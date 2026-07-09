Đổi mới công nghệ và thu hút vốn toàn cầu: Tâm điểm của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026), đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào sáng ngày 9/7, thu hút sự tham gia của hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong, thị trường vốn và hạ tầng tài chính toàn cầu.

Ông Hồ Kỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, phát biểu tại Diễn đàn.

Theo lịch trình, trong 2 ngày 9 và 10/7, tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và tổ chức tài chính tập trung trao đổi về khuôn khổ pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, tài chính thương mại, tài sản số và các giải pháp huy động dòng vốn quốc tế. Không chỉ dừng ở đối thoại, mà Diễn đàn còn hướng tới những cam kết đầu tư cụ thể, tạo nền tảng để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hồ Kỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng nhấn mạnh: Diễn đàn VFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thực chất các chính sách để tham gia sâu vào mạng lưới tài chính toàn cầu.

Việc Quốc hội ban hành các cơ chế đặc thù và Chính phủ ban hành Nghị định số 323/2025/NĐ-CP về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng. Điều này giúp phát triển thống nhất trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm huy động nguồn lực phát triển đất nước.

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng là tạo lập không gian thể chế mới và nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính, qua đó, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Ông Minh cho biết: Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ lực, gồm: mã hóa tài sản thực; tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon; quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; sàn giao dịch hàng hóa; trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung, dài hạn. Đây là các lĩnh vực có mối liên kết chặt chẽ với nhau, hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả hơn, thúc đẩy các dự án chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, thương mại và logistics, đồng thời mở ra các kênh đầu tư mới cho thị trường Việt Nam.

Ông Minh cho rằng một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được tạo nên bởi cơ sở hạ tầng hay các ưu đãi về chính sách, mà quan trọng hơn đó phải là nơi hội tụ của niềm tin, thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu. Đó chính là định hướng mà Đà Nẵng đang theo đuổi.

Toàn cảnh Phiên khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Đà Nẵng mong muốn sẽ trở thành điểm kết nối giữa lĩnh vực tài chính Việt Nam với các xu hướng phát triển mới của thế giới; là nơi các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính, quản trị, công nghệ và phát triển bền vững được nghiên cứu, chia sẻ, thử nghiệm và từng bước áp dụng vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời là cầu nối để các tổ chức tài chính quốc tế, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn. Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ với Trung ương, tiếp tục hoàn thiện thể chế và đào tạo nhân lực để tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi nhất cho các tổ chức tài chính.

Ông Minh kỳ vọng rằng Phiên thảo luận chuyên sâu tại diễn đàn sẽ hình thành thêm nhiều sáng kiến mới, nhiều quan hệ hợp tác mới và nhiều dự án cụ thể, góp phần đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam từng bước phát triển theo đúng mục tiêu đã đặt ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Còn ông Chris Vanloon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết diễn đàn được tổ chức với định hướng tập trung vào các dự án và giải pháp triển khai thực tiễn nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng được lựa chọn là một trong những trung tâm phát triển quan trọng.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ, VFF 2026 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa thị trường vốn, phát triển các giải pháp tài chính số, tối ưu hóa hạ tầng tài chính và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững. Đây cũng là cơ hội để các quỹ đầu tư mạo hiểm định hình lại cục diện kinh tế, tạo ra những bước đột phá mới cho ngành tài chính.