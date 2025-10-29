Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Sáng 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế…

Đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời có những khuyến nghị cụ thể.

TẬP TRUNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN, LOGISTIC, NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cho rằng qua 40 năm đổi mới, chúng ta có cơ đồ tiềm lực, kinh tế tăng trưởng liên tục từ nước nghèo, thu nhập thấp trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta có giải pháp từ sớm, từ xa, nâng cao nội lực thì chúng ta còn tăng gấp nhiều hơn nữa và ổn định hơn”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Theo đại biểu, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, bên cạnh viêc tận dụng vị thế, uy tín quốc tế hiện có, triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, chúng ta cần ưu tiên phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế, vị trí địa chính trị của quốc gia; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Đại biểu cho rằng bên cạnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác thị trường truyến thống và tận dụng hiệu quả 17 FTA mà chúng ta đã ký kết, cần phải tăng hàm lượng xanh, số, khoa học công nghệ, giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu của Việt Nam; trong đó, cần lưu ý thị trường 106 triệu dân và thị trường 30 triệu lượt khách quốc tế cùng với 1 triệu doanh nghiệp và hơn 3 triệu hộ sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, theo đại biểu, việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 198 Quốc hội về cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân đến nay còn chậm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG TỪ CHIỀU RỘNG SANG CHIỀU SÂU

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; đặt năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, đại biểu khuyến nghị cần chuyển từ thu hút số lượng sang chất lượng. Theo số liệu thống kê, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu thuộc khu vực FDI nhưng giá trị gia tăng nội địa chưa tăng như kỳ vọng. Do vậy, cần có chính sách chọn lọc, ưu tiên dự án có cam kết chuyển giao công nghệ, sử dụng nhân lực Việt Nam và liên kết với doanh nghiệp nội địa.

Trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và sản xuất chip bán dẫn, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nếu chúng ta có chính sách đất đai, hạ tầng, nhân lực phù hợp.

Mặt khác, hoàn thiện thể chế pháp luật là yêu cầu đặt ra cấp thiết. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản luật và hệ thống văn bản dưới luật; tiếp tục rà soát cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà để tạo thủ tục hành chính thận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời tăng tính dự báo ổn định chính sách, công khai minh bạch dữ liệu kinh tế- xã hội; hoàn thiện thể chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung kết hợp kỷ cương, kỷ luật hành chính nghiêm minh.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, lại nhấn mạnh đến việc phát triển công nghệ hỗ trợ. Bởi lẽ đây là “mắt xích” chiến lược trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết định năng lực lực tự chủ sản xuất và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

“Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, tỷ lệ nội địa hóa. Nếu doanh nghiệp trong nước còn phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, việc sản xuất sản phẩm sẽ không đủ điều kiện xuất xứ Việt Nam, mất ưu đãi thuế...”, đại biểu Nguyễn Duy Minh nói thêm.