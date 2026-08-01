Giá vàng lại giảm mạnh vì nỗi lo lãi suất tăng, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng trong tuần này nhưng mua ròng trong tháng 7.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 60,2 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,5%, còn 4.043,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,43 USD/oz, tương đương giảm 2,5%, còn 57,44 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 1,5%, đóng cửa ở mức 4.098,6 USD/oz.

Giá dầu tăng do tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng là nguyên nhân chính khiến vàng trượt giá phiên này. Cuộc chiến kéo dài, bế tắc ở eo biển Hormuz, và giá năng lượng cao dai dẳng dẫn tới áp lực lạm phát cao hơn và khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng.

Đây là cơ chế tác động chính của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đến giá vàng kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2.

Phiên này, giá dầu thô tăng sau khi Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 1%, đóng cửa ở mức 90,12 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York cũng tăng hơn 1%, chốt phiên ở mức 84,67 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng theo giá dầu, phản ánh mối lo ngại của giới đầu tư trên thị trường trái phiếu rằng lạm phát sẽ nóng lên, đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất. Lợi suất tăng cũng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng gần 5 điểm cơ bản, lên mức 4,71%. Trước khi chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh, lợi suất của kỳ hạn này còn ở dưới mức 4%.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản trong phiên này, đạt 4,273%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 5,249%.

Vào ngày thứ Sáu, một số quan chức Fed nói rằng họ ủng hộ việc tăng lãi suất để “hãm phanh” lạm phát. “Theo quan điểm của tôi, giờ là lúc gần hành động để đưa lạm phát về mục tiêu 2% và thực hiện cam kết của Fed về mang lại ổn định giá cả cho người Mỹ. Lạm phát càng cao kéo dài, việc giảm lạm phát sẽ càng khó khăn và tốn kém”, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói.

Trong cuộc họp kết thúc vào ngày 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% và hầu như không đưa ra tín hiệu gì về đường đi của chính sách trong thời gian tới. Đặt cược của thị trường vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống, mang lại sự giải tỏa nhất định cho thị trường kim loại quý, nhưng với tình hình Trung Đông còn chưa hạ nhiệt, không ai dám chắc sự giải tỏa này sẽ tồn tại được trong bao lâu.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 65% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, từ mức hơn 80% cách đây 1 tuần.

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong phiên này đã giữ vai trò như một lực đỡ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index giảm nhẹ về mức 99,8 điểm, từ mức gần 100 điểm của phiên trước. Tuần này, chỉ số giảm 1,64%, thu hẹp mức tăng từ đầu năm còn hơn 1,5% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Trong tháng 7, chỉ số giảm 1,05%.

Hôm thứ Năm tuần này, đồng USD sụt giá mạnh khi đồng yên tăng giá dữ dội, mà nguyên nhân được cho là nhà chức trách Nhật Bản có thể đã can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Giá vàng đã giảm 0,25% trong tuần này nhưng tăng 1,1% trong tháng 7, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Lực mua ở vùng giá quanh 4.000 USD/oz đã giúp giá vàng giữ vững mốc tâm lý quan trọng này.

“Dù chấm dứt chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp, giá vàng đang gặp khó khăn trong việc tăng vượt xa mốc tâm lý 4.000 USD/oz”, nhà phân tích Han Tan của công ty Bybit nhận xét với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm mức nắm giữ còn 1.007 tấn vàng. Cả tuần, quỹ bán ròng khoảng 2 tấn vàng, nhưng trong tháng 7, quỹ đã mua ròng khoảng 2 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Báo giá USD trên website của Vietcombank chốt tuần ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra).