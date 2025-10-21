Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường trái phiếu sẽ dần ưu tiên doanh nghiệp có chất lượng tín dụng lành mạnh

Thu Minh

21/10/2025, 09:42

VISRating đánh giá 1.480 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch thì khoảng 75% đã đáp ứng được các yêu cầu về giới hạn đòn bẩy và hoạt động có lãi. Thị trường trái phiếu sẽ dần chuyển trọng tâm sang các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn và dòng tiền ổn định hơn.

VISRating kỳ vọng những thay đổi về phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ trở thành động lực cải thiện hiệu quả và kỷ luật thị trường, đặt nền tảng cho một thị trường trái phiếu ổn định và bền vững hơn.
VISRating kỳ vọng những thay đổi về phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ trở thành động lực cải thiện hiệu quả và kỷ luật thị trường, đặt nền tảng cho một thị trường trái phiếu ổn định và bền vững hơn.

Trong tháng 9/2025, 25 tổ chức phát hành đã huy động tổng cộng 50 nghìn tỷ đồng qua các đợt phát hành trái phiếu mới, theo số liệu từ VISRating.

Hoạt động phát hành tập trung chủ yếu đến từ ngành ngân hàng chiếm 70% tổng giá trị, tiếp theo là bất động sản 26%. Trái phiếu có kỳ hạn từ 3–5 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất hơn 50% tổng giá trị phát hành, trong khi trái phiếu ngắn hạn (1–3 năm) đang có xu hướng gia tăng, chiếm 32%.

Có 7 tổ chức phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất coupon ban đầu từ 5,85% đến 11%/năm. Có sự khác biệt về lãi suất thay đổi phù hợp với mức độ phân hóa rủi ro của tổ chức phát hành, đây là tín hiệu tích cực cho thấy yếu tố hồ sơ tín nhiệm và rủi ro đã phần nào được phản ánh vào giá.

Các tổ chức tài chính như Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Phương Đông (OCB, xếp hạng tín nhiệm A+ triển vọng ổn định), ngân hàng Techcombank (TCB), Chứng khoán MB (MBS, A+ ổn định) và Chứng khoán Thiên Việt (TVS) phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo với mức lãi suất thấp hơn (từ 5,85% đến 7,5%).

Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản như Công ty CP Phát triển Khu Công Nghiệp & Đô thị Thủ Thừa và Vingroup phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo với lãi suất cao hơn đáng kể, lần lượt là 9% và 11%, phản ánh nhận định của thị trường về rủi ro tín dụng cao hơn, dù đã có tài sản đảm bảo.

Trong tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam thông báo gia hạn thời gian đáo hạn cho mã trái phiếu TRECH2224002 đến ngày 15/10/2025. Đây là lần thứ ba công ty trì hoãn thanh toán gốc khi đến ngày đáo hạn.

Theo VISRating, việc gia hạn liên tiếp sát thời điểm đáo hạn cho thấy khó khăn trong việc chi trả nợ và việc kéo dài thời gian chỉ là để tránh bị coi là vỡ nợ.

Trong tháng 9/2025, Hưng Thịnh Land là đơn vị tích cực nhất trong việc tái cơ cấu trái phiếu chậm trả, với tổng giá trị 141,8 tỷ đồng được xử lý thông qua hình thức hoán đổi tài sản với trái chủ của 5 trái phiếu. Tuy nhiên, tỉ lệ thu hồi của 5 trái phiếu này chỉ mới đạt từ 5,8 đến 20%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chậm trả tính chung toàn thị trường đạt khoảng 38%.

Tính đến ngày 30/9/2025, trong tổng số 276 nghìn tỷ đồng mệnh giá trái phiếu bị chậm trả bao gồm cả lãi và gốc, các tổ chức phát hành đã thực hiện chi trả được 105 nghìn tỷ đồng.

Như VnEconomy đưa tin, từ ngày 11/9/2025, các quy định mới về phát hành trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam sẽ có hiệu lực. Theo đó, có một số thay đổi quan trọng như giới hạn tỷ lệ đòn bẩy Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tối đa là 5 lần, đơn giản hóa quy trình phê duyệt đối với các tổ chức tín dụng, và rút ngắn thời gian đưa trái phiếu vào giao dịch trên thị trường thứ cấp sau khi đăng ký từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

VISRating kỳ vọng những thay đổi này sẽ trở thành động lực cải thiện hiệu quả và kỷ luật thị trường, đặt nền tảng cho một thị trường trái phiếu ổn định và bền vững hơn.

Dựa trên phân tích của VISRating về 1.480 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, khoảng 75% đã đáp ứng được các yêu cầu về giới hạn đòn bẩy và hoạt động có lãi. Thị trường trái phiếu sẽ dần chuyển trọng tâm sang các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn và dòng tiền ổn định hơn.

Xu hướng này cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với khủng hoảng thanh khoản giai đoạn 2022–2023, khi hàng loạt doanh nghiệp có đòn bẩy cao và dòng tiền yếu rơi vào tình trạng vỡ nợ trái phiếu.

Việc không bắt buộc xếp hạng tín nhiệm với tổ chức tín dụng và trái phiếu được bảo lãnh cùng với việc không bắt buộc xếp hạng đối với trái phiếu không nên được hiểu là các trái phiếu và doanh nghiệp này không có rủi ro.

Các trái phiếu của ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng vẫn có rủi ro tín dụng, cần được đánh giá cẩn trọng. Nhà đầu tư trái phiếu phải đánh giá sức khỏe và cấu trúc của các bảo lãnh tín dụng, cũng như theo dõi sát tình hình tài chính của bên bảo lãnh thanh toán trong suốt vòng đời của trái phiếu.

Hiện nay định giá trái phiếu dựa trên rủi ro vẫn là một điểm mờ. Khi thị trường trái phiếu Việt Nam mở rộng với nhiều tổ chức phát hành hơn và công cụ phức tạp hơn, việc thiếu đường cong lợi suất cho trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành rào cản.

Không có chuẩn định giá thống nhất, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc so sánh và xác định giá trị hợp lý, dẫn đến gia tăng rủi ro và nguy cơ phân bổ tài sản không phù hợp. Do đó, xây dựng cơ chế định giá vững chắc không còn là lựa chọn, mà là điều kiện nền tảng để đảm bảo tính minh bạch thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn khó duy trì dòng tiền để thanh toán nợ trái phiếu

09:23, 14/10/2025

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn khó duy trì dòng tiền để thanh toán nợ trái phiếu

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

14:27, 10/10/2025

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Luật hóa Nghị quyết 42: 8 ngân hàng lớn được lợi rõ rệt từ năm 2026?

13:42, 20/10/2025

Luật hóa Nghị quyết 42: 8 ngân hàng lớn được lợi rõ rệt từ năm 2026?

Từ khóa:

Trái phiếu doanh nghiệp

Đọc thêm

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy