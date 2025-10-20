Năm 2026: Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trình bày dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết mục tiêu tổng quát là: ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định...

Sáng 20/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo trước Quốc hội kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026...

Đánh giá chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chúng ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 2/26 chỉ tiêu; trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN ỔN ĐỊNH, LẠM PHÁT ĐƯỢC KIỂM SOÁT DƯỚI 4%

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đã kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch Covid-19 với tinh thần “Xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Theo đó, GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%) (năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tăng trưởng chỉ đạt 2,55%; giai đoạn 4 năm 2022 - 2025 tăng trưởng bình quân 7,2%/năm, vượt mục tiêu 6,5 - 7%).

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực…

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước, vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỷ đồng; trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí... khoảng 1,1 triệu tỷ đồng; tăng thu, tiết kiệm chi 1,57 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển. Công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm; nhiều “điểm nghẽn” được kịp thời tháo gỡ…

NHỮNG GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

Nhấn mạnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Thủ tướng đưa ra các giải pháp đột phá hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Về mục tiêu tổng quát, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực...

Thủ tướng cũng chỉ rõ 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, Thủ tướng khẳng định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; tăng chi đầu tư phát triên lên 40%; tiết kiệm cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (đầu tư vào dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (bổ sung nguồn cho an sinh xã hội). Ngân sách Trung ương đầu tư không quá 3.000 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp) cho giai đoạn 2026 – 2030; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP.

Mặt khác, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt.

Ngoài ra, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đưa thể chế, pháp luật trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn; cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”...

Thủ tướng cũng lưu ý chú trọng giám sát và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm toán; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đến các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, sân bay quốc tế, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng số. Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào; phấn đấu tăng trưởng điện năng toàn hệ thống năm 2026 khoảng 13 - 14%...

Mặt khác, lưu ý đến nhiệm vụ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; chủ động hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền.

Thủ tướng khẳng định nhiệm kỳ vừa qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo; là chặng đường của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân.

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn mới, với sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và phong trào đổi mới sáng tạo, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.