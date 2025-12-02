Đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 02/12/2025
Mai Nhi
02/12/2025, 14:10
Trong phiên sáng 2/12, giá mua, bán vàng miếng tại tất cả các doanh nghiệp đều ghi nhận mức giảm phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm tới 600 nghìn đồng/lượng...
Trong phiên sáng nay (2/12/2025), các đơn vị kinh doanh đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 154,6 triệu đồng/lượng sau khi ghi nhận mức giảm phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng ở mức 153,2 triệu – 155,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (1/12).
Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Trong phiên sáng 2/12, giá mua, bán vàng miếng tại tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều ghi nhận mức giảm phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng. Nổi bật, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận mức giảm lần lượt là 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán so với giá chốt phiên ngày hôm qua.
Đây cũng là xu hướng giá chung tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. Các thương hiệu này cũng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 152,6 triệu – 154,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/12, giá mua, bán vàng miếng tại cả ba thương hiệu trên đều giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng đặt giá vàng miếng bán ra ở mức 154,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 153,1 triệu đồng và 151,6 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng là hai thương hiệu điều chỉnh giá bán ra mạnh hơn giá mua vào.
Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 153,2 triệu – 154,6 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, tại TP. Hồ Chí Minh, mở cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá bán ra nhưng giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với giá mua vào, niêm yết giá giao dịch ở mức 153,3 triệu - 155,2 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng nửa tiếng, Mi Hồng giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán và không thay đổi chiều mua. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ chiều bán, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 153,4 triệu – 154,6 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi xuống, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm tại tất cả các hệ thống lớn. Trong đó, biên độ giảm dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, tuỳ từng thương hiệu.
Mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (1/12).
Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 150,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 152,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 1/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại SJC giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, tại DOJI và PNJ, sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, cả hai thương hiệu trên đều niêm yết giá vàng nhẫn mua vào chốt phiên sáng ở mức 150,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153,6 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên, Phú Quý cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên 1/12, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường, đi kềm theo đó là giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Sau khi giữ nguyên cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 152 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng.
Trong 2 tiếng mở cửa, Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều chỉ trong 1 tiếng mở cửa. Tuy nhiên, tính đến 9 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng, với tổng mức giảm là 1,5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên, Ngọc Thẩm giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (1/12).
Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 2/12, hợp đồng giá vàng giao ngay cũng giảm gần 0,4%, lùi về mốc 4.216 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 18,99 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,89 triệu – 18,89 triệu đồng/lượng.
