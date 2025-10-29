Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao nội lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Đỗ Mến

29/10/2025, 12:34

Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế…

Đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời có những khuyến nghị cụ thể.

TẬP TRUNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN, LOGISTIC, NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cho rằng qua 40 năm đổi mới, chúng ta có cơ đồ tiềm lực, kinh tế tăng trưởng liên tục từ nước nghèo, thu nhập thấp trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta có giải pháp từ sớm, từ xa, nâng cao nội lực thì chúng ta còn tăng gấp nhiều hơn nữa và ổn định hơn”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Theo đại biểu, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, bên cạnh viêc tận dụng vị thế, uy tín quốc tế hiện có, triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, chúng ta cần ưu tiên phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế, vị trí địa chính trị của quốc gia; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…

Đại biểu cho rằng bên cạnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác thị trường truyến thống và tận dụng hiệu quả 17 FTA mà chúng ta đã ký kết, cần phải tăng hàm lượng xanh, số, khoa học công nghệ, giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu của Việt Nam; trong đó, cần lưu ý thị trường 106 triệu dân và thị trường 30 triệu lượt khách quốc tế cùng với 1 triệu doanh nghiệp và hơn 3 triệu hộ sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, theo đại biểu, việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 198 Quốc hội về cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân đến nay còn chậm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG TỪ CHIỀU RỘNG SANG CHIỀU SÂU

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; đặt năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Quốc hội.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, đại biểu khuyến nghị cần chuyển từ thu hút số lượng sang chất lượng. Theo số liệu thống kê, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu thuộc khu vực FDI nhưng giá trị gia tăng nội địa chưa tăng như kỳ vọng. Do vậy, cần có chính sách chọn lọc, ưu tiên dự án có cam kết chuyển giao công nghệ, sử dụng nhân lực Việt Nam và liên kết với doanh nghiệp nội địa.

Trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và sản xuất chip bán dẫn, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nếu chúng ta có chính sách đất đai, hạ tầng, nhân lực phù hợp.

Mặt khác, hoàn thiện thể chế pháp luật là yêu cầu đặt ra cấp thiết. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản luật và hệ thống văn bản dưới luật; tiếp tục rà soát cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà để tạo thủ tục hành chính thận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời tăng tính dự báo ổn định chính sách, công khai minh bạch dữ liệu kinh tế- xã hội; hoàn thiện thể chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung kết hợp kỷ cương, kỷ luật hành chính nghiêm minh.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, lại nhấn mạnh đến việc phát triển công nghệ hỗ trợ. Bởi lẽ đây là “mắt xích” chiến lược trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết định năng lực lực tự chủ sản xuất và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

“Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, tỷ lệ nội địa hóa. Nếu doanh nghiệp trong nước còn phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, việc sản xuất sản phẩm sẽ không đủ điều kiện xuất xứ Việt Nam, mất ưu đãi thuế...”, đại biểu Nguyễn Duy Minh nói thêm.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực…

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Cơ cấu lại nền kinh tế: Những bước tiến và kỳ vọng chuyển động mới

23:15, 20/10/2025

Cơ cấu lại nền kinh tế: Những bước tiến và kỳ vọng chuyển động mới

Năm 2026: Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

14:57, 20/10/2025

Năm 2026: Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu

15:08, 15/10/2025

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu

Từ khóa:

tăng trưởng kinh tế

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung

Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc...

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp thân mật với cộng đồng người Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, gửi gắm nhiều thông điệp về đại đoàn kết dân tộc, phát huy trí tuệ và bản sắc Việt trên đất khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford: Việt Nam chọn con đường hòa bình, hợp tác cùng phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford: Việt Nam chọn con đường hòa bình, hợp tác cùng phát triển

Trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford, truyền tải thông điệp về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XXI – độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo và hợp tác cùng thịnh vượng.

Phong trào thi đua phải có nội dung, thiết thực, tránh hình thức

Phong trào thi đua phải có nội dung, thiết thực, tránh hình thức

Phong trào thi đua phải có nội dung, hình thức, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của mỗi tổ chức, tránh hình thức. Phải lựa chọn một đến hai phong trào thi đua điển hình để từ đó xây dựng phù hợp với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Thị trường

3

Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 80 tỷ USD thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Thế giới

4

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Đẹp +

5

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy