán vàng miếng vẫn giữ nguyên ở mức 163,8 triệu
đồng/lượng.
Trong suốt phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC
giữ nguyên ở mức 161,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn
định mức giá giao dịch trên, không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (18/5).
Mức giá giao dịch 161,3 triệu – 163,8 triệu đồng/lượng cũng
được niêm yết đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín
Minh Châuvà Bảo Tín Mạnh
Hải, giữ nguyên so với giá chốt phiên 18/5.
Trong phiên sáng 19/5, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu phổ biến thu hẹp xuống ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với mức 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng, khoảng cách trên nới rộng thêm 200 nghìn đồng/lượng, lên 1,7 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Phú Quý, doanh nghiệp này
đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 160,5 triệu – 163,5 triệu đồng/lượng trong
suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 18/5.
Tại khu vực phía Nam, giá bán
vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn thường thấp hơn khoảng 600 nghìn – 800 nghìn
đồng/lượng so với khu vực phía Bắc.
Ngọc Thẩm cũnglà thương hiệu duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC
tại mức 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 18/5.Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận 3 phiên đi ngang liên tiếp
(17-19/5).
Trong khi đó, tại Mi Hồng, sau khi
giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 18/5, giá mua, bán vàng miếng
SJC tại doanh nghiệp này điều chỉnh tăng nhẹ vào phiên sáng nay.
Tính đến 11 giờ, giá giao dịch vàng
miếng SJC tăng lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng (mua - bán)
so với phiên 18/5, niêm yết tại 161,5 triệu – 163,2 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi ngang, cập
nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số
9” gần như không thay đổi so với phiên 18/5. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều
chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá
vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên xu hướng đi ngang trong hai phiên
đầu tuần.
Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì giá mua vàng nhẫn “4
số 9” ổn định ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 153 triệu
đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” thấp nhất trên thị trường.
Ngược lại, DOJI là doanh nghiệp duy
nhất đặt giá vàng nhẫn ở mức bằng so với giá vàng miếng SJC, kéo theo giá mua,
bán cao nhất thị trường.
Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 161,3 triệu – 163,8 triệu đồng/lượng ngay khi
mở cửa phiên sáng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên trên không đổi trong
suốt phiên sáng. Khoảng cách giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất ở ngưỡng 10,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo
Tín Mạnh Hải và PNJ cùng neo giá bán vàng nhẫn ở mức tương đương giá vàng miếng
là 163,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua tại ba doanh nghiệp này thấp hơn khoảng 500 nghìn đồng/lượng, ở mức 160,8 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn
9999 tại PNJ, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên, không đổi so với phiên 18/5.
Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4
số 9” ổn định ở mức 160,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.
Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Phú Quý là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng
giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.
Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 160,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 163,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 19/5, hợp đồng giá vàng giao ngay
giảm gần 0,4% so với phiên 18/5, lùi xuống ngưỡng 4.548,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,61 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,81 triệu – 17,61 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Sau nhiều phiên hạ nhiệt kể từ đầu tháng 5, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận nhịp tăng trở lại trong 2 phiên giao dịch đầu tuần, với một số điểm giao dịch niêm yết quanh 26.480 - 26.511 VND chiều mua và 26.530 - 26.611 VND chiều bán. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước cho phép…
Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá
Đồng euro đang đứng trước cơ hội tăng giá mạnh mẽ, một phần nhờ vào sự thay đổi trong chi phí phòng hộ tỷ giá...
Giá vàng "mắc kẹt" giữa đà suy yếu của đồng USD và mối lo thắt chặt tiền tệ
Cùng lúc, giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và phải đương đầu với áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt...
