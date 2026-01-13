Đồng hồ Rolex nào xứng đáng để đầu tư?

Bằng mắt thường, đặc biệt khi không đặt cạnh nhau, mẫu đồng hồ Rolex Day-Date 40 mm bằng vàng trắng, mã 228239, và chiếc Rolex Day-Date 40 mm bằng bạch kim, mã 228236, gần như không có quá nhiều sự khác biệt...

“Trái tim” của chiếc đồng hồ - bộ máy - hoàn toàn giống nhau ở cả hai phiên bản; mặt số, kim đồng hồ, và gần như mọi chi tiết khác cũng không có sự khác biệt, ngoại trừ chất liệu kim loại dùng cho vỏ và dây.

Cả hai đều là những chiếc đồng hồ nặng tay, mang tông màu bạc, được chế tác từ kim loại quý. Trên thực tế, cả hai cùng đảm nhiệm một vai trò đặc trưng của giới xa xỉ hiện đại: đưa ra tín hiệu “xa xỉ ngầm”. Với những người không am hiểu, chúng có thể trông giống đồng hồ thép thông thường, nhưng giới sưu tầm Rolex đều biết rằng Day-Date chỉ được sản xuất bằng kim loại quý. Và đặc biệt, chúng có mức giá chênh lệch đáng kể.

Chiếc Rolex Day-Date 40 mm bằng vàng trắng, mã 228239, có giá bán lẻ 51.600 USD. Chiếc Rolex Day-Date 40 mm bằng bạch kim, mã 228236, có giá bán lẻ 68.800 USD.

Mức giá chênh lệch 17.000 USD này cũng được áp dụng trên thị trường thứ cấp, nơi cả hai mẫu đồng hồ hiện đều được giao dịch xấp xỉ giá bán lẻ.

CHẤT LIỆU KIM LOẠI QUÝ HIẾM HƠN VÀNG

Trong một thị trường vận hành hiệu quả, phiên bản vàng trắng lẽ ra phải có giá trị cao hơn, bởi vàng có giá trị vật chất vượt trội so với bạch kim. Thực tế, việc mẫu đồng hồ này đang được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể khiến nó trở thành lựa chọn có giá trị đầu tư hấp dẫn hơn.

Chênh lệch giá giữa hai mẫu đồng hồ không phản ánh một ưu tiên nào của thị trường trang sức nói chung, nơi vàng vẫn được ưa chuộng hơn nhiều so với bạch kim. Nhưng mức giá đắt đỏ của bạch kim vẫn có lý do hợp lý.

Trong thế giới đồng hồ, bạch kim vẫn có những người hâm mộ riêng: đây là kim loại nguyên chất, trong khi vàng trắng thực chất là hợp kim, bao gồm tỷ lệ đáng kể niken, rhodium và các kim loại khác. Với một số người, điều này khiến vàng trắng trở thành phiên bản “sô-cô-la trắng” của kim loại quý - sang trọng nhưng không quá “thuần khiết”.

Bên cạnh đó, do các kim loại không phải vàng trong vàng trắng nhẹ hơn vàng hoặc bạch kim, nên phiên bản đồng hồ bằng bạch kim nguyên khối có trọng lượng nặng hơn. Trong khi nhiều người chuộng đồng hồ nhẹ tay, không ít nhà sưu tầm lại đánh giá cao cảm giác đầm tay, chắc nịch.

Dù vậy, xét tổng thể, mức giá cao hơn của đồng hồ bạch kim phần lớn phản ánh khả năng phi thường của Rolex trong việc tạo ra sức hấp dẫn - chỉ bằng sự khan hiếm có chủ đích và tín hiệu giá, hơn là bằng khác biệt thực chất về giá trị nền tảng.

Bạch kim vẫn hiếm hơn vàng rất nhiều - mỗi năm chỉ khoảng 6 triệu ounce bạch kim được khai thác, so với 108 triệu ounce vàng - và từ lâu đã gắn với hàm ý về địa vị cao hơn (như thẻ tín dụng bạch kim, đĩa bạch kim, hay các hạng thành viên bạch kim…).

Tuy nhiên, quan niệm cho rằng bạch kim có giá trị cao hơn vàng thực tế đã không còn phản ánh đúng thị trường trong hơn một thập kỷ qua.

