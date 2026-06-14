Đà Nẵng: Người dân cần thận trọng với đất "giá rẻ", "sắp ra sổ"

Nhiều người dân do thiếu tìm hiểu pháp lý, tin vào quảng cáo “giá rẻ”, “lợi nhuận cao”, “sắp ra sổ” hoặc tâm lý đầu tư theo đám đông nên vội vàng giao dịch, dẫn đến nguy cơ mất tiền...

Ngày 13/6, Công an TP Đà Nẵng phát thông báo cảnh giác khi mua đất dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, trên địa bàn tồn đọng hàng trăm dự án bất động sản chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý liên quan đầu tư, nghĩa vụ tài chính…

Một trong những nguyên nhân là việc chủ đầu tư các dự án đã tìm cách “lách luật” bằng các hình thức như hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, phiếu giữ chỗ, văn bản đặt cọc hoặc cam kết ưu tiên mua nền đất trong tương lai để thu tiền của khách hàng nhằm mục đích huy động vốn.

Tuy nhiên quá trình thực hiện dự án gặp vướng mắc, do đó không thực hiện đúng cam kết với khách hàng theo hợp đồng.

Từ đó phát sinh các vụ việc tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc mua bán đất nền dự án chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng.

Không ít người dân đã bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua đất với hy vọng đầu tư sinh lời hoặc an cư, nhưng lại rơi vào cảnh dự án “đắp chiếu”, không được giao đất, không được cấp sổ đỏ và phải theo đuổi kiện tụng kéo dài. Từ đó, phát sinh nhiều hệ lụy xã hội và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Do đó, Công an TP Đà Nẵng lưu ý người dân cần hiểu đúng khi mua dự án bất động sản.

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024, đất nền dự án chỉ được phép đưa vào kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật như: có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định.

Thực tế cho thấy, nhiều người dân do thiếu tìm hiểu pháp lý, tin vào quảng cáo “giá rẻ”, “lợi nhuận cao”, “sắp ra sổ” hoặc tâm lý đầu tư theo đám đông nên vội vàng giao dịch, dẫn đến nguy cơ mất tiền.

Để phòng ngừa rủi ro, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của dự án trước khi giao dịch; yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ như quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, hồ sơ nghiệm thu hạ tầng, văn bản xác nhận đủ điều kiện mở bán và các giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, nên kiểm tra thông tin tại cơ quan chức năng thay vì chỉ tin vào quảng cáo hoặc cam kết miệng.

Theo quy định pháp luật, việc góp vốn thực hiện dự án bất động sản phải đúng mục đích và không được sử dụng để che giấu hoạt động mua bán đất nền trái phép.

Trong nhiều vụ tranh chấp, tòa án sẽ xem xét bản chất giao dịch thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi hợp đồng. Nếu xác định việc ký “hợp đồng góp vốn” thực chất là mua bán đất nền trái pháp luật thì hợp đồng có thể bị tuyên vô hiệu.

Khi hợp đồng bị tuyên vô hiệu, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, người mua thường là bên chịu nhiều rủi ro nhất vì quá trình đòi lại tiền kéo dài, phức tạp; đặc biệt khi chủ đầu tư mất khả năng tài chính, dự án bị đình trệ hoặc có nhiều người cùng tranh chấp.