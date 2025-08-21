Đón sóng phục hồi của thị trường bất động sản, VPBank đẩy mạnh cho vay mua nhà
Thu Hà
21/08/2025, 15:26
Thị trường bất động sản Việt Nam đang dần khởi sắc với sự trở lại mạnh mẽ của nguồn cung, giao dịch và niềm tin của người mua. VPBank, với tiềm lực vốn dồi dào và chiến lược tín dụng linh hoạt, đang nhanh chóng nắm bắt cơ hội từ sóng phục hồi của thị trường bất động sản, đẩy mạnh hoạt động cho vay cho người mua nhà.
Bức tranh kinh tế vĩ mô đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét, kéo theo sức sống mới cho thị trường bất động sản sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Các nút thắt pháp lý dần được tháo gỡ, hàng loạt dự án mới khởi động, tâm lý nhà đầu tư cải thiện và nguồn cung mới gia tăng đang tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho ngành. Song song, chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ có thể mua được nhà cũng đã tạo thêm lực đẩy quan trọng cho thị trường.
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC HỒI, VPBANK BỨT TỐC TÍN DỤNG
Báo cáo của CBRE cho thấy hoạt động BĐS trong quý II/2025 đã tăng tốc đáng kể, đúng với dự báo trước đó. Cụ thể, tổng lượng giao dịch sơ cấp ở cả phân khúc căn hộ và BĐS liền thổ tại Hà Nội và TP. HCM đạt khoảng 9.300 căn, tăng 47% so với quý trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng giao dịch đạt khoảng 15.600 căn, tăng 3% so với cùng kỳ 2024.
Ở góc độ ngân hàng, sự hồi sinh của thị trường bất động sản vừa mang lại cơ hội cho người mua nhà và chủ đầu tư, vừa mở ra dư địa tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. “Không có yếu tố nào thúc đẩy tín dụng bằng một thị trường bất động sản sôi động. Dữ liệu cho thấy những năm tín dụng tăng trưởng mạnh luôn trùng khớp với giai đoạn thị trường bất động sản sôi động”, ông Ngô Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu VPBankS, nhấn mạnh tại sự kiện VPBankS Talk #5.
Tận dụng bối cảnh này, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) đã nhanh chóng triển khai các giải pháp tín dụng linh hoạt, đặc biệt tập trung vào mảng cho vay mua nhà hướng đến khách hàng có nhu cầu thực.
Ngay từ đầu năm, VPBank đã tung gói vay mua nhà ưu đãi dành riêng cho khách hàng trẻ dưới 35 tuổi, lãi suất chỉ từ 5,2%/năm và thời gian cố định lãi suất linh hoạt tới 24 tháng và thủ tục đơn giản. Với gói vay này, người mua nhà có thể tiếp cận khoản vay lên tới 80% giá trị bất động sản, thời hạn vay tối đa 25 năm.
Thông qua các giải pháp trên, riêng trong quý II/2025, tín dụng của VPBank ghi nhận mức tăng trưởng 14%. Trong đó, sản phẩm thế chấp (mortgage) dẫn dắt tăng trưởng của phân khúc khách hàng cá nhân nhờ xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản, theo bà Lê Hoàng Khánh An, Giám đốc Tài chính VPBank.
Song song đó, bà Khánh An cho biết với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, VPBank ghi nhận sự tăng trưởng đa dạng ở nhiều ngành, từ sản xuất chế biến, bán buôn bán lẻ, đến du lịch - khách sạn cũng như bất động sản, phản ánh chiến lược tận dụng cơ hội từ thị trường nhưng vẫn đảm bảo cân bằng rủi ro thông qua đa dạng hóa danh mục.
Những động lực từ phân khúc bất động sản đã đóng góp tích cực vào kết quả chung, giúp dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ. Quy mô tổng tài sản VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân không có vốn nhà nước. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.
CƠ HỘI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN
Sự phục hồi của thị trường bất động sản còn tác động tích cực đến công tác xử lý nợ. Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank, chia sẻ: “Với sự ấm lên và khởi sắc của thị trường bất động sản, chúng tôi tin tưởng việc thu hồi và xử lý nợ từ các khoản vay thế chấp bất động sản sẽ đạt kết quả khả quan trong 6 tháng cuối năm 2025”. Sự phục hồi của bất động sản không chỉ cải thiện chất lượng tài sản mà còn giảm áp lực trích lập dự phòng, qua đó hỗ trợ lợi nhuận.
Triển vọng thị trường bất động sản đang được củng cố bởi nhiều chính sách vĩ mô: Nghị quyết 42 được luật hóa, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, cùng các bộ luật mới như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, cũng như nỗ lực thúc đẩy đầu tư công, bứt tốc trong tăng trưởng kinh tế...
Đặc biệt, việc Nghị quyết 42 được luật hóa trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng, trong đó có VPBank, được trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Ông Khương cho biết Nghị quyết 42 sẽ tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch và rõ ràng hơn, từ đó tác động tích cực đến công tác thu hồi và xử lý nợ của ngân hàng.
Quy định mới giúp ngân hàng chủ động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí xử lý nợ, đồng thời nâng cao ý thức hợp tác của khách hàng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhờ nền tảng nội lực đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, VPBank hiện được nhiều tổ chức đánh giá là một trong những ngân hàng có khả năng tận dụng tốt nhất hành lang pháp lý mới này.
"Chúng tôi cho rằng những ngân hàng lớn có chi phí trích lập lớn như VPB, CTG và những ngân hàng có quy mô nhỏ như OCB, MSB, VIB sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nhóm còn lại nếu dự thảo này được thông qua", báo cáo của Chứng khoán MBS nhận định về triển vọng ngân hàng khi Nghị quyết 42 được luật hóa.
