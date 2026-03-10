Tạo sức bật cho năng lực thu hút FDI chất lượng cao

Dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tích cực. Tuy nhiên, xu hướng thu hút đầu tư đang ngày càng chuyển mạnh sang các dự án có chất lượng cao, với hàm lượng công nghệ lớn và giá trị gia tăng cao....

Dù năm 2025 chịu tác động của không ít bất định từ môi trường kinh tế quốc tế, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Tổng vốn FDI thực hiện trong năm đạt 27,62 tỷ USD, mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2025; trong khi tổng vốn đăng ký tiếp tục duy trì ở mức cao với 38,42 tỷ USD.

Kết quả này một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn bền bỉ của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của khu vực FDI trong việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, mở rộng quy mô nền kinh tế và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2025, bức tranh thu hút FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hàng loạt dự án mới được công bố, cùng với việc mở rộng hoạt động của các nhà đầu tư hiện hữu, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp quốc tế đối với triển vọng thị trường Việt Nam vẫn đang được củng cố.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng vốn FDI đăng ký mới trong hai tháng đầu năm 2026 đạt 3,54 tỷ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8%, cho thấy dòng vốn không chỉ gia tăng về quy mô đăng ký mà còn được giải ngân tương đối ổn định, tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất - kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nước.

Theo các chuyên gia, làn sóng FDI trong năm 2026 được dự báo sẽ ngày càng tập trung vào các dự án có chất lượng cao, với hàm lượng công nghệ lớn, giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa mạnh đối với nền kinh tế.

Đặc biệt, Việt Nam không còn chỉ hướng tới mục tiêu thu hút dòng vốn quy mô lớn, mà đang chuyển dần sang chiến lược thu hút FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi xanh làm trọng tâm, đồng thời tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy phát triển bền vững.

Khi cân nhắc đầu tư vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn, thay vì chỉ quan tâm đến các yếu tố truyền thống như giá thuê đất hay mức ưu đãi thuế.

Những câu hỏi được đặt ra hiện nay ngày càng mang tính dài hạn và bền vững, chẳng hạn: nguồn điện có thân thiện với môi trường hay không; chuỗi cung ứng nội địa có đủ chiều sâu để hỗ trợ sản xuất; thủ tục hành chính có ổn định và có thể dự đoán được; hay nguồn nhân lực kỹ thuật có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp?

Những tiêu chí này cho thấy xu hướng cạnh tranh thu hút FDI đang chuyển từ “ưu đãi chi phí” sang “chất lượng môi trường đầu tư”, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục cải thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư quốc tế...

