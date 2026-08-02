Ngành bảo hiểm Việt Nam đang được tái định hình bởi dữ liệu và AI

Các chuyên gia tại Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam nhận định AI đang thay đổi toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm, từ thiết kế sản phẩm, phân phối, quản trị rủi ro đến bồi thường và chăm sóc khách hàng, trở thành động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi của thị trường…

Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 31/7. Ảnh: IEC Group

Trong bối cảnh công nghệ số làm thay đổi hành vi khách hàng và mô hình kinh doanh dịch vụ tài chính, ngành bảo hiểm Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc hoạt động theo hướng lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng.

Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam (Vietnam Insurance Summit 2026), diễn ra ngày 31/7 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia bảo hiểm và công nghệ trong nước và quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng IEC Group tổ chức, bao gồm Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm, Hội thảo Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam và Triển lãm Công nghệ Bảo hiểm.

AI ĐANG TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TÁI ĐỊNH HÌNH NGÀNH BẢO HIỂM

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), cho biết AI, dữ liệu và các công nghệ số đang thúc đẩy đổi mới trên toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm, từ đánh giá rủi ro, phát triển sản phẩm đến thẩm định, bồi thường và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông Trung, AI chỉ phát huy giá trị khi đi cùng một khuôn khổ quản trị phù hợp. Đối với lĩnh vực bảo hiểm, việc ứng dụng AI cần bảo đảm tính minh bạch, khả năng giải trình, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và quản trị rủi ro hiệu quả.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Trong lĩnh vực bảo hiểm, tại Việt Nam nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư vào dữ liệu, AI và các nền tảng số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Điều này cho thấy ngành bảo hiểm Việt Nam đang chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ của thế giới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng AI cũng như các công nghệ mới, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, nhận định sau hơn ba thập kỷ phát triển, thị trường bảo hiểm đang bước sang giai đoạn mới, khi năng lực cạnh tranh không còn chỉ được đo bằng doanh thu mà phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro, đổi mới sáng tạo và khả năng xây dựng niềm tin với khách hàng.

Theo ông Việt, dữ liệu và AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm phù hợp và cá nhân hóa dịch vụ. Tuy nhiên, công nghệ không phải là đích đến mà là phương tiện để xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch, an toàn và bền vững, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và các đối tác công nghệ.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho rằng ngành bảo hiểm đang phải thích ứng với môi trường kinh doanh biến động và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng. Theo ông, chuyển đổi không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả phân phối, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn và xây dựng quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm chủ động.

NIỀM TIN VẪN LÀ NỀN TẢNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ở góc nhìn khác, ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, cho rằng Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm. Thách thức hiện nay không nằm ở nhu cầu mà ở khả năng chuyển hóa nhu cầu thành quyết định tham gia bảo hiểm thông qua nâng cao chất lượng tư vấn, minh bạch thông tin và lấy khách hàng làm trung tâm.

"Trong kỷ nguyên AI, niềm tin vẫn là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm", ông Kevin Kwon nhấn mạnh, đồng thời cho rằng AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được ứng dụng một cách có trách nhiệm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng tính minh bạch.

Ở góc độ công nghệ, ông Vũ Hải Tùng, Giám đốc Quản lý khách hàng chiến lược của Amazon Web Services (AWS), và ông Varun Vijan, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của insureMO, nhận định việc kết hợp AI, kiến trúc cloud-native và các nền tảng công nghệ chuyên biệt sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, hiện đại hóa hệ thống và nâng cao khả năng thích ứng. Tuy nhiên, thách thức với các doanh nghiệp nằm ở khả năng tích hợp tri thức nghiệp vụ, yêu cầu pháp lý và quy tắc kinh doanh đặc thù vào quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Bạch Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ của OPES, AI hiện đã được triển khai ở nhiều khâu cốt lõi như chăm sóc khách hàng, thẩm định, giám định, bồi thường và phát hiện gian lận, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao năng suất vận hành.

Trong khi đó, bà Ngô Thùy Anh, Quản lý phát triển thị trường của AM Best, đánh giá triển vọng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tiếp tục ổn định nhờ nền tảng kinh tế tích cực và nhu cầu bảo vệ ngày càng gia tăng. Theo bà, việc mở rộng các kênh phân phối kết hợp ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng ở các phân khúc bán lẻ, song doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với áp lực đầu tư công nghệ, quản trị rủi ro và cải thiện khả năng sinh lời.

Song song với hội thảo, Triển lãm Công nghệ Bảo hiểm quy tụ hơn 20 doanh nghiệp bảo hiểm và công nghệ trong nước và quốc tế, giới thiệu các giải pháp về AI, quản trị dữ liệu, tự động hóa quy trình, an ninh mạng và hiện đại hóa hệ thống lõi. Theo Ban tổ chức, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mà còn tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm và các đối tác công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thị trường bảo hiểm Việt Nam.