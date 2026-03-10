Quảng Trị gỡ vướng dự án Quốc lộ 15D gần 1.940 tỷ đồng

Dự án Quốc lộ 15D trị giá gần 1.940 tỷ đồng tại Quảng Trị đang được triển khai với mục tiêu tăng cường kết nối cảng Mỹ Thủy với cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đang gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị, dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 12/8/2025. Dự án có tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường chính dài hơn 21 km do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Sau khi được Thủ tướng giao bổ sung vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024, Sở Xây dựng đã khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Chỉ trong khoảng 5 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư, các thủ tục cần thiết đã được hoàn thành, rút ngắn khoảng 160 ngày so với quy định.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm phát lệnh khởi công, các địa phương mới bàn giao được khoảng 2 km trên tổng chiều dài hơn 21 km của tuyến và 5 vị trí xây dựng cầu.

Một số vị trí vẫn còn vướng cây trồng của người dân, diện tích rừng tự nhiên cần thanh lý, hệ thống điện, viễn thông và đất lúa chưa được giải phóng. Các xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định và Diên Sanh đang tiếp tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Theo kế hoạch, nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành vào cuối tháng 7/2026, giá trị xây lắp của dự án trong năm 2026 dự kiến đạt khoảng 430 tỷ đồng. Trường hợp mặt bằng được bàn giao sớm hơn, trước ngày 30/4/2026, khối lượng thực hiện có thể đạt khoảng 685 tỷ đồng nhờ điều kiện thi công thuận lợi.

Nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án trong năm 2026 là 1.123 tỷ đồng. Sở Xây dựng đặt mục tiêu giải ngân khoảng 798 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét chủ trương nghiên cứu đầu tư bổ sung một số hạng mục nhằm nâng cao hiệu quả dự án, như hoàn chỉnh nút giao với cao tốc Cam Lộ – La Sơn, mở rộng quy mô mặt cắt ngang tại một số đoạn đi qua khu kinh tế, khu công nghiệp và bổ sung hệ thống chiếu sáng, cảnh quan đô thị.

Qua kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 15D sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam tỉnh Quảng Trị, tăng cường kết nối cảng biển với hệ thống cao tốc, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nam đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khâu, các bước; rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng thi công theo đúng quy định nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để triển khai thi công.

Đồng thời, yêu cầu các ngành liên quan tiếp thu kiến nghị của địa phương để có điều chỉnh phù hợp; trước mắt tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện giải phóng đến đâu bàn giao đến đó, bảo đảm quyền lợi của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Các nhà thầu cũng cần chủ động huy động nhân lực, thiết bị tổ chức thi công tại những khu vực đã có mặt bằng sạch, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bảo đảm tiến độ công trình.