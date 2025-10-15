Phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu

Năm 2025, kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025...

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Báo cáo tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nổi bật tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 là kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.

Tăng trưởng GDP cả nước ước đạt 8%, lạm phát ước đạt mức kiểm soát 4%; GDP bình quân đầu người ước đạt trên 5.000 đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao…

Cũng trong năm 2025, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đạt được nhiều kết quả nổi bật, mở ra không gian phát triển mới; đạt và vượt mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.700 km đường ven biển.

Kinh tế vĩ mô được cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh; xử lý các ngân hàng yếu kém, các dự án-doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, tồn đọng kéo dài, đạt kết quả tích cực.

Đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp thứ 44/139 quốc gia, đứng thứ ba trong khu vực ASEAN.

Phát triển văn hóa - xã hội có nhiều điểm tích cực rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm; tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thúc đẩy công nghiệp văn hóa - giải trí; làm tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành vượt tiến độ mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chất lượng giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến rõ nét, thực chất. Chỉ số hạnh phúc năm 2025 đứng thứ 46 trên thế giới, tăng 8 bậc so với năm 2024...

Báo cáo về kết quả giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết đánh giá chung, Chính phủ cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển, cơ bản năm sau tốt hơn năm trước; đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội. Riêng chỉ tiêu về kinh tế, bình quân cả giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng GDP ước đạt 6,3%, xấp xỉ mục tiêu đề ra (6,5% đến 6,7%). Nếu trừ năm 2021 (do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19), giai đoạn 2022-2025 đạt khoảng 7,2% một năm, vượt mục tiêu.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban nhận định năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả toàn diện, nổi bật, trong đó thể hiện sự nỗ lực bứt phá trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính cũng chỉ ra những khó khăn và thách thức cần quan tâm đánh giá kỹ hơn.

Theo đó, động lực tăng trưởng chưa mạnh. Mục tiêu tăng trưởng đang chịu sức ép do các động lực chính (xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư) chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh.

Xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI... Chất lượng tăng trưởng còn hạn chế. Nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công, nhập khẩu nguyên liệu và công nghệ. Tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 36,6%. Năng suất lao động thấp; cải thiện chậm, bình quân giai đoạn 2021-2025 chỉ đạt 5,24%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6,5%.

Ổn định vĩ mô tiềm ẩn rủi ro khi giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao tác động đến đời sống người dân. Tín dụng bất động sản tăng nhanh (gần 17% đến cuối tháng 7/2025), trong khi vốn cho sản xuất kinh doanh còn khó khăn.

Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển, còn 55 văn bản quy định chi tiết chưa ban hành, một số quy định còn chồng chéo...

Ông Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch 5 năm 2026-2030; cơ bản nhất trí với mục tiêu Chính phủ đề ra cho năm 2026, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trở lên cùng các nhóm giải pháp chủ yếu.