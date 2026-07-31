Từ 1/8, nới quy định tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước, ngân hàng có thêm dư địa cho vay

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 1743/QĐ-NHNN, nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong 2 năm...

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng duy trì bộ đệm thanh khoản, không bị động khi Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi (Ảnh: PL).

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, triển khai chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở quy định tại Thông tư số 25/2026/TT-NHNN. Trước đó, theo quy định hiện hành, 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại trừ khi tính tổng tiền gửi, tương đương chỉ 20% khoản tiền gửi này được tính vào nguồn vốn huy động. Với Quyết định 1743, tỷ lệ bị loại trừ giảm xuống còn 50%, đồng nghĩa 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại.

Tại Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn; bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả khi Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi, đồng thời duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định.

Quy định được ban hành trong bối cảnh áp lực nguồn vốn của hệ thống ngân hàng tiếp tục gia tăng. Ước tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng đạt khoảng 19,97 triệu tỷ đồng, cao hơn quy mô huy động vốn khoảng 2,63 triệu tỷ đồng khi tổng tiền gửi chỉ đạt khoảng 17,34 triệu tỷ đồng. Khoảng cách này đã tăng thêm khoảng 550.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn bổ sung.

Việc nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động từ 20% lên 50% được kỳ vọng góp phần hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa cân đối vốn cho các tổ chức tín dụng.

Theo ước tính từ báo cáo tài chính của các ngân hàng, đến cuối tháng 3/2026, Kho bạc Nhà nước gửi khoảng 626.700 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng, trong đó 624.200 tỷ đồng tập trung tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank.