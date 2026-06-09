Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7-10/6/2026.

Chiều 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.

Trong buổi lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão cùng đoàn cấp cao Timor-Leste.

Sự kiện này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và nhiều quan chức khác. Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô cũng có mặt để vẫy cờ hai nước, thể hiện tình hữu nghị và sự chào đón nồng nhiệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: VGP

Quan hệ giữa Việt Nam và Timor-Leste đã có từ lâu đời, với Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) vào tháng 9/1975.

Việc Việt Nam quyết định thành lập Đại sứ quán tại Dili vào giữa năm 2025 và chính thức đưa vào hoạt động tháng 4/2026 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ song phương. Điều này không chỉ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu mà còn thúc đẩy sự đoàn kết và phát triển của ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm để đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác trong tương lai.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Timor-Leste đã có những bước phát triển tích cực, với sự hiện diện của Công ty Viettel Timor (Telemor) - một dự án đầu tư của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) tại Timor-Leste. Ngoài ra, hai nước còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và dầu khí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP

Chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão không chỉ nhằm củng cố tin cậy chính trị mà còn thúc đẩy hợp tác trên tất cả các mặt đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Sự có mặt của ông tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 cũng là cơ hội để Timor-Leste khẳng định cam kết đối với các mục tiêu chung của ASEAN, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam và Timor-Leste đã và đang duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế. Hai nước cũng phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Timor-Leste được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, giúp Timor-Leste tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Việt Nam để tham gia hiệu quả vào ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tới Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong khu vực ASEAN.

Sự kiện này không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa Việt Nam và Timor-Leste mà còn là dịp để hai nước cùng nhau thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.