VÀNG VẪN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HƠN

Hiện nay, bạch kim được giao dịch quanh mức 2.100 USD/ounce, trong khi giá vàng đã vượt mốc 4.300 USD/ounce. Vì vậy, ngay cả khi tính đến thực tế vàng trắng chỉ chứa khoảng 75% hàm lượng vàng, thì giá trị kim loại thực tế cấu thành nên chiếc Day-Date bằng vàng trắng vẫn cao hơn đáng kể so với lượng bạch kim trong phiên bản đắt tiền hơn của nó.

Trên thực tế, giá vàng hiện đã tăng cao đến mức có thể trở thành yếu tố nâng đỡ giá trị cho những mẫu đồng hồ xa xỉ như Rolex Day-Date — dòng sản phẩm được sản xuất với số lượng đủ lớn để hình thành một thị trường thứ cấp có tính thanh khoản cao. Dữ liệu từ Subdial cho thấy, giá giao dịch đồng hồ Day-Date đã qua sử dụng thường rất sát với giá bán lẻ, biến động không lớn theo thời gian.

Ở khía cạnh này, chiếc đồng hồ đồng thời đóng vai trò như một hình thức nắm giữ vàng vật chất với khối lượng đáng kể — khoảng 5,3 ounce troy vàng nguyên chất, tương đương xấp xỉ 23.000 USD theo mặt bằng giá hiện nay. Con số này cao hơn đáng kể so với giá trị khoảng 15.000 USD của 7 ounce bạch kim cấu thành nên phiên bản đồng hồ đắt tiền hơn, ngay cả sau khi giá bạch kim đã tăng tới 135% trong vòng một năm qua.

Dĩ nhiên, các mẫu đồng hồ bạch kim hiếm hơn nên sở hữu giá trị khan hiếm nhỉnh hơn đôi chút, song không đến mức khó tiếp cận. Một chiếc Rolex bằng vàng có thể xem là một khoản đầu tư, tương tự như chính vàng - nhưng biến động thấp hơn. Trong khi đó, Rolex bạch kim cũng là một tài sản đầu tư, nhưng đang được giao dịch với mức chênh giá cao hơn đáng kể.

Trang sức bạch kim được đánh giá cao kể từ khi Cartier bắt đầu sử dụng kim loại này vào năm 1890, nhờ độ cứng và tính dẻo vượt trội. Bạch kim cho phép tạo nên những thiết kế nhẹ, tinh xảo, trở thành phông nền lý tưởng để tôn vinh kim cương và các loại đá quý khác.

Vàng, ngược lại, với màu sắc đặc trưng, luôn là “nhân vật chính” trong mỗi món trang sức. Trên phạm vi toàn cầu, vàng nguyên chất vẫn là chuẩn mực của sự xa xỉ; còn vàng trắng và bạch kim về cơ bản là những nhu cầu trong ngách nhỏ, thậm chí gần như không xuất hiện tại nhiều thị trường. Dẫu vậy, sự tồn tại của chúng không phải không có lý do.

“Có những người đơn giản là không thể chịu được màu vàng,” ông Vincent Gladu, CEO của Mené Inc. - doanh nghiệp chuyên chế tác trang sức đầu tư từ vàng và bạch kim nguyên chất - nhận định. “Họ thuộc về tuýp người thích sự xa xỉ thầm lặng của bạch kim”.

Tuy nhiên, với giới sưu tầm đồng hồ, thứ họ mua là đồng hồ, không phải kim loại thô. Xét về màu sắc, bạch kim và vàng trắng gần như không có khác biệt đáng kể. Khác biệt thực sự nằm ở chỗ: với mẫu đồng hồ rẻ hơn, giá trị “tài sản cứng” gắn trên cổ tay người đeo lại lớn hơn đáng kể.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, phiên bản Day-Date vàng trắng có vẻ hợp lý với người tiêu dùng hơn nhiều với tư cách một khoản đầu tư: giá thấp hơn, giá trị kim loại cao hơn, và phần chi phí dành cho các yếu tố vô hình cũng thấp hơn. Tất nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn thực sự muốn sở hữu một chiếc Day-Date. Trên thị trường, không thiếu những mẫu Rolex thép còn có mức giá dễ tiếp cận hơn nữa.