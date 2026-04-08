Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố phân công đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Chính trị đồng thời quyết định đồng chí Hà Thị Nga thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tiếp tục tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025–2030 để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách khác.

Trao quyết định tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách; đồng thời ghi nhận và cảm ơn đồng chí Hà Thị Nga đã hoàn thành nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phi Long là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở Trung ương và địa phương. Trước khi được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Phi Long cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đại hội các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Long khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với thực tiễn cơ sở, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê quán tỉnh Lào Cai; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XIV; trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải – Kinh tế đường sắt. Tháng 4/2026, đồng chí được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.