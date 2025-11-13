Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Anh Nhi
13/11/2025, 17:32
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10//2025 với tổng giá trị phát hành mới đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp…
Theo báo cáo tổng quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới công bố của VIS Rating, nhóm bất động sản đang dẫn đầu đà tăng với 5 thương vụ phát hành lớn với giá trị dao động từ 3,8 nghìn tỷ đến 7,65 nghìn tỷ đồng mỗi đợt.
Các đợt phát hành đáng chú ý bao gồm Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội (7.650 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thời đại Mới T&T (5.550 tỷ đồng), và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Trường Minh (4.500 tỷ đồng). Sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp bất động sản cho thấy nhu cầu vốn cho các dự án đang tăng cao và các doanh nghiệp này đang tìm lại được sự kết nối với các nhà đầu tư sau một thời gian dài thị trường trầm lắng.
Trái ngược với xu hướng này, nhóm ngân hàng, vốn là động lực chính của thị trường trong nhiều tháng trước, lại có dấu hiệu chững lại với lượng phát hành giảm 15% so với tháng 9/2025. Điều này có thể phản ánh việc các ngân hàng đã tạm đủ vốn hoặc đang có những tính toán thận trọng hơn trong bối cảnh mới.
Bên cạnh đó, hoạt động phát hành ra công chúng cũng ghi nhận sự hồi phục đáng khích lệ với tổng giá trị 2,3 nghìn tỷ đồng. Dẫn đầu là các đợt phát hành trái phiếu cấp 2 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB, xếp hạng A+ Ổn định) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB, xếp hạng A- Ổn định). Đáng chú ý, lãi suất ban đầu của LPB là 7,03% trong khi của VAB là 7,6%. Chênh lệch 57 điểm cơ bản giữa hai kỳ phát hành này cho thấy thị trường ngày càng quan tâm và phản ứng nhạy cảm hơn với xếp hạng tín nhiệm. Đây là một xu hướng tích cực, phản ánh việc định giá rủi ro tín dụng đang ngày càng trở nên rõ nét, giúp thị trường phát triển minh bạch và bền vững hơn.
Như vậy, kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu phát hành đã chạm mốc 491 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng dư nợ trái phiếu toàn thị trường lên 1.406 nghìn tỷ đồng.
Trái ngược với đà tăng của trái phiếu phát hành mới, tháng 10/2025 ghi nhận thêm 3 trường hợp chậm trả gốc và lãi mới với tổng mệnh giá 2 nghìn tỷ đồng. Tính từ đầu năm, đã có 30 trường hợp chậm trả, đưa tỷ lệ chậm trả trong 10 tháng đầu năm 2025 lên mức 1,2%.
Đáng chú ý, mặc dù ghi nhận và duy trì số dư tiền mặt khoảng 300 tỷ đồng tại cuối quý 3/2025 nhưng CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vẫn không thanh toán được khoản gốc 12,4 tỷ đồng cho lô trái phiếu HBCH2225002 vào ngày 31/10/2025.
Sự kiện này cho thấy khoảng trống thanh khoản đáng kể ở công ty. Các chỉ tiêu kế toán như lợi nhuận hay số dư tiền mặt không phản ánh đầy đủ năng lực thanh toán thực tế của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có tiền trong tài khoản nhưng lại không thể sử dụng để trả nợ đúng hạn do các ràng buộc về dòng tiền hoặc các cam kết khác.
Dù HBC đã công bố kế hoạch triển khai khối lượng công việc lớn, nhưng phần lớn các dự án mới chỉ khởi động trong giai đoạn cuối năm, khiến dòng tiền thu về trong ngắn hạn bị hạn chế. Vì vậy, theo VIS Rating, vụ việc của HBC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích sâu hơn về diễn biến thanh khoản và chu kỳ dòng tiền của tổ chức phát hành, đặc biệt với các công ty có quy mô lớn và chu kỳ hoạt động phức tạp như trong ngành xây dựng và bất động sản.
Tuy nhiên, theo VIS Rating, một tín hiệu tích cực là quá trình xử lý các khoản chậm trả đang có sự cải thiện. Tỷ lệ thu hồi (hoàn trả một phần hoặc toàn bộ gốc lãi đã chậm) tính chung toàn thị trường tại cuối tháng 10/2025 đã tăng lên mức 38,6%, cao hơn so với mức 37,5% của cuối tháng 9/2025. Đặc biệt, ở nhóm doanh nghiệp bất động sản nhà ở, tỷ lệ thu hồi đã tăng lên 45,33%. Con số này cho thấy các nỗ lực tái cơ cấu, đàm phán với trái chủ và tìm kiếm nguồn tài chính để khắc phục nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp đang mang lại kết quả tích cực.
Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản vẫn duy trì ở mức ổn định. Giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, gần tương đương mức bình quân 10 tháng đầu năm. Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB) tiếp tục là tổ chức có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất, với tổng giá trị giao dịch lũy kế từ đầu năm đạt hơn 123 nghìn tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của trái phiếu ngân hàng đối với các nhà đầu tư.
Mặc dù thị trường đang phục hồi, một vấn đề cố hữu vẫn còn đó là chất lượng hồ sơ tín nhiệm của các tổ chức phát hành. Theo dữ liệu của VIS Rating, trong tháng 10/2025, có tới 69% các tổ chức phát hành có hồ sơ tín nhiệm dưới trung bình và 31% là không có dữ liệu tài chính. Con số này, dù có cải thiện nhẹ so với các tháng trước, vẫn cho thấy một rủi ro lớn. Việc thiếu thông tin tài chính minh bạch hoặc có sức khỏe tài chính yếu khiến nhà đầu tư đối mặt với nhiều bất ổn khi ra quyết định.
08:28, 30/07/2025
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Lũy kế 10 tháng năm 2025 tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là hơn 129,1 nghìn tỷ đồng, cao hơn 65,8% so với tổng giá trị bán ròng của cùng kỳ năm 2024.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: