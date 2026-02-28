Quảng Trị định hình 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng

Quảng Trị đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập sâu rộng đến năm 2050, hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, gắn hành lang kinh tế với các cực tăng trưởng, phân vùng động lực,

Ngày 27/2, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo nội dung được thông qua, đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế năng động, môi trường sống an toàn, văn minh, hạnh phúc; từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây và khu vực miền Trung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương hướng tới trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững với cơ cấu chủ đạo là công nghiệp – dịch vụ; là cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ và một trong những trung tâm năng lượng, logistics, du lịch đặc sắc của cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng tổ chức không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, liên kết chặt chẽ giữa các khu vực.

Cụ thể, tỉnh xác định hình thành 3 hành lang kinh tế. Thứ nhất là hành lang kinh tế Bắc – Nam gắn với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Quốc lộ 1A, đường ven biển và đường sắt quốc gia, giữ vai trò trục động lực trung tâm. Thứ hai là hành lang kinh tế Bắc – Nam phụ trợ phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây, định hướng phát triển kinh tế rừng, năng lượng tái tạo, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh. Thứ ba là hành lang kinh tế Đông - Tây xuyên Á với các trục Đông Hà – Lao Bảo, Cha Lo và La Lay - Mỹ Thủy, thúc đẩy hoạt động logistics, trung chuyển hàng hóa, mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Song song với đó, 7 cực tăng trưởng được xác định gồm: Hòn La – Ba Đồn – Quảng Trạch; Đồng Hới – Hoàn Lão; Đông Hà – Quảng Trị – Cam Lộ; Khu kinh tế Đông Nam; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; cửa khẩu quốc tế La Lay.

Các cực tăng trưởng này đóng vai trò hạt nhân phát triển kinh tế – đô thị – thương mại, góp phần phân bổ động lực phát triển hài hòa giữa khu vực Bắc – Nam, ven biển – miền núi, đô thị – nông thôn.

Việc định hình không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.