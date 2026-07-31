Giá USD tự do chạm đáy, tỷ giá ngân hàng duy trì đà giảm

Khép lại tuần giao dịch 27–31/7, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm về vùng thấp nhất kể từ đầu năm, trong khi tỷ giá ngân hàng giảm 50 đồng/USD ở cả hai chiều mua – bán, trái ngược với xu hướng tăng của tỷ giá trung tâm. Diễn biến này phản ánh áp lực tỷ giá trong nước đang hạ nhiệt, dù rủi ro từ chính sách của Fed và giá dầu vẫn hiện hữu...

Kiểm soát tốt thị trường "chợ đen" sẽ giúp tỷ giá ổn định (Ảnh: PL).

Ngày 31/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.338 đồng/USD, tăng 18 đồng so với ngày trước đó; theo đó, tỷ giá trần được xác định ở mức 26.604 đồng/USD. Tuy nhiên, diễn biến tại các ngân hàng thương mại lại theo chiều ngược lại. Khảo sát hơn 30 ngân hàng cho thấy tỷ giá USD trong ngày giảm 20 đồng/USD ở cả hai chiều mua và bán.

Giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng dao động trong khoảng 26.005–26.158 đồng/USD, còn giá bán tiền mặt nằm trong khoảng 26.424–26.535 đồng/USD. Ở chiều mua, HSBC niêm yết mức cao nhất là 26.158 đồng/USD, tiếp theo là OCB với 26.136 đồng/USD; VietinBank có mức mua thấp nhất, ở 26.005 đồng/USD. Ở chiều bán, VietABank niêm yết mức cao nhất là 26.535 đồng/USD, trong khi OCB và VCBNeo cùng đứng kế tiếp với mức 26.520 đồng/USD. Ở chiều ngược lại, VPBank có giá bán thấp nhất là 26.424 đồng/USD, tiếp theo là MSB với 26.425 đồng/USD và Eximbank với 26.430 đồng/USD. Phần lớn ngân hàng niêm yết giá bán trong vùng 26.450–26.490 đồng/USD. Chênh lệch giữa mức bán cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 111 đồng/USD, cho thấy mặt bằng tỷ giá giữa các ngân hàng tương đối đồng đều.

Tính chung cả tuần từ ngày 27/7 đến 31/7/2026, tỷ giá trung tâm tăng 45 đồng, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm 50 đồng/USD ở cả hai chiều mua và bán.

Trên thị trường tự do, tỷ giá giảm mạnh hơn so với thị trường ngân hàng. Giá mua USD giảm từ 26.400 đồng/USD xuống 26.250 đồng/USD, tương ứng giảm 150 đồng; giá bán giảm từ 26.420 đồng/USD xuống 26.280 đồng/USD, tương ứng giảm 140 đồng trong tuần. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của tỷ giá tự do kể từ đầu năm đến nay. So với đầu năm, đến ngày 31/7, tỷ giá trên thị trường tự do đã giảm khoảng 2%.

Diễn biến tỷ giá từ đầu năm đến 31/7/2026 (Nguồn: WiGroup).

Trong ngắn hạn, áp lực tăng tỷ giá được giảm bớt nhờ xu hướng suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế và thanh khoản VND trong nước tiếp tục duy trì dồi dào. Trên thị trường liên ngân hàng, chốt phiên 30/7, lãi suất VND qua đêm giảm mạnh xuống còn 0,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng lần lượt ở mức 4,5%, 6,9% và 7,6%/năm. Đường cong lãi suất liên ngân hàng vẫn có độ dốc lớn, phản ánh trạng thái dư thừa thanh khoản ở kỳ hạn ngắn, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn vẫn hiện hữu.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước bơm mới 7.806 tỷ đồng qua kênh OMO, trong khi có 2.906 tỷ đồng đáo hạn, tương ứng bơm ròng khoảng 4.900 tỷ đồng. Quy mô OMO đang lưu hành tăng lên 149.243 tỷ đồng, cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục hỗ trợ và duy trì thanh khoản ổn định cho hệ thống ngân hàng. Thanh khoản VND dồi dào là một trong những yếu tố góp phần hạn chế áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn.

Dù vậy, rủi ro tỷ giá chưa hoàn toàn được loại bỏ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn duy trì quan điểm thận trọng, trong khi giá dầu tiếp tục neo ở vùng cao. Ngày 31/7 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,25%, xuống còn 83,59 USD/thùng, sau phiên tăng mạnh trước đó. Mặc dù điều chỉnh trong phiên, giá dầu vẫn ở mức cao do những lo ngại liên quan đến nguồn cung và rủi ro địa chính trị.

Tại cuộc họp chính sách tháng 7, Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng đã xuất hiện một bộ phận thành viên ủng hộ việc tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát năng lượng có dấu hiệu quay trở lại và giá dầu tăng mạnh. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn có khả năng được duy trì theo hướng thận trọng. Đồng USD giảm trong phiên, song chưa hình thành xu hướng giảm bền vững, do đó khả năng đồng tiền này phục hồi và tạo áp lực trở lại đối với tỷ giá USD/VND vẫn cần được lưu ý.

Trong thời gian tới, thị trường cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là chỉ số Employment Cost Index (ECI) và báo cáo Nonfarm Payrolls trong tuần tới. Đây là những dữ liệu có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed, qua đó ảnh hưởng đến xu hướng của đồng USD và diễn biến tỷ giá USD/VND trong tháng 8. Nhìn chung, tỷ giá hiện được hỗ trợ bởi sự suy yếu của USD quốc tế và thanh khoản VND dồi dào, nhưng rủi ro vẫn tồn tại do lập trường thận trọng của Fed và mặt bằng giá dầu còn cao.