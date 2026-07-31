Tập đoàn BIG báo lãi quý 2/2026 tăng 175%, thu hút dòng vốn ngoại trước kế hoạch chuyển sàn HoSE

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG (UPCoM: BIG) ghi nhận doanh thu vượt 161 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 175% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh tích cực, cùng chiến lược quản trị dòng tiền và mở rộng quy mô tài sản, được xem là những nền tảng quan trọng cho kế hoạch chuyển niêm yết sang HoSE trong tháng 8/2026.

DOANH THU VƯỢT 161 TỶ ĐỒNG, LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 161,31 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 302,72 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 16,59 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm lên 33,40 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất duy trì trên 10,3%, nhờ đóng góp từ nhiều lĩnh vực hoạt động trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Trong đó, công ty mẹ BIG đóng góp 109,79 tỷ đồng doanh thu thuần và 13,61 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Mảng thương mại thông qua BIG CT ghi nhận 34,07 tỷ đồng doanh thu; BIG EXPO đạt 22,18 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu; trong khi BIG HOTEL mang về 3,23 tỷ đồng doanh thu với biên lợi nhuận gộp đạt 37,8%.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, BIG ghi nhận 8,03 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 và 16,73 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tập đoàn BIG khởi công khách sạn ở sân bay Cần Thơ và khu công nghiệp Trà Nóc. Ảnh: BIG.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 6,28 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt 13,24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

CHỦ ĐỘNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN, ƯU TIÊN NGUỒN LỰC CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, BIG tiếp tục triển khai các giải pháp quản trị dòng tiền nhằm phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Theo Nghị quyết HĐQT số 19/2026/BIG/NQ-HĐQT ngày 27/7/2026, doanh nghiệp điều chỉnh thời điểm thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 sang ngày 30/9/2026, đồng thời giữ nguyên tỷ lệ chi trả đã được thông qua.

Theo doanh nghiệp, việc lùi thời điểm thanh toán cổ tức nhằm ưu tiên nguồn vốn cho các mục tiêu trọng điểm, bao gồm triển khai Tổ hợp nhà cho thuê và căn hộ dịch vụ gần sân bay Cần Thơ (khởi công ngày 19/7/2026), phát triển quỹ đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tăng năng lực đối ứng vốn khi làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Nguồn vốn lưu động cũng được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu tài trợ các đơn hàng xuất khẩu của BIG EXPO trong giai đoạn cuối năm.

Ban lãnh đạo Tập đoàn BIG kết nối và làm việc với các đối tác xuất khẩu lớn ở UAE và Trung Quốc. Ảnh: BIG.

Trong quý 2/2026, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động của BIG đạt 26,29 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh tiến độ chi trả cổ tức giúp duy trì sự chủ động về dòng tiền, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án và tạo nền tảng cho kế hoạch tăng trưởng trong nửa cuối năm.

DÒNG VỐN NGOẠI GIA TĂNG TRƯỚC KẾ HOẠCH CHUYỂN SÀN HOSE

Theo đánh giá của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tích cực cùng kế hoạch chuyển niêm yết đang góp phần nâng cao sức hấp dẫn của cổ phiếu BIG đối với nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cho biết, với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 13,24 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận cả năm dự kiến trên 26–30 tỷ đồng, cổ phiếu BIG đang được giao dịch với mức P/E trượt khoảng 3,5–4 lần, thấp hơn mặt bằng chung của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

BIG cũng ghi nhận xu hướng gia tăng tỷ lệ sở hữu từ các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây. Theo doanh nghiệp, động thái này phản ánh sự quan tâm của dòng vốn ngoại đối với triển vọng tăng trưởng cũng như quy mô tài sản của công ty.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết đang hoàn tất các bước chuẩn bị để nộp hồ sơ chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong tháng 8/2026. Theo BIG, việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thanh khoản cổ phiếu, nâng cao khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư nước ngoài.