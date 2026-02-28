Quảng Trị định hình 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng
Nguyễn Thuấn
28/02/2026, 21:08
Quảng Trị đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập sâu rộng đến năm 2050, hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, gắn hành lang kinh tế với các cực tăng trưởng, phân vùng động lực,
Ngày 27/2, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng
Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh
Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo nội dung được thông qua, đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu
phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế năng động, môi trường sống an
toàn, văn minh, hạnh phúc; từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan
trọng trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây và khu vực miền Trung, đóng góp
tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương hướng tới trở thành tỉnh
có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững với cơ cấu chủ đạo là công nghiệp
– dịch vụ; là cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ và một trong những
trung tâm năng lượng, logistics, du lịch đặc sắc của cả nước.
Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng tổ chức không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, liên
kết chặt chẽ giữa các khu vực.
Cụ thể, tỉnh xác định hình thành 3 hành lang kinh tế. Thứ nhất
là hành lang kinh tế Bắc – Nam gắn với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Quốc
lộ 1A, đường ven biển và đường sắt quốc gia, giữ vai trò trục động lực trung
tâm. Thứ hai là hành lang kinh tế Bắc – Nam phụ trợ phía Tây gắn với đường Hồ
Chí Minh nhánh phía tây, định hướng phát triển kinh tế rừng, năng lượng tái tạo,
đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh. Thứ ba là hành lang kinh tế Đông - Tây
xuyên Á với các trục Đông Hà – Lao Bảo, Cha Lo và La Lay - Mỹ Thủy, thúc đẩy hoạt
động logistics, trung chuyển hàng hóa, mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.
Song song với đó, 7 cực tăng trưởng được xác định gồm: Hòn
La – Ba Đồn – Quảng Trạch; Đồng Hới – Hoàn Lão; Đông Hà – Quảng Trị – Cam Lộ;
Khu kinh tế Đông Nam; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo; Khu kinh tế cửa khẩu
quốc tế Lao Bảo; cửa khẩu quốc tế La Lay.
Các cực tăng trưởng này đóng vai trò
hạt nhân phát triển kinh tế – đô thị – thương mại, góp phần phân bổ động lực
phát triển hài hòa giữa khu vực Bắc – Nam, ven biển – miền núi, đô thị – nông
thôn.
Việc định hình không gian phát triển theo mô hình đa trung
tâm được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng, tăng cường
liên kết nội tỉnh và liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội
nhập sâu rộng.
