Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ giảm mạnh vì thuế quan

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đã giảm trong tháng 9, chịu tác động từ mức thuế nhập khẩu 39% mà chính quyền Mỹ áp lên hàng hóa từ Thụy Sĩ vào Mỹ – thị trường lớn nhất của ngành...

Mức thuế này — cao nhất trong số các quốc gia phát triển — đã tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mỹ và khiến các dự báo tăng trưởng bị hạ thấp.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, còn 2 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 2,5 tỷ USD). Mặc dù xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng, nhưng mức sụt giảm 55% tại Mỹ đã khiến tổng doanh số toàn ngành đi xuống.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Mỹ giảm, sau khi lượng hàng giao trong tháng 7 tăng đột biến do các nhà sản xuất gấp rút tăng tồn kho trước khi mức thuế mới có hiệu lực.

Các tập đoàn đồng hồ lớn như Richemont và Swatch Group AG, cùng với các nhà sản xuất độc lập như Audemars Piguet, Patek Philippe và Rolex SA, đều chịu ảnh hưởng từ mức thuế mà Mỹ áp dụng — cao nhất trong các nền kinh tế phát triển. Cổ phiếu Swatch giảm tới 1,9% trong phiên giao dịch đầu ngày tại Zurich, trong khi Richemont hầu như không biến động.

“Điều kiện kinh doanh vẫn còn khó khăn, dù sẽ có phần thuận lợi hơn khi bước sang năm 2026,” nhà phân tích Jean-Philippe Bertschy của Vontobel nhận định. Theo báo cáo, nếu loại trừ thị trường Mỹ, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ trong tháng qua thực tế đã tăng 7,8%.

Chính phủ Thụy Sĩ vẫn đang tiếp tục đàm phán với chính phủ Mỹ nhằm giảm mức thuế nhập khẩu, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn mờ mịt. Dù Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết hồi tháng trước rằng hai bên “có thể sẽ sớm đạt được thỏa thuận”, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ ràng.

Hiện chính phủ Thụy Sĩ đang cân nhắc đưa ra các nhượng bộ trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng đến nông nghiệp, sau khi nỗ lực thương thảo của Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó không mang lại kết quả như mong đợi. Đồng thời, như một phần trong nỗ lực thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm mức thuế nhập khẩu 39%.

Đề xuất được gửi tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer bao gồm việc các nhà tinh luyện vàng của Thụy Sĩ sẽ chuyển phần hoạt động có biên lợi nhuận thấp sang Mỹ, theo nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán.

Cụ thể, kế hoạch này sẽ cho phép nấu chảy lại các thỏi vàng giao dịch tại London và đúc chúng thành các thỏi nhỏ hơn, loại được ưa chuộng hơn tại New York. Các nguồn tin cho biết, đồng thời yêu cầu giữ kín danh tính vì quá trình thương lượng mang tính riêng tư.

Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này. Chính phủ Thụy Sĩ cũng không đưa ra nhận xét cụ thể về ngành tinh luyện vàng, nhưng khẳng định rằng nước này “đã tối ưu hóa đề xuất gửi Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận nhanh chóng”.

Trong tuyên bố chính thức, chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Các cuộc trao đổi ngoại giao và chính trị sẽ tiếp tục, với mục tiêu sớm đạt được việc cắt giảm các mức thuế bổ sung”.

Khi các chính trị gia Thụy Sĩ đang tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump, Nick Hayek, Giám đốc điều hành Tập đoàn đồng hồ Swatch Group AG, một tiếng nói có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành hàng xa xỉ, đã đề xuất rằng chính phủ Bern nên xem xét áp thuế 39% đối với các thỏi vàng xuất khẩu từ Thụy Sĩ sang Mỹ. Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ làm rõ rằng vàng nhập khẩu vào Mỹ sẽ không bị áp thuế.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tinh luyện vàng Thụy Sĩ đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng Mỹ hoàn toàn có thể dễ dàng mua vàng từ các nguồn khác. Hơn nữa, do ngành tinh luyện vàng vốn có biên lợi nhuận rất thấp, nên việc áp thuế xuất khẩu gần như sẽ khiến hoạt động thương mại này chấm dứt hoàn toàn.

Theo bà Simone Knobloch, Giám đốc điều hành của Valcambi SA – nhà tinh luyện vàng lớn nhất Thụy Sĩ, việc xây dựng một nhà máy tinh luyện vàng mới tại Mỹ “không có cơ sở thương mại hợp lý”. Lý do là biên lợi nhuận trong ngành này quá thấp và thị trường Mỹ đã bão hòa.

Trong một ngành mà lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào quy mô sản xuất, Valcambi hiện xử lý tới 2.000 tấn kim loại quý mỗi năm tại cơ sở ở Balerna, Thụy Sĩ nằm sát biên giới với Ý. Bà Simone Knobloch nói thêm: “Nếu xét về hiệu quả kinh doanh, thì điều đó hoàn toàn không hợp lý”.