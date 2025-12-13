“Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của startup”

Chủ tịch Quỹ WeAngels Capital, bà Lê Mỹ Nga cho rằng dù hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự gắn đổi mới sáng tạo với việc tạo ra giá trị xã hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với bối cảnh chuyển đổi nhanh chóng hiện nay...

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2025, ngày 12/12, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC), Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam – Trưởng Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội, đã tổ chức hội thảo “Đổi mới sáng tạo mở xã hội – Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn dân”.

Sự kiện diễn ra trong giai đoạn Việt Nam tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, nhấn mạnh đổi mới sáng tạo mở đang trở thành chìa khóa để Việt Nam vượt qua các thách thức về tăng trưởng, môi trường, dân số và phát triển đô thị.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ - Ảnh: Thu Giang.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng – biểu tượng của TECHFEST 2025, ông cho rằng sự lớn mạnh nhờ sức dân, sức cộng đồng chính là tinh thần cần được lan tỏa trong toàn hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo ông Quất, Việt Nam đang phải đối mặt với bẫy thu nhập trung bình, tốc độ già hóa nhanh, ô nhiễm môi trường và áp lực từ các siêu đô thị.

Chính vì vậy, việc triển khai Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội tại TECHFEST 2025 được kỳ vọng tạo ra các giải pháp công nghệ – xã hội mới, đem lại giá trị thiết thực cho người dân và nhiều nhóm cộng đồng khác nhau.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng MSD United Way Việt Nam và các hiệp hội nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hướng tới đô thị xanh – thông minh trong tương lai.

Đại sứ Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân và chuyển đổi số. Theo ông, đổi mới sáng tạo mở xã hội là cầu nối quan trọng dung hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phúc lợi cộng đồng.

Đại sứ nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu công nghệ phải gắn liền với con người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Ông đặc biệt đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, trong đó mọi nhóm trong xã hội từ phụ nữ, thanh niên đến cộng đồng yếu thế đều có cơ hội tiếp cận công nghệ, tham gia và hưởng lợi.

Ông Kees van Baar cho rằng đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy sức mạnh trong một xã hội cởi mở, nơi con người được tự do trải nghiệm, chia sẻ và kiến tạo.

Ông khẳng định quan hệ Việt Nam – Hà Lan không chỉ là đối tác thương mại mà là quan hệ hợp tác dựa trên giá trị, trong đó Hà Lan cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Baar phát biểu tại Hội thảo.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD United Way Việt Nam, nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở những công nghệ tiên tiến, mà nằm ở khả năng mở ra những không gian mới để con người được tham gia, được lắng nghe và được cùng kiến tạo giải pháp.

“Khi một cụ già ở nông thôn, một phụ nữ khuyết tật hay một học sinh vùng sâu có thể đóng góp dữ liệu và phản hồi, hệ sinh thái không chỉ thông minh hơn mà còn công bằng và nhân văn hơn, giải quyết được gốc rễ vấn đề để hướng tới phát triển bền vững. Sức mạnh của đổi mới sáng tạo mở chính là sức mạnh của kết nối: kết nối tiếng nói của cộng đồng với năng lực của startup, kết nối thách thức của doanh nghiệp với tri thức của viện trường và các tổ chức hỗ trợ, kết nối mọi nguồn lực để không ai bị bỏ lại phía sau. Những kết nối thật, trên nền dữ liệu thật và nhu cầu thật, mới là lực nâng giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam bay lên”, bà Linh nói.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Lê Mỹ Nga, Chủ tịch Quỹ WeAngels Capital, cho rằng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang rất sôi động, song câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các startup tạo ra giá trị thực chất và lựa chọn hướng khởi nghiệp phù hợp.

Theo bà, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, đặc biệt khi hợp tác với các đối tác lớn, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chú trọng đổi mới sáng tạo gắn với việc tạo ra giá trị xã hội. Bà Lê Mỹ Nga nhận định nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam còn thiếu yếu tố này và cần được hỗ trợ để phát triển thành các doanh nghiệp sáng tạo, mang lại giá trị mới cho thị trường.

Bà nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của startup, nhất là trong giai đoạn hai năm đầu hoạt động, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc xác định đúng nhu cầu của cộng đồng và xây dựng mô hình quản trị phù hợp. Những chia sẻ này góp phần làm rõ mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi nhanh hiện nay.

Những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất được ghi nhận tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để TECHFEST Việt Nam 2025 tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở xã hội, hướng tới các giá trị bền vững, bao trùm và sự tham gia của toàn dân trong hành trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hội thảo cũng được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên và trọng điểm của TECHFEST Việt Nam, qua đó duy trì một không gian đối thoại chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện trường, tổ chức xã hội và cộng đồng thực hành. Việc thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ này giúp hệ sinh thái liên tục cập nhật xu hướng, chia sẻ mô hình hiệu quả và đề xuất định hướng chính sách, đồng thời tăng cường hợp tác đa bên để thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo mở xã hội phục vụ phát triển bền vững.