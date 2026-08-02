“Bộ Tài chính Mỹ đã phối hợp với Nhật Bản can thiệp tỷ giá đồng yên”

Việc Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ Nhật Bản can thiệp tỷ giá cho thấy nhà chức trách ở cả Tokyo và Washington đều lo ngại về hoạt động đầu cơ giá xuống đồng yên trong thời gian gần đây...

Trụ sở Bộ Tài chính Nhật Bản ở Tokyo - Ảnh: Kyodo.

Bộ Tài chính Mỹ đã nói với các nhà tham gia thị trường tiền tệ rằng họ nên chuẩn bị cho khả năng có thêm động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối từ Nhật Bản.

Thông báo này được đưa ra vào ngày thứ Sáu (31/7), sau khi nhà chức trách Nhật vào hôm 30/7 đã có động thái can thiệp để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ.

Trong phiên giao dịch ngày 31/7, sau khi có thông tin trên, tỷ giá đồng yên kết thúc phiên giao dịch tại New York ở ngưỡng gần 157,6 yên đổi 1 USD, trong đó đồng bạc xanh giảm giá hơn 1,2% so với đồng nội tệ của Nhật Bản.

Phiên ngày 30/7, đồng USD có lúc giảm giá tới 3% so với đồng yên, xuống mức 158,3 yên đổi 1 USD. Sau đó, đồng yên lại trượt giá về vùng 160 yên đổi 1 USD.

Vào đầu tuần, đồng yên có lúc giảm giá còn 164 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Thông tin về việc Bộ Tài chính Mỹ phối hợp với nhà chức trách Nhật Bản can thiệp tỷ giá đồng yên đã được các nguồn thạo tin tiết lộ với một số tờ báo lớn, bao gồm tờ Nikkei Asia. Tờ báo này nói rằng ngày 31/7 là ngày thứ hai liên tiếp Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng Bộ Tài chính Nhật Bản tiến hành mua vào đồng yên, còn nhà chức trách Mỹ có động thái kiểm tra tỷ giá (rate check).

Thông qua chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Bộ Tài chính đã thông báo tới các ngân hàng về chuẩn bị cho khả năng nhà chức trách mua vào đồng yên trong ngày thứ Sáu - nguồn thạo tin cho biết.

Việc Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ Nhật Bản can thiệp tỷ giá cho thấy nhà chức trách ở cả Tokyo và Washington đều lo ngại về hoạt động đầu cơ giá xuống đồng yên trong thời gian gần đây.

Trước đó trong năm nay, Mỹ đã phối hợp với Nhật Bản trong hoạt động can thiệp tỷ giá, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc BOJ chậm tăng lãi suất và những thách thức tài khóa của Nhật. Mối lo của Mỹ xuất phát từ việc bán tháo trái phiếu chính phủ Nhật và đồng yên có thể kéo theo việc các nhà đầu tư tổ chức bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ.

Khi đồng yên giảm giá mạnh vào đầu năm nay, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tiến hành kiểm tra tỷ giá - một bước đi có thể dẫn tới can thiệp tỷ giá. Đích thân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đứng ra chỉ đạo nỗ lực này. Tại thời điểm đó, giới chức Mỹ tiết lộ rằng việc phối hợp can thiệp tỷ giá với Nhật Bản đã được cân nhắc.

Theo các nguồn tin thị trường, trong tuần này, Fed New York đã tiến hành kiểm tra tỷ giá không chỉ đối với cặp USD/yên mà còn đối với cả cặp euro/yên.

Diễn biến tỷ giá USD/yên trong 1 tháng qua. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: CNBC.

Hiện nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản đều chưa lên tiếng xác nhận về những thông tin nói trên.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào cuối tuần, Bộ Tài chính Nhật Bản nói rằng Tokyo có “các công cụ đa dạng để giải quyết nhu cầu thanh khoản của thị trường”. Bài đăng này dường như nhằm trấn an mối lo của thị trường về những hạn chế của Tokyo trong việc triển khai việc can thiệp quy mô lớn.

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng sử dụng các công cụ sẵn có nếu cần để hỗ trợ sự vận hành có trật tự của thị trường”, bao gồm tiếp cận với cơ chế mua lại (repo) dành cho các nhà chức trách tiền tệ quốc tế của Fed, gọi là cơ chế FIMA - theo bài đăng. Cơ chế này được công bố vào năm 2020 nhằm ổn định thị trường trong đại dịch Covid-19, cho phép Nhật Bản huy động thanh khoản USD một cách nhanh chóng mà không phải bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo ngày 1/8 dẫn nguồn thạo tin nói rằng sớm nhất trong tuần tới, Nhật Bản và Mỹ có thể công bố một chính sách nhằm hạn chế đà giảm giá của đồng yên. Thông báo này có thể được xem như một lời cảnh báo đối với hoạt động đầu cơ giá xuống đối với đồng yên, nhằm mục đích ổn định thị trường.

Lần gần đây nhất Mỹ trực tiếp hỗ trợ tỷ giá đồng yên là vào năm 2011, khi nước này phối hợp với các thành viên khác trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) để ổn định thị trường sau thảm họa động đất - sóng thần ở Nhật Bản.

Theo hãng tin CNBC, dữ liệu từ BOJ hôm 29/7 cho thấy Nhật Bản có thể đã chi gần 59 tỷ USD để mua vào đồng yên trong cuộc can thiệp ngày 30/7.