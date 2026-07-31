BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng tốc

Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...

Trụ sở của BOJ ở Tokyo - Ảnh: BOJ.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 31/7 giữ nguyên lãi suất chính sách và cảnh báo rằng lạm phát lõi ở nước này có thể vượt mục tiêu 2%. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng giữ nguyên lãi suất để có thêm thời gian đánh giá về hiệu ứng lạm phát từ đợt leo thang căng thẳng mới nhất ở Vùng Vịnh.

Trong một quyết định nhận được 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống, BOJ giữ lãi suất ở mức 1%. Thành viên phản đối quyết định này muốn tăng lãi suất lên 1,25%.

Việc giữ nguyên lãi suất trong lần họp này của BOJ không nằm ngoài dự báo trước đó của thị trường.

Trong dự báo kinh tế cập nhật, BOJ nhận định chỉ số lạm phát lõi của Nhật Bản có thể tăng tốc vượt mức 2% trong nửa cuối của tài khóa 2026, tức là từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027. Cơ quan này cho rằng tiền lương ở Nhật Bản tăng đang chuyển hóa thành giá hàng hóa tăng, cộng thêm áp lực từ giá dầu thô tăng và xu hướng mất giá mạnh của đồng yên.

BOJ cho rằng sau tháng 3/2027, lạm phát lõi ở nước này sẽ giảm về 2% nhờ sự xuống thang của giá dầu.

Theo số liệu mới nhất, lạm phát lõi của Nhật Bản là 1,6% trong tháng 7 và đã ở dưới mức 2% trong phần lớn thời gian của năm nay.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được BOJ đưa ra sau khi Bộ Tài chính Nhật Bản được cho là đã có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/7 để vực dậy tỷ giá đồng yên khỏi mức thấp nhất của 40 năm. Cùng với đó, nhà chức trách Mỹ tiến hành một cuộc “kiểm tra tỷ giá” - một động thái thường báo trước một cuộc can thiệp ngoại hối.

Từ mức trên 163 yên đổi 1 USD, đồng yên đã tăng giá tới mức dưới 158 yên đổi 1 USD. Trong giờ giao dịch ngày 31/7 tại thị trường châu Á, yên lại giảm giá về ngưỡng hơn 160 yên đổi 1 USD.

Thị trường hiện dự báo BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, nhưng đồng thời cũng đang đặt câu hỏi liệu BOJ có đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Nhiều nhà đầu tư lo ngại BOJ sẽ tăng lãi suất chậm tới mức không đủ để kiềm chế lạm phát do chịu sức ép từ chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi - người theo đuổi chính sách tài khóa nới lỏng nên không muốn lãi suất tăng nhanh, tăng mạnh.

Theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, giới chức BOJ hiện cởi mở với ý tưởng tăng lãi suất nhanh hơn so với thị trường đang kỳ vọng là mỗi tháng có 1 đợt tăng với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm. Theo một số chuyên gia, có khả năng BOJ sẽ có đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Đợt tăng lãi suất gần đây nhất của BOJ diễn ra vào tháng 6, khi cơ quan này nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên mức cao nhất 31 năm là 1%.

Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất, và các kết quả này đều phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích và nhà đầu tư. Hôm 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% và hầu như không đưa ra tín hiệu gì về đường đi của chính sách trong thời gian tới.

Ngày 30/7, BOE giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tháng thứ 5 liên tiếp, thấp nhất kể từ tháng 1/2023. Lạm phát ở Anh giảm trong tháng 6 đã cho BOE dư địa để đánh giá tác động từ đợt leo thang mới nhất của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

“Thị trường đang dự báo BOE có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Trong lần họp này, có 3 quan chức của BOE bỏ phiếu cho việc tăng lãi suất. Cùng với đó, các sự kiện ở Trung Đông cho thấy áp lực lạm phát còn lớn”, nhà nghiên cứu Richard Carter của công ty Quilter Cheviot nhận xét.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Anh tăng 2,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, giảm tốc từ mức tăng 2,8% của tháng trước - theo dữ liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh. Dù giảm tốc, lạm phát ở nước này đã cao hơn mục tiêu của BOE trong 21 tháng liên tiếp.

Sau khi nhậm chức trong tháng 7 này, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết sẽ có các biện pháp chính sách về thuế và chi tiêu để bảo vệ người tiêu dùng khỏi áp lực lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giới chuyên gia đang theo dõi xem liệu các chính sách này có làm gia tăng lạm phát hay không